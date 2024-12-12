Сегодня в Липецке: начало Дня молодёжи, новая социальная выплата может коснуться сотен семей
Липецкая вечЁрка: пришитые пальцы, взятка в миллион $ и новый постамент для «Мужика с полотенцем»
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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: начало Дня молодёжи, новая социальная выплата может коснуться сотен семей
Всё самое главное про наступившую пятницу.
Днём в Липецке 18-20 градусов, облачно с прояснениями, но главное – продолжат лить дожди. Хотя сегодня станут они потише.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на:
- ул. Боевой проезд, 5, 23, 23/1 , 23/2, 23а 23а/1, , 23б, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 25/1.
Отключение света
С 09:00 до 16:00 обесточат:
- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Исполкомовская, 7;
- ул. Минская, 49а;
- ул. Московская, 6, 6в;
- ул. Ново-Весовая, 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 33;
- ул. О. Городовикова, 11;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Поселковая, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а;
- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Рябиновая;
- ул. Солнечная;
- ул.Ударников, 20, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 95;
- ул. Ю. Смирнова;
- Садоводчество «Ударник».
С 10:00 до 15:00 погаснет свет:
- ул. Московская, 6а, 8а, 16, 16а, 20, 20а.
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
День молодёжи. Начало
Молодежный праздник, как и выпускной, у нас завтра. Но и сегодня в 16:00 первые гулянья начнутся на Липецком городище. Ниже расписание на день мероприятий под открытым небом от МАУК «Культурные пространства».
Другой «Табачный капитан»
В ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажут «Табачного капитана» (12+), но не того, к которому все привыкли в репертуаре театра, а привезённого на гастроли музыкальным театром из Крыма.
Лучшие комики
Весело будет вечером в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 20:01 пройдёт «Best Standup: концерт лучших комиков» (18).
Мастер-класс
Центральная городская библиотека им. С.Есенина (ул. Циолковского, 15/3) приглашает в 17:00 на творческий мастер-класс «Чеширский кот» (6+).
Учить будут росписи магнита из глины. В итоге выйдет замечательный сувенир, сделанный своими руками!
К 120-летию Михаила Шолохова
Липецкий киновед Алексей Колбаско решил прервать летний отдых и рассказать об экранизациях произведений Михаила Шолохова. Мероприятие пройдёт в Центральной городской библиотеке им. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 16:00 (6+).
Фото vk.com
Всё потому, что повод – особенный: 120-летие со дня рождения великого писателя. Колбаско утверждает, что сможет раскрыть причины невероятной популярности шолоховских сюжетов в кино. Расскажет о трудностях с подбором маленьких актеров для исполнения ролей в фильмах «Нахалёнок» и «Судьба человека».
Кино
В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на радость детворе в 10:00 покажут фильм «Моё собачье дело» (6+). Россия, 2024. Семейная комедия. Режиссёр Александр Бабаев (6+).
Михаил — бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка. Однажды 31 декабря они с внуком Сережей подбирают пса, который прятался от новогодних салютов, и называют Стёпкой. Внука забирают родители, и вскоре Михаилу становится плохо. Теперь у Стёпки есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь хозяину. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.
В ролях: Александр Лагашкин, Ирина Пегова, Андрей Андреев.
Пособие по уходу
56% липчан поддерживают инициативу о денежных выплатах домохозяйкам, занятым уходом за детьми инвалидами и т.п., выяснили в SuperJob.
Законопроект внесён в Госдуму, но у него масса ограничений: постоянным условием является постоянное проживание женщины с семьёй, на которую она тратит силы; совокупный доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов региона.
Дорогие липчане! Последняя рабочая неделя июня подошла к концу. Не бывает отдыха только у новостей, на которые сегодня тоже обязательно нужно выкроить время. Жителям Липецкой области сделать это просто: не нужно рыскать по всему Интернету, на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
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