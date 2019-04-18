Общество

сегодня, 10:59

Липецкие народные избранники в рейтинге полезности депутатов Госдумы – далеко не первые

9 673
#рейтинг депутатов госдумы
Липецкие народные избранники в рейтинге полезности депутатов Госдумы – далеко не первые

Трое депутатов – в третьей сотне, один – во второй.

Вышел шестой рейтинг полезности депутатов Госдумы.

При оценке работы депутатов участвовало более 800 федеральных и региональных экспертов, политтехнологов и журналистов, оценивая следующие параметры: работу с жителями и общественными организациями,  работу в регионе с органами региональной власти (губернатор, правительство региона, власти муниципалитетов),  работу с региональными элитами (бизнесмены, депутаты всех уровней, ЛОМы, ВИПы),  работа в интернете (открытость и доступность, депутата в сети, ведется ли через интернет взаимодействие с жителями и представителями территории, освещается ли работа на территории в интернете).

Депутаты от Липецкой области попали во вторую и третью сотню рейтинга. Михаил Гулевский – на 334 месте, Владимир Богодухов – на 345 месте, Николай Борцов – на 362 месте. Выше всех в рейтинге Михаил Тарасенко – 219 место.

Условно-липецкий депутат (осуществляет кураторство Липецкой области от ЛДПР) Александр Шерин попал в ТОП-50. Он на 23 месте. Условно-липецкая Тамара Плетнева (куратор региона от КПРФ) – на 67 месте.

Фото: donpress.com
9 673
#рейтинг депутатов госдумы

Комментарии (9)

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нормуль

34 минуты назад
пацанчики зачетно чикиняться там,нах им там нищеброды какие то нужны
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Тьфу!

42 минуты назад
Задайте себе вопрос, липчане, кого и для чего вы избрали?
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Пока

46 минут назад
Путин и его воровской режим существует ,в России нет будущего !.
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Коля-миллиард (из Лебедяни)

46 минут назад
Если б я народу не был полезен, я бы столько не заработал!!! Журнал "Форбс" оценил мое состояние в 2019 г. в 550 миллионов долларов - https://www.forbes.ru/profile/nikolai-bortsov?from_rating=374633
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Зато

47 минут назад
Воруют и жрут на первое место !.
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Пенсионер

51 минуту назад
Кто б сомневался, главное чтобы Кремлю не досождали. А народ для них отработанный материал.
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КОГДА

сегодня, 11:18
Их розгонят.В Украине Зеленский сказал что закроет шарашкину кантору
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КПД

сегодня, 11:17
https://www.youtube.com/watch?v=KFE9YFMpBWk
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Ваш

сегодня, 11:09
Этакие серые мышки. Но о России думают 24 часа в сутки
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