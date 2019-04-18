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22 минуты назад

В Липецком горсовете назвали «ТОП-3» аутсайдеров липецкого ЖКХ

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#ЖКХ
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В Липецком горсовете назвали «ТОП-3» аутсайдеров липецкого ЖКХ

Органы контроля, кажется, без толку шкурят городские «управляшки».

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета заместитель начальника ГЖИ по Липецкой области Александр Немцев и начальник управления административно-технического контроля мэрии Ирина Суздальцева рассказали о своих прошлогодних успехах.

Так, в государственную жилищную инспекцию по Липецкой области в 2018 году поступило более 19 тысяч жалоб, из которых 16 тысяч написали жители Липецка. Самое большое количество обращений - 3296 - связано с начислениями ресурсоснабжающих организаций за потребленные населением услуги: горячую и холодную воду, отопление, электроэнергию (напомним, что вчера этой теме было посвящено заседание в областной администрации под руководством вице-губернатора Ильи Тузова). Чуть меньше жалоб - 3188 - на нарушение правил содержания управляющими организациями многоквартирных домов. Тройку антирейтинга замыкают 2743 жалобы на нарушение уровня и режима предоставления коммунальных услуг.

ПРОВЕРКИ.jpg

По результатам проведенных проверок ресурсникам и управляющим организациям ГЖИ выдало 5254 предписания об устранении нарушений. В 96,2% случаев на бумаги инспекции была должная реакция. А вот штрафов ГЖИ собрало с нарушителей крайне мало - всего 16,5 тысяч рублей.

проверка1.jpg

Начальник управления административно-технического контроля администрации Липецка Ирина Суздальцева сообщила, что всего четыре ее инспектора провели 826 проверок по жалобам и обращениям граждан - на 20% больше, чем в 2017 году. Нарушителям выдано 435 предписаний, вдвое больше, чем в годом ранее. Больше всего жалоб - 97 - было зарегистрировано на разруху в подъездах и входов в них. 89 жалоб касались протекающих крыш, 65 - разрушающихся фасадов.

Управление административно-технического контроля мэрии возбудило в отношении управляющих компаний 146 дел об административных правонарушениях (на 76% больше, чем в 2017 году). Ирина Суздальцева назвала «ТОП-3» аутсайдеров липецкого ЖКХ - МУП «Второе ГЖУ», ОГУП «ЛОКК» и МУП «АДС».
СУЗДАЛЬЦЕЫВА.jpgПервая и третья «управляшки» из этого списка созданы при мэрии, вторая является областной организацией.
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#ЖКХ
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Комментарии (2)

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Самая воровская

3 минуты назад
Стойсервис-э ,Последователи воровства Путина,Сволочей к стенке!, Одно ворьё С. У. К. И !
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Епать Копать

10 минут назад
Сами млять в своем болоте никуя разобраться не могут,бестолочи епаные.
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