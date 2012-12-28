Статистика: в Липецкой области подорожала капуста, подешевели картофель и сахар

Средняя цена картофеля на 23 июня опустилась ниже 90 рублей.





Капуста оказалась лидером в списке подорожавших за последнюю неделю продуктов – она прибавила в цене 5,43%. Картофель подешевел на 1,48% — до 89,92 рубля за килограмм. Стали дешевле также сахар и яйца. Липецкстат представил итоги мониторинга оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 17 по 23 июня) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.Подорожали на прошлой неделе практически все виды мяса, кроме куриного. Заметнее всего прибавила в цене свинина (+1,27%), говядина и баранина стали дороже менее, чем на один процент. Из молочной продукции выросла стоимость сметаны (+1,61%), творога, сухих молочных смесей для детского питания (+1,15%). Подсолнечное масло подорожало на 1,03%. Из овощной продукции повысились цены на капусту на 5,43% и морковь на 3,22%. Пшеничная мука подорожала на 1,05%. Стала дороже гречка и мороженая рыба.Самое заметное падение цены за прошедшую неделю — у лука (-5,29%). На 1,48% подешевел картофель, на 2,52% — огурцы, на 2,62% — помидоры. Стоимость сахара снизилась на 1,47%, соли — на 1,38%, риса — на 1,28%. Подешевели куры, маргарин, пастеризованное молоко, вермишель и макаронные изделия в целом. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как сливочное масло, сыр, печенье, ржаной и пшеничный хлеб, яблоки.Среди непродовольственных товаров подорожали за неделю туалетное мыло и сухие корма для животных, подешевели детские футболки, хозяйственное мыло, зубная паста, туалетная бумага. Не изменились цены на джинсы для детей школьного возраста, школьные спортивные костюмы, мужские футболки и мужские носки, детские и взрослые кроссовки, стиральный порошок, шампунь, зубные щетки, сигареты с фильтром, спички.