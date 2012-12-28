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сегодня, 14:15
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Побратимский опыт Липецкой области представлен на форуме регионов Беларуси и России

На XII Форуме регионов Беларуси и России, который проходит в Нижнем Новгороде, председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков представил опыт региона по сохранению исторической памяти и взаимодействию между регионами двух стран.

— Липецкая область стала первым в России регионом, где все муниципалитеты являются побратимами с районами Беларуси. Это позволяет укрепить экономические, общественные и социокультурные связи, — сказал  Владимир Сериков.

На форуме Владимир Сериков рассказал о проектах, которые область не первый год успешно реализует.

Кроме того спикер областного Совета анонсировал молодёжный патриотический форум. Его в Липецкой области проведут этим летом. Центральным событием форума станет закладка «капсулы времени». 

«Председатель заксобрания региона Владимир Сериков поблагодарил Совет Федерации Федерального Собрания России и Валентину Матвиенко, Совет Республики Национального собрания Беларуси в лице Натальи Ивановны Кочановой, а также правительство Нижегородской области за проведение такого значимого Форума», — сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета.

Фото пресс-службы Липецкого областного Совета
Владимир Сериков
областной Совет
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Комментарии (2)

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Таня
44 минуты назад
Когда займутся таксистами нелегалами с автовокзала, дерут по 1000 за две остановки, налоги не платят, особенно на синем Фольксвагене ржавом, дерет больше всех.
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А шо
47 минут назад
Трахтор то будете делать?
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