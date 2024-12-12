Сегодня в Липецке: начало Дня молодёжи, новая социальная выплата может коснуться сотен семей

Всё самое главное про наступившую пятницу.

Днём в Липецке 18-20 градусов, облачно с прояснениями, но главное – продолжат лить дожди. Хотя сегодня станут они потише.















Отключение воды



С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на:





- ул. Боевой проезд, 5, 23, 23/1 , 23/2, 23а 23а/1, , 23б, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 25/1.















Отключение света



С 09:00 до 16:00 обесточат:





- Садоводчество «Ударник».















С 10:00 до 15:00 погаснет свет:

В ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажут «Табачного капитана» (12+), но не того, к которому все привыкли в репертуаре театра, а привезённого на гастроли музыкальным театром из Крыма.















Весело будет вечером в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 20:01 пройдёт «Best Standup: концерт лучших комиков» (18).















Центральная городская библиотека им. С.Есенина (ул. Циолковского, 15/3) приглашает в 17:00 на творческий мастер-класс «Чеширский кот» (6+).













К 120-летию Михаила Шолохова

Липецкий киновед Алексей Колбаско решил прервать летний отдых и рассказать об экранизациях произведений Михаила Шолохова. Мероприятие пройдёт в Центральной городской библиотеке им. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 16:00 (6+).













Фото vk.com

Всё потому, что повод – особенный: 120-летие со дня рождения великого писателя. Колбаско утверждает, что сможет раскрыть причины невероятной популярности шолоховских сюжетов в кино. Расскажет о трудностях с подбором маленьких актеров для исполнения ролей в фильмах «Нахалёнок» и «Судьба человека».









Кино





В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на радость детворе в 10:00 покажут фильм «Моё собачье дело» (6+). Россия, 2024. Семейная комедия. Режиссёр Александр Бабаев (6+).

В ролях: Александр Лагашкин, Ирина Пегова, Андрей Андреев.











Пособие по уходу

Законопроект внесён в Госдуму, но у него масса ограничений: постоянным условием является постоянное проживание женщины с семьёй, на которую она тратит силы; совокупный доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов региона.















В частном секторе расстанутся с удобствами жители улиц Б. Хмельницкого, Достоевского, Крылова.- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;- ул. Исполкомовская, 7;- ул. Минская, 49а;- ул. Московская, 6, 6в;- ул. Ново-Весовая, 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 33;- ул. О. Городовикова, 11;- ул. Паровозная, 11а;- ул. Поселковая, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а;- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;- ул. Рудничная, 17, 21, 25;- ул. Рябиновая;- ул. Солнечная;- ул.Ударников, 20, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 95;- ул. Ю. Смирнова;- ул. Московская, 6а, 8а, 16, 16а, 20, 20а.Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Молодежный праздник, как и выпускной, у нас завтра. Но и сегодня в 16:00 первые гулянья начнутся на Липецком городище. Ниже расписание на день мероприятий под открытым небом от МАУК «Культурные пространства».Петр I посылает в Голландию обучаться морскому делу ленивого, глупого, невежественного боярина Антона Свиньина. Вместе с дворянином в Европу едет его крепостной холоп Иван, которого боярыня-матушка много лет назад выменяла на заморское зелье — табачный лист — по весу: на одну чашу он встал, на другую табак сыпали, пока вес не сравнялся. Кто преуспеет в знаниях, кто станет офицером по возвращении в Россию, кого царь назначит капитаном?На этот раз веселить публику будут гости из Курска.Учить будут росписи магнита из глины. В итоге выйдет замечательный сувенир, сделанный своими руками!Роман «Тихий Дон» экранизировали 5 раз, и Колбаско расскажет о десятилетних злоключениях выхода на экран сериала, который снял Сергей Бондарчук. Особое внимание ведущий уделит небольшому рассказу Шолохова «Продкомиссар», его в 2018 году экранизировали молдавские и российские кинематографисты-любители.Михаил — бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка. Однажды 31 декабря они с внуком Сережей подбирают пса, который прятался от новогодних салютов, и называют Стёпкой. Внука забирают родители, и вскоре Михаилу становится плохо. Теперь у Стёпки есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь хозяину. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.56% липчан поддерживают инициативу о денежных выплатах домохозяйкам, занятым уходом за детьми инвалидами и т.п., выяснили в SuperJob.Против выступают 14% липчан: «На детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы выплачивается пенсия», «Появится много людей, которые превратят хорошую инициативу в мошенническую схему».