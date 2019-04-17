Общество
сегодня, 15:03
Тепло в Липецке, вероятно, отключат в следующий понедельник
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К этому времени среднесуточная температура атмосферного воздуха пять суток подряд должна быть не меньше 8 градусов выше нуля.
Когда в Липецке закончится отопительный сезон? Этот вопрос не дает покоя липчанам. И мы адресовали его председателю департамента ЖКХ мэрии Евгению Лепекину.
- У Липецке есть два непримиримых лагеря в вопросе окончания отопительного сезона. Пенсионеры, как правило, хотят, чтобы батареи остыли 15 апреля, как это было во времена Советского Союза. Понятно - чем раньше закончится сезон, тем меньше будут счета от ресурсонабжающих организаций. А вот семьи с детьми хотят, чтобы батареи были как можно дольше горячими, ведь при окончании подачи тепла регистрируется увеличение простудных заболеваний. И эти два лагеря никогда не могут прийти к единому знаменателю, - говорит Евгений Лепекин.
Согласно законодательству, для отключения подачи тепла необходимо одно обязательное условие: среднесуточная температура атмосферного воздуха пять суток подряд должна быть не меньше 8 градусов выше нуля.
- Мы ежедневно следим за прогнозом погоды. И этой весной в Липецке еще не было пять дней подряд такой среднесуточной температуры атмосферного воздуха. Помните, как из-за необычайно теплой весны 2017 года глава Липецка распорядился завершить отопительный сезон 12 апреля? А потом резко похолодало, в связи с чем было принято решение возобновить подачу тепла в жилые дома, - говорит Евгений Лепекин.
Этот график Евгений Лепекин ежедневно заполняет лично
Прогноз погоды говорит о том, что такие природные условия в Липецке сложатся в эти выходные. Но в выходные никто не будет отключать отопление, так как этот процесс порой заканчивается коммунальными авариями. Поэтому, скорее всего, отключение отопления липчанам следует ждать не раньше понедельника, 22 апреля.
- У Липецке есть два непримиримых лагеря в вопросе окончания отопительного сезона. Пенсионеры, как правило, хотят, чтобы батареи остыли 15 апреля, как это было во времена Советского Союза. Понятно - чем раньше закончится сезон, тем меньше будут счета от ресурсонабжающих организаций. А вот семьи с детьми хотят, чтобы батареи были как можно дольше горячими, ведь при окончании подачи тепла регистрируется увеличение простудных заболеваний. И эти два лагеря никогда не могут прийти к единому знаменателю, - говорит Евгений Лепекин.
Согласно законодательству, для отключения подачи тепла необходимо одно обязательное условие: среднесуточная температура атмосферного воздуха пять суток подряд должна быть не меньше 8 градусов выше нуля.
- Мы ежедневно следим за прогнозом погоды. И этой весной в Липецке еще не было пять дней подряд такой среднесуточной температуры атмосферного воздуха. Помните, как из-за необычайно теплой весны 2017 года глава Липецка распорядился завершить отопительный сезон 12 апреля? А потом резко похолодало, в связи с чем было принято решение возобновить подачу тепла в жилые дома, - говорит Евгений Лепекин.
Этот график Евгений Лепекин ежедневно заполняет лично
Прогноз погоды говорит о том, что такие природные условия в Липецке сложатся в эти выходные. Но в выходные никто не будет отключать отопление, так как этот процесс порой заканчивается коммунальными авариями. Поэтому, скорее всего, отключение отопления липчанам следует ждать не раньше понедельника, 22 апреля.
13 1287
Специально не отключают
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Ded
Гость.
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Многодетная яжмать
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Анна
Литрович
нлмк