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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: начало Дня молодёжи, новая социальная выплата может коснуться сотен семей

Всё самое главное про наступившую пятницу.

Дожди не уходят

Днём в Липецке 18-20 градусов, облачно с прояснениями, но главное – продолжат лить дожди. Хотя сегодня станут они потише.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на:

- ул. Боевой проезд, 5, 23, 23/1 , 23/2, 23а 23а/1, , 23б, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 25/1.

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В частном секторе расстанутся с удобствами жители улиц Б. Хмельницкого, Достоевского, Крылова.

Отключение света

С 09:00 до 16:00 обесточат:

- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Исполкомовская, 7;
- ул. Минская, 49а;
- ул. Московская, 6, 6в;
- ул. Ново-Весовая, 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 33;
- ул. О. Городовикова, 11;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Поселковая, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а;
- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Рябиновая;
- ул. Солнечная;
- ул.Ударников, 20, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 95;
- ул. Ю. Смирнова;

- Садоводчество «Ударник».

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С 10:00 до 15:00 погаснет свет:

- ул. Московская, 6а, 8а, 16, 16а, 20, 20а.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


День молодёжи. Начало

Молодежный праздник, как и выпускной, у нас завтра. Но и сегодня в 16:00 первые гулянья начнутся на Липецком городище. Ниже расписание на день мероприятий под открытым небом от МАУК «Культурные пространства».

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Другой «Табачный капитан»

В ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажут «Табачного капитана» (12+), но не того, к которому все привыкли в репертуаре театра, а привезённого на гастроли музыкальным театром из Крыма.

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Петр I посылает в Голландию обучаться морскому делу ленивого, глупого, невежественного боярина Антона Свиньина. Вместе с дворянином в Европу едет его крепостной холоп Иван, которого боярыня-матушка много лет назад выменяла на заморское зелье — табачный лист — по весу: на одну чашу он встал, на другую табак сыпали, пока вес не сравнялся. Кто преуспеет в знаниях, кто станет офицером по возвращении в Россию, кого царь назначит капитаном?

Лучшие комики

Весело будет вечером в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 20:01 пройдёт «Best Standup: концерт лучших комиков» (18).

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На этот раз веселить публику будут гости из Курска.

Мастер-класс

Центральная городская библиотека им. С.Есенина (ул. Циолковского, 15/3) приглашает в 17:00 на творческий мастер-класс «Чеширский кот» (6+).

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Учить будут росписи магнита из глины. В итоге выйдет замечательный сувенир, сделанный своими руками!

К 120-летию Михаила Шолохова

Липецкий киновед Алексей Колбаско решил прервать летний отдых и рассказать об экранизациях произведений Михаила Шолохова. Мероприятие пройдёт в Центральной городской библиотеке им. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 16:00 (6+).

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Фото vk.com

Всё потому, что повод – особенный: 120-летие со дня рождения великого писателя. Колбаско утверждает, что сможет раскрыть причины невероятной популярности шолоховских сюжетов в кино. Расскажет о трудностях с подбором маленьких актеров для исполнения ролей в фильмах «Нахалёнок» и «Судьба человека».

Роман «Тихий Дон» экранизировали 5 раз, и Колбаско расскажет о десятилетних злоключениях выхода на экран сериала, который снял Сергей Бондарчук. Особое внимание ведущий уделит небольшому рассказу Шолохова «Продкомиссар», его в 2018 году экранизировали молдавские и российские кинематографисты-любители.

Кино

В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на радость детворе в 10:00 покажут фильм «Моё собачье дело» (6+). Россия, 2024. Семейная комедия. Режиссёр Александр Бабаев (6+).

Михаил — бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка. Однажды 31 декабря они с внуком Сережей подбирают пса, который прятался от новогодних салютов, и называют Стёпкой. Внука забирают родители, и вскоре Михаилу становится плохо. Теперь у Стёпки есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь хозяину. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.

В ролях: Александр Лагашкин, Ирина Пегова, Андрей Андреев.
Пособие по уходу

56% липчан поддерживают инициативу о денежных выплатах домохозяйкам, занятым уходом за детьми инвалидами и т.п., выяснили в SuperJob.

Законопроект внесён в Госдуму, но у него масса ограничений: постоянным условием является постоянное проживание женщины с семьёй, на которую она тратит силы; совокупный доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов региона.

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Против выступают 14% липчан: «На детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы выплачивается пенсия», «Появится много людей, которые превратят хорошую инициативу в мошенническую схему».

Дорогие липчане! Последняя рабочая неделя июня подошла к концу. Не бывает отдыха только у новостей, на которые сегодня тоже обязательно нужно выкроить время. Жителям Липецкой области сделать это просто: не нужно рыскать по всему Интернету, на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (10)

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дилетант
51 минуту назад
Р, вы против европейских ценностей?
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замкадный
40 минут назад
поясните вы о чем ?
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Ваш тренер
16 минут назад
поясните вы о чем ? Глобализм? Не, не слышал..
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Р
40 минут назад
Я за русские ценности. А не европейские или среднеазиатские
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Патриот
21 минуту назад
Я за русские ценности. А не европейские или среднеазиатские Что это за ценности? В 9 утра стоять в очереди за шкаликами?
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Либерал
8 минут назад
Что это за ценности? В 9 утра стоять в очереди за шкаликами? Нет уж. Лучше стоять в очереди за бесплатным супом, как в Европе
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Р
42 минуты назад
К сожалению о наших. В европе и то поняли уже угрозу бесконтрольной миграции и в сша тоже.
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И что
22 минуты назад
К сожалению о наших. В европе и то поняли уже угрозу бесконтрольной миграции и в сша тоже. В США и Европе мигрантов нет? Я вас умоляю..
Ответить
Р
55 минут назад
Завезем мигрантов, и пообещать. На этом все успехи
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Ссёлки
57 минут назад
Вам хорошо,у Вас парки ,атракционы,а нашей молодёжи опять под поликлиникой ВОП пить пиво и энергетики,и травиться вэйпами.А потом гоняться на мотодрыкалках.Всех с праздником.
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