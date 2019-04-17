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сегодня, 11:37

Бывшего мэра Липецка, ныне и.о главы Тербунского района, допрашивают по делу ФКР

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#Иванов #ФКР #
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Бывшего мэра Липецка, ныне и.о главы Тербунского района, допрашивают по делу ФКР

Сегодня утром к Сергею Иванову прошли представители правоохранительных органов

Как сообщил GOROD48 Сергей Иванов, ныне исполняющий обязанности главы Тербунского района, допрос касался деятельности регионального Фонда капремонта, на бывшее руководство которого заведено уголовное дело.

- Ничего в этом странного нет. Единственное, я удивился тому, что меня не вызвали по повестке! Почему-то ко явились для допроса без оповещения и предупреждения, - сказал Сергей Иванов.

Напомним, прокуратура Липецкой области провела проверку соблюдения законности в деятельности Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области.  В ходе проверки были вскрыты факты незаконного использования руководством Фонда своих полномочий при заключении договоров с конкретной организацией без проведения конкурсных процедур для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Более того, выполненные ремонтные работы не отвечали установленным требованиям по качеству и объему.

Выявлены случаи неправомерного расходования денежных средств некоммерческой организации и бюджетов различных уровней на ремонтные работы.

Наряду с этим, руководством ФКР зачастую не принимались меры по взысканию с подрядных организаций штрафных санкций за просрочку выполнения обязательств, а также ненадлежащего их исполнения.

На основании постановления заместителя прокурора области УМВД России по Липецкой области возбудило уголовное дело по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").


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#Иванов #ФКР #
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Комментарии (54)

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Противно

2 минуты назад
Гостья, уж не глупее вас, мадам. Знаю, что говорю. На дворе не 37...
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Противно

4 минуты назад
Врио думает, что набирает очки? Зря. Всё наоборот.
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Ребята

7 минут назад
Гостья, успокойтесь! Кто ворует. Тотсидит. Это по любому. Самый главный воровской закон))) его ещё никто не отменил,
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Гостья

15 минут назад
Противно. А что тебе противно то? Врио порядок наводит, а не очки набирает. По твоему надо было все оставить как есть? Что бы, как ты выразился, очки не набирать. Глупый ты человек и недальновидный
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Противно

18 минут назад
Врио думает, что набирает очки? Зря. Всё наоборот.
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гость

19 минут назад
надо было уходить когда просили.
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Кто знает

19 минут назад
К и.о. тербунского района применяли ли полицаи меры физического воздействия с целью получения признательных показаний или во всём сразу сознался?
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Противно

20 минут назад
Врио думает, что набирает очки? Зря. Всё наоборот.
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Гость

23 минуты назад
Капитальный ремонт жулья, верните наши деньги и точка
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вася

33 минуты назад
Уже идет обыск.
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