Происшествия
сегодня, 11:37
Бывшего мэра Липецка, ныне и.о главы Тербунского района, допрашивают по делу ФКР
Сегодня утром к Сергею Иванову прошли представители правоохранительных органов
Как сообщил GOROD48 Сергей Иванов, ныне исполняющий обязанности главы Тербунского района, допрос касался деятельности регионального Фонда капремонта, на бывшее руководство которого заведено уголовное дело.
- Ничего в этом странного нет. Единственное, я удивился тому, что меня не вызвали по повестке! Почему-то ко явились для допроса без оповещения и предупреждения, - сказал Сергей Иванов.
Напомним, прокуратура Липецкой области провела проверку соблюдения законности в деятельности Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области. В ходе проверки были вскрыты факты незаконного использования руководством Фонда своих полномочий при заключении договоров с конкретной организацией без проведения конкурсных процедур для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
Более того, выполненные ремонтные работы не отвечали установленным требованиям по качеству и объему.
Выявлены случаи неправомерного расходования денежных средств некоммерческой организации и бюджетов различных уровней на ремонтные работы.
Наряду с этим, руководством ФКР зачастую не принимались меры по взысканию с подрядных организаций штрафных санкций за просрочку выполнения обязательств, а также ненадлежащего их исполнения.
На основании постановления заместителя прокурора области УМВД России по Липецкой области возбудило уголовное дело по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").
- Ничего в этом странного нет. Единственное, я удивился тому, что меня не вызвали по повестке! Почему-то ко явились для допроса без оповещения и предупреждения, - сказал Сергей Иванов.
Напомним, прокуратура Липецкой области провела проверку соблюдения законности в деятельности Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области. В ходе проверки были вскрыты факты незаконного использования руководством Фонда своих полномочий при заключении договоров с конкретной организацией без проведения конкурсных процедур для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
Более того, выполненные ремонтные работы не отвечали установленным требованиям по качеству и объему.
Выявлены случаи неправомерного расходования денежных средств некоммерческой организации и бюджетов различных уровней на ремонтные работы.
Наряду с этим, руководством ФКР зачастую не принимались меры по взысканию с подрядных организаций штрафных санкций за просрочку выполнения обязательств, а также ненадлежащего их исполнения.
На основании постановления заместителя прокурора области УМВД России по Липецкой области возбудило уголовное дело по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").
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