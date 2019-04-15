Происшествия

сегодня, 10:39

«Нам дали списанные со школ автобусы. Детей, выходит, возить нельзя, а людей можно»?

17 2424
#забастовка
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«Нам дали списанные со школ автобусы. Детей, выходит, возить нельзя, а людей можно»?

Водители бастующего в Задонске автопредприятия отказываются ездить на автохламе.

Как уже сообщал GOROD48, в четверг в Задонске забастовали водители ООО «Агеевбус», осуществляющие внтуригородские и межрайонные перевозки. Сегодня GOROD48 выяснил, в чем причины протестной акции.

- В «Агеевбусе» - 13 автобусов, в основном «ПАЗики». И 12 из них - негодные. В их числе четыре автобуса, которые раньше возили школьников. Нам дали списанные со школ автобусы. Детей, выходит, возить нельзя, а людей можно? - говорит водитель Геннадий Воронцов.

По словам водителя, автобусы починили и покрасили силами работников предприятия, но что делать, если «резина на них взрывается на ходу?». В подтверждение своих слов Геннадий Воронцов прислал фотографию, на которой видно, как ремонтируют ветхие «ПАЗы» - один из них просто лежит на боку под открытым небом.

- На все автобусы у нас только одна смотровая яма. Машины стоят просто на улице, - говорит водитель.

В свою очередь, владелец ООО «Агеевбус» Юрий Агеев рассказал GOROD48 другую историю. По его словам, инициатором протеста стал один из водителей, пришедший 9 апреля на работу в состоянии алкогольного опьянения:

- Медик составила соответствующий акт, я не допустил его к работе. Но водитель стал оспаривать очевидное. Я дал ему два дня на осмысление ситуации, но он стал грубить и хамить. Тогда я пригрозил его уволить по соответствующей статье Трудового кодекса. Водитель пошел к напарнику, и этот конфликт стал причиной невыхода коллектива на работу.

Юрий Агеев говорит о том, что акцент работники его предприятия сделали на плохом техническом состоянии автобусов. Эта техника - не его личная. «ПАЗы» предприниматель арендует у администрации Задонска. На поддержание автобусов в исправном состоянии из бюджета района Агеев получает в год 5,3 млн рублей. Эту сумму он считает недостаточной для качественного ремонта муниципальной техники.

- В 2015 году я выиграл торги на право пассажирских перевозок в районе. И все эти годы вкладывал собственные средства как в ремонт автобусов, так и в ремонт автовокзала в Задонске. У меня не хватает средств, рук и техники на то, чтобы все автобусы были исправны. Проблемы назрели давно, и этому способствовал глава района Григорий Масолов. А тут еще мне устроили саботаж! Коллектив отстаивает своего товарища, а страдают жители всего района! Я готов вообще уйти из Задонска, но не думаю, что кому-то станет от этого лучше, - говорит предприниматель.

Забастовщики отрицают версию конфликта, выдвинутую владельцем предприятия Юрием Агеевым.

- В его анализах был остаточное содержание алкоголя на допустимом уровне, а Агеев раскричался, назвал водителя пьяницей! На медсестру никто не бросался. Ситуация им явно раздута, - говорит сказал водитель Геннадий Воронцов.

- В прокуратуру области поступила коллективная жалоба работников этого предприятия на ненадлежащее состояние автотранспорта, на переработки. По данному обращению идет проверка, - сообщили GOROD48 в прокуратуре области.

- Чтобы снять социальную напряженность, из ОАО «Липецкие автобусные линии» в Задонск присланы автобусы, которые закрывают маршруты «Агеевбуса». Также сам предприниматель Юрий Агеев прислал в Задонск из Ельца свои автобусы, - прокомментировали ситуацию в областном управлении дорог и транспорта.

- Все муниципальные маршруты, которые обслуживает «Агеевбус», сейчас закрыты. Закрыты и рейсы на Липецк и Елец. От людей жалоб нет, - говорит заместитель главы администрации Задонского района Григорий Лысенко.

По словам Григория Лысенко, Юрий Агеев выиграл торги на право пассажирских перевозок в районе, однако к его предприятию были вопросы и замечания. Были претензии к ООО «Агеевбус» и у прокуратуры Елецкого района (с ноября 2017 года по май 2018 года это предприятие допустило по своей вине срывы более трехсот рейсов).
17 2424
#забастовка
1

Комментарии (17)

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цирк

8 минут назад
интересно, жены этих разбушевавшихся СПТУ-шников участвовали в ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВЫБОРОВ или нет, хотя бы одна из них
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Ужас

25 минут назад
Нонка, а ты я смотрю за капиталистов выступаешь. За что работать ответь тогда всем!? За 20 тыс. Или надо ещё на 3 работы устроится? Что б вообще без сна и еды? Раз такая умная , то научи нас как правильно жить?
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Махор

31 минуту назад
48, у меня знакомый там механикой работал это жесть он по три раза дню выезжал ремонтировать автобусы на дороге а по приезду в гараж продолжал это делать, автобусы сыпятся на ходу
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Нонка

34 минуты назад
Все эти забастовки -разговор в пользу бедных! Работайте братья!
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гость

53 минуты назад
ОДИН ГОЛОС, ты идиот?
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48

57 минут назад
И что такого? В Липецке тоже списанные автобусы и трамваи с Москвы.
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Патриот

58 минут назад
Молодцы!!!
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Липецк

сегодня, 11:08
Водилы, спасибо что не стали молчать!
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Гость

сегодня, 11:00
ОДИН ГОЛОС, Вот скажите,причем тут глава района?перевозчик то частное лицо,это не районное птп в конце концов
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ОДИН ГОЛОС

сегодня, 10:57
ГЛАВУ РАЙОНА НЕМЕДЛЕННО ВЫГНАТЬ
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