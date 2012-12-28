Побратимский опыт Липецкой области представлен на форуме регионов Беларуси и России

На XII Форуме регионов Беларуси и России, который проходит в Нижнем Новгороде, председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков представил опыт региона по сохранению исторической памяти и взаимодействию между регионами двух стран.— Липецкая область стала первым в России регионом, где все муниципалитеты являются побратимами с районами Беларуси. Это позволяет укрепить экономические, общественные и социокультурные связи, — сказал Владимир Сериков.На форуме Владимир Сериков рассказал о проектах, которые область не первый год успешно реализует.Кроме того спикер областного Совета анонсировал молодёжный патриотический форум. Его в Липецкой области проведут этим летом. Центральным событием форума станет закладка «капсулы времени».«Председатель заксобрания региона Владимир Сериков поблагодарил Совет Федерации Федерального Собрания России и Валентину Матвиенко, Совет Республики Национального собрания Беларуси в лице Натальи Ивановны Кочановой, а также правительство Нижегородской области за проведение такого значимого Форума», — сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета.