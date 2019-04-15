Продолжительность жизни липчан превысила 72 года

При том, разница между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин составила почти 11,5 лет, отмечает Росстат.

В Липецкой области за десять лет ожидаемая продолжительность жизни выросла на 4,76 года и составила на начало 2018 года 72,46 лет, сообщает Росстат в исследовании «Мужчины и женщины-2018». Для мужчин она составила 66,74 года, для женщин — 78,01 года. Десятилетием ранее, в 2008 году средняя продолжительность жизни липчан была 67,7 лет: 61 год для мужского населения и 75 лет — для женского. Средняя отметка в 70 лет (для всего населения) была зафиксирована в 1989-1990 годах, затем 70-летний рубеж липчане смогли преодолеть только в 2012 году — тогда ожидаемая продолжительность жизни составила 70,03 года.



В целом по стране ожидаемая продолжительность жизни составила 77,64 года для женщин и 67,51 год — для мужчин. Долгожителями оказались население Ингушетии, Москвы и Дагестана. В Ингушетии длительность жизни женщин составила 84,06 лет, мужчин — 78,58 лет, В Москве — 81,11 лет и 74,39 лет соответственно, в Дагестане — 80,42 года и 75,02 года соответственно. Всего 70-летний рубеж возраста мужчины преодолели в восьми регионах. Самой короткой ожидаемая продолжительность жизни оказалась в Тыве (71,16 лет для женщин и 61,29 лет для мужчин) и Чукотском автономном округе (71,66 лет для женского населения и 60,33 года — для мужского), сообщает Росстат.



