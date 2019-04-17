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Тепло в Липецке, вероятно, отключат в следующий понедельник

13 1287
#отопление
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Тепло в Липецке, вероятно, отключат в следующий понедельник

К этому времени среднесуточная температура атмосферного воздуха пять суток подряд должна быть не меньше 8 градусов выше нуля.

Когда в Липецке закончится отопительный сезон? Этот вопрос не дает покоя липчанам. И мы адресовали его председателю департамента ЖКХ мэрии Евгению Лепекину.

- У Липецке есть два непримиримых лагеря в вопросе окончания отопительного сезона. Пенсионеры, как правило, хотят, чтобы батареи остыли 15 апреля, как это было во времена Советского Союза. Понятно - чем раньше закончится сезон, тем меньше будут счета от ресурсонабжающих организаций. А вот семьи с детьми хотят, чтобы батареи были как можно дольше горячими, ведь при окончании подачи тепла регистрируется увеличение простудных заболеваний. И эти два лагеря никогда не могут прийти к единому знаменателю, - говорит Евгений Лепекин.

Согласно законодательству, для отключения подачи тепла необходимо одно обязательное условие: среднесуточная температура атмосферного воздуха пять суток подряд должна быть не меньше 8 градусов выше нуля.

- Мы ежедневно следим за прогнозом погоды. И этой весной в Липецке еще не было пять дней подряд такой среднесуточной температуры атмосферного воздуха. Помните, как из-за необычайно теплой весны 2017 года глава Липецка распорядился завершить отопительный сезон 12 апреля? А потом резко похолодало, в связи с чем было принято решение возобновить подачу тепла в жилые дома, - говорит Евгений Лепекин.

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Этот график Евгений Лепекин ежедневно заполняет лично

Прогноз погоды говорит о том, что такие природные условия в Липецке сложатся в эти выходные. Но в выходные никто не будет отключать отопление, так как этот процесс порой заканчивается коммунальными авариями. Поэтому, скорее всего, отключение отопления липчанам следует ждать не раньше понедельника, 22 апреля.
13 1287
#отопление
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Комментарии (13)

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Специально не отключают

2 минуты назад
Чтобы с народа содрать поболее
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123

20 минут назад
Даешь !!! Тепло до ИЮЛЯ!!!!!
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Ded

24 минуты назад
А зачем его отключать то,пусть будет.
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Гость.

28 минут назад
Отключайте.
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Заметь

30 минут назад
Я вообще в квартире стояки перекрыл, окна и двери открыл а сам пока живу в деревне. Как многодетный отец, я плачу копейки за ЖКХ, пусть хоть до августа топят. Сдам свои пустые бутылки и мне хватит за несколько месяцев платить.
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Многодетная яжмать

34 минуты назад
Каму там тепло?Мы с 3 детями не позволим отклучить тепло! Я за ЖКХ плачу меньше 50% и мне начхать, что пенсяонерам денег нет платить. Мой сегодняшний муж работает в кательной КВАДРА, когда трезвый расказывает что им премию обешают. Изверги не смейте трогать многодетных.
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Заметь

36 минут назад
Хорошее решение. В Москве отопление включают 26 сентября, а отключают 26 апреля. Надеюсь и у нас также будет, и дурдом с замерзающими детьми и пенсионерами закончится. Всем плачущим и жалующимся на жару рекомендую сходить в аптеку и посмотреть цены на лекарства. Дешевле за отопление заплатить.
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Анна

45 минут назад
Зачем отключать, а кто квадру кормить будет
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Литрович

46 минут назад
Лучше 30 апреля.
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нлмк

53 минуты назад
Дуня с трудоднями, это смотря где на нлмк еле тёплые
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