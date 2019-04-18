Общество
сегодня, 10:59
Липецкие народные избранники в рейтинге полезности депутатов Госдумы – далеко не первые
Трое депутатов – в третьей сотне, один – во второй.
Вышел шестой рейтинг полезности депутатов Госдумы.
При оценке работы депутатов участвовало более 800 федеральных и региональных экспертов, политтехнологов и журналистов, оценивая следующие параметры: работу с жителями и общественными организациями, работу в регионе с органами региональной власти (губернатор, правительство региона, власти муниципалитетов), работу с региональными элитами (бизнесмены, депутаты всех уровней, ЛОМы, ВИПы), работа в интернете (открытость и доступность, депутата в сети, ведется ли через интернет взаимодействие с жителями и представителями территории, освещается ли работа на территории в интернете).
Депутаты от Липецкой области попали во вторую и третью сотню рейтинга. Михаил Гулевский – на 334 месте, Владимир Богодухов – на 345 месте, Николай Борцов – на 362 месте. Выше всех в рейтинге Михаил Тарасенко – 219 место.
Условно-липецкий депутат (осуществляет кураторство Липецкой области от ЛДПР) Александр Шерин попал в ТОП-50. Он на 23 месте. Условно-липецкая Тамара Плетнева (куратор региона от КПРФ) – на 67 месте.
Фото: donpress.com
При оценке работы депутатов участвовало более 800 федеральных и региональных экспертов, политтехнологов и журналистов, оценивая следующие параметры: работу с жителями и общественными организациями, работу в регионе с органами региональной власти (губернатор, правительство региона, власти муниципалитетов), работу с региональными элитами (бизнесмены, депутаты всех уровней, ЛОМы, ВИПы), работа в интернете (открытость и доступность, депутата в сети, ведется ли через интернет взаимодействие с жителями и представителями территории, освещается ли работа на территории в интернете).
Депутаты от Липецкой области попали во вторую и третью сотню рейтинга. Михаил Гулевский – на 334 месте, Владимир Богодухов – на 345 месте, Николай Борцов – на 362 месте. Выше всех в рейтинге Михаил Тарасенко – 219 место.
Условно-липецкий депутат (осуществляет кураторство Липецкой области от ЛДПР) Александр Шерин попал в ТОП-50. Он на 23 месте. Условно-липецкая Тамара Плетнева (куратор региона от КПРФ) – на 67 месте.
Фото: donpress.com
нормуль
Тьфу!
Пока
Коля-миллиард (из Лебедяни)
Зато
Пенсионер
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