Бывший министр региональной безопасности Липецкой области стал чиновником аппарта президента в Калуге
Экономика
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35 минут назад
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Статистика: в Липецкой области подорожала капуста, подешевели картофель и сахар
Средняя цена картофеля на 23 июня опустилась ниже 90 рублей.
Подорожали на прошлой неделе практически все виды мяса, кроме куриного. Заметнее всего прибавила в цене свинина (+1,27%), говядина и баранина стали дороже менее, чем на один процент. Из молочной продукции выросла стоимость сметаны (+1,61%), творога, сухих молочных смесей для детского питания (+1,15%). Подсолнечное масло подорожало на 1,03%. Из овощной продукции повысились цены на капусту на 5,43% и морковь на 3,22%. Пшеничная мука подорожала на 1,05%. Стала дороже гречка и мороженая рыба.
Самое заметное падение цены за прошедшую неделю — у лука (-5,29%). На 1,48% подешевел картофель, на 2,52% — огурцы, на 2,62% — помидоры. Стоимость сахара снизилась на 1,47%, соли — на 1,38%, риса — на 1,28%. Подешевели куры, маргарин, пастеризованное молоко, вермишель и макаронные изделия в целом. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как сливочное масло, сыр, печенье, ржаной и пшеничный хлеб, яблоки.
Среди непродовольственных товаров подорожали за неделю туалетное мыло и сухие корма для животных, подешевели детские футболки, хозяйственное мыло, зубная паста, туалетная бумага. Не изменились цены на джинсы для детей школьного возраста, школьные спортивные костюмы, мужские футболки и мужские носки, детские и взрослые кроссовки, стиральный порошок, шампунь, зубные щетки, сигареты с фильтром, спички.
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