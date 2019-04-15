Общество

39 минут назад

Иск липчанина к Дмитрию Медведеву на 1 млн рублей за повышение пенсионного возраста пересмотрят

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#иск #пенсия #повышение пенсионного возраста
Иск липчанина к Дмитрию Медведеву на 1 млн рублей за повышение пенсионного возраста пересмотрят

Апелляционную жалобу рассмотрят в областном суде.

29 апреля в Липецком областном суде состоится пересмотр иска липчанина Юрия в адрес Дмитрия Медведева. Липчанин потребовал от главы правительства России 1 млн рублей как компенсацию за повышение пенсионного возраста.

Напомним, ранее Октябрьский районный суд Липецка отклонил иск Юрия. 50-летний Юрий более 20 лет отработал в сфере организации охраны труда в НЛМК, потом успел поработать на частного предпринимателя, а теперь открыл свой бизнес. После повышения пенсионного возраста ему необходимо работать 10 лишних лет, чтобы уйти на отдых. Мужчина решил, что правительство РФ, нарушив его планы на пенсию, нанесло ему моральный вред. В качестве компенсации этого вреда Юрий потребовал через суд от председателя правительства Дмитрия Медведева миллион рублей. Эта сумма - те деньги, которые он не получит в виде пенсии за 10 добавленных лет работы.

- Если честно, я не вижу риска в том, чтобы как гражданин, пользуясь своими законными правами, обратиться в суд за защитой своих интересов, - говорит Юрий. - Я понимаю, что в перспективе этот иск может создать мне какие-то проблемы в отношении с какими-то структурами. Но, тем не менее, абсолютно не вижу в своих действиях никакого криминала. Так я выразил свою позицию к происходящему. Иного выбора у меня не было.

Выводы Октябрьского райсуда поставят под сомнение на новом слушании.
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#иск #пенсия #повышение пенсионного возраста

Комментарии (8)

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Мотя

1 минуту назад
Знакомый моего мужа был уволен директором издательского дома на Московской, 83 Игнатовым за 4 месяца до пенсии. А чтобы не строчил комменты в город48! И что же? Терпила, которого Игнатов гнобил, лишал без причин ежемесячной премии 5 тысяч и живший 1 год на 11 500- расцвел! Простил Игнатова, которому до пенсии коптить и коптить, пресмыкаться перед областной властью. Издатдом объезжает стороной, там 20 вышек сотовой связи, и пусть директор с замом Артемом облучают свои гениталии. А терпила ездит по районам, лесам, завел интересных друзей
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Юрий

7 минут назад
народ за тебя, но все очень,очень сложно!
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если эта тема пройдет у него

7 минут назад
можно памятник ставить при жизни. прям на Соборной. но такого судебного прецедента наш самый независимый и гуманный суд в мире никогда не произведет
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неж

16 минут назад
Предлагаю всей страной подать иски к правительству по заработанным, но не полученным пенсиям!!!
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банкиръ

26 минут назад
Молодец!
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Сойти с ума

27 минут назад
Молодец... побольше таких.
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молодец

32 минуты назад
молодец человек, большинству бы надо подать такие иски
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Ч.

34 минуты назад
Юрий , я Вас поддерживаю .
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