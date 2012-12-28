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Общество
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сегодня, 14:15
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Побратимский опыт Липецкой области представлен на форуме регионов Беларуси и России
— Липецкая область стала первым в России регионом, где все муниципалитеты являются побратимами с районами Беларуси. Это позволяет укрепить экономические, общественные и социокультурные связи, — сказал Владимир Сериков.
На форуме Владимир Сериков рассказал о проектах, которые область не первый год успешно реализует.
Кроме того спикер областного Совета анонсировал молодёжный патриотический форум. Его в Липецкой области проведут этим летом. Центральным событием форума станет закладка «капсулы времени».
«Председатель заксобрания региона Владимир Сериков поблагодарил Совет Федерации Федерального Собрания России и Валентину Матвиенко, Совет Республики Национального собрания Беларуси в лице Натальи Ивановны Кочановой, а также правительство Нижегородской области за проведение такого значимого Форума», — сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета.
Фото пресс-службы Липецкого областного Совета
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