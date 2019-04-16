«А Уваркина-то ненастоящая!»

По Липецку пошли слухи о том, что и.о. мэра на мероприятиях заменяет ее сестра-близнец.

В Липецке - новый необычный слух. Говорят, что и.о. главы Липецка Евгению Уваркину на официальных мероприятиях заменяет ее сестра-близнец, депутат областного Совета Елена Латышева! Мол, было дело, когда «двух Уваркиных» видели одновременно сразу в разных местах города.



GOROD48 обратился к Евгении Уваркиной с вопросом: такое возможно?



- Да нет, что вы! Но я, кажется, понимаю, откуда растут ноги. В прошлую среду моя сестра участвовала в выездном заседании администрации Липецка, посвященном празднованию 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. А я сама была на другом совещании. Вот и повод для такого слуха, что Уваркина, мол, ненастоящая, - смеется и.о. главы Липецка.



Интересно, а в прошлом, например, обучаясь в школе, не пользовались ли сестры-близнецы своей похожестью, чтобы, например, вводить в заблуждение учителей? Ведь в таком случае можно было бы разделить тяготы учебы на двоих!



- Нет, ни разу. У нас просто с детства была одна общая на двоих проблема - гиперответственность. Друзья нас на это сподвигали, конечно, но мы не поддавались, - говорит Евгения Уваркина.



Но с сестрой ее все же путали. Молодые люди, в частности, - говорит и.о. мэра.

