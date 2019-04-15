Общество
39 минут назад
Иск липчанина к Дмитрию Медведеву на 1 млн рублей за повышение пенсионного возраста пересмотрят
Апелляционную жалобу рассмотрят в областном суде.
29 апреля в Липецком областном суде состоится пересмотр иска липчанина Юрия в адрес Дмитрия Медведева. Липчанин потребовал от главы правительства России 1 млн рублей как компенсацию за повышение пенсионного возраста.
Напомним, ранее Октябрьский районный суд Липецка отклонил иск Юрия. 50-летний Юрий более 20 лет отработал в сфере организации охраны труда в НЛМК, потом успел поработать на частного предпринимателя, а теперь открыл свой бизнес. После повышения пенсионного возраста ему необходимо работать 10 лишних лет, чтобы уйти на отдых. Мужчина решил, что правительство РФ, нарушив его планы на пенсию, нанесло ему моральный вред. В качестве компенсации этого вреда Юрий потребовал через суд от председателя правительства Дмитрия Медведева миллион рублей. Эта сумма - те деньги, которые он не получит в виде пенсии за 10 добавленных лет работы.
- Если честно, я не вижу риска в том, чтобы как гражданин, пользуясь своими законными правами, обратиться в суд за защитой своих интересов, - говорит Юрий. - Я понимаю, что в перспективе этот иск может создать мне какие-то проблемы в отношении с какими-то структурами. Но, тем не менее, абсолютно не вижу в своих действиях никакого криминала. Так я выразил свою позицию к происходящему. Иного выбора у меня не было.
Выводы Октябрьского райсуда поставят под сомнение на новом слушании.
Напомним, ранее Октябрьский районный суд Липецка отклонил иск Юрия. 50-летний Юрий более 20 лет отработал в сфере организации охраны труда в НЛМК, потом успел поработать на частного предпринимателя, а теперь открыл свой бизнес. После повышения пенсионного возраста ему необходимо работать 10 лишних лет, чтобы уйти на отдых. Мужчина решил, что правительство РФ, нарушив его планы на пенсию, нанесло ему моральный вред. В качестве компенсации этого вреда Юрий потребовал через суд от председателя правительства Дмитрия Медведева миллион рублей. Эта сумма - те деньги, которые он не получит в виде пенсии за 10 добавленных лет работы.
- Если честно, я не вижу риска в том, чтобы как гражданин, пользуясь своими законными правами, обратиться в суд за защитой своих интересов, - говорит Юрий. - Я понимаю, что в перспективе этот иск может создать мне какие-то проблемы в отношении с какими-то структурами. Но, тем не менее, абсолютно не вижу в своих действиях никакого криминала. Так я выразил свою позицию к происходящему. Иного выбора у меня не было.
Выводы Октябрьского райсуда поставят под сомнение на новом слушании.
Мотя
Юрий
если эта тема пройдет у него
неж
банкиръ
Сойти с ума
молодец
Ч.