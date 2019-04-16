Общество

29 минут назад

«А Уваркина-то ненастоящая!»

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#Евгения Уваркина #администрация Липецка
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«А Уваркина-то ненастоящая!»

По Липецку пошли слухи о том, что и.о. мэра на мероприятиях заменяет ее сестра-близнец.

В Липецке - новый необычный слух. Говорят, что и.о. главы Липецка Евгению Уваркину на официальных мероприятиях заменяет ее сестра-близнец, депутат областного Совета Елена Латышева! Мол, было дело, когда «двух Уваркиных» видели одновременно сразу в разных местах города.

GOROD48 обратился к Евгении Уваркиной с вопросом: такое возможно? 

- Да нет, что вы! Но я, кажется, понимаю, откуда растут ноги. В прошлую среду моя сестра участвовала в выездном заседании администрации Липецка, посвященном празднованию 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. А я сама была на другом совещании. Вот и повод для такого слуха, что Уваркина, мол, ненастоящая, - смеется и.о. главы Липецка.

Интересно, а в прошлом, например, обучаясь в школе, не пользовались ли сестры-близнецы своей похожестью, чтобы, например, вводить в заблуждение учителей? Ведь в таком случае можно было бы разделить тяготы учебы на двоих!

- Нет, ни разу. У нас просто с детства была одна общая на двоих проблема - гиперответственность. Друзья нас на это сподвигали, конечно, но мы не поддавались, - говорит Евгения Уваркина.

Но с сестрой ее все же путали. Молодые люди, в частности, - говорит и.о. мэра.
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#Евгения Уваркина #администрация Липецка
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Комментарии (7)

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Оно

6 минут назад
Да нам все равно, настоящая или не настоящая, все равно это ни чего не меняет, даже и тому кто ее за веревки дергает, одно слово кукла.
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Мэр Иванов

7 минут назад
Да в каком месте они одинаковые? Какая то ерунда, а не статья ...."выдели"...Г48 прекратите позориться
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И что теперь

8 минут назад
Дать им лик святых? К чему выложили? Бред какой-то......
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Знакомый двух сестёр

12 минут назад
А назовите ка нам ещё хотя бы один пример такой успешности... Совмещение такого бизнеса любящей своих шестерых детей мамой. Да они просто гениальные барышни. Смешно, грустно, и противно за этот путинский спектакль, точнее ужас...
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липчанин

12 минут назад
пох....вообще
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Никол Пашинян

22 минуты назад
Я видел 5 Путиных,ну и что.Завидуют, что они УМНЫЕ и КРАСИВЫЕ.
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Козявка

23 минуты назад
"Выдели"-это мощно)))) Г48 в своём стиле:))))
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