Общество
42 минуты назад
«Батареечный магнат» заработал больше всех их депутатов областного Совета
А меньше всех получил за год Олег Хомутинников, желающий стать липецким губернатором.
Сегодня депутаты областного Совета отчитались о своих доходах.
Самым богатым парламентарием оказался «батареечный магнат», Председатель совета директоров елецкого АО «Энергия» Владимир Архипенко. Он отчитался за заработок в 66,7 млн рублей. Кстати, супруга депутата заработала без малого 53 млн рублей.
На втором месте в этой ярмарке тщеславия - коммерческий директор ООО «Трио XXI», соучредитель группы медицинских компаний «Эксперт» Елена Латышева. Сестра-близнец и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной задекларировала 66 млн рублей дохорда. У бизнес-вумен есть свой собственный участок железнодорожного пути, но из движимого имущества - лишь прицеп.
ТОП-3 лидеров липецкого списка «Форбс» среди депутатов областного Совета - фермер Борис Богатиков, который заработал в 2018 году 35,4 млн рублей. В его активах - 500 га пашни, телятник, магазин, склады, промышленные сооружения. Кроме того ему принадлежат автомобиль Chevrolet Niva, грузовой автомобиль «ЗИЛ-131», лодка, самолет (с которого фермер как-то неудачно упал в реку Дон и сломал ногу), несколько единиц тяжелой строительной техники.
В ТОП-3 списка нижней таблицы рейтинга попали внефракционный Олег Хомутинников с доходом в 95 758 рублей (депутату, который хотел бы избраться губернатором, стоит сказать спасибо его жене-кормилице, заработавшей в прошлом году 200 тысяч рублей). На предпоследнем месте - коммунист Татьяна Копылова с 365 тысячами рублей дохода. Третий снизу - «единоросс» Алексей Ульшин, заработавший 396 тысяч рублей.
Примечательно, что объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничестве Михаил Захаров, который увеличил свой доход в 20 раз. Строитель дорог, домов и Дворцов правосудия отчитался о доходе в 12,9 млн рублей, в то время как в 2017 году задекларировал всего 587 тысяч
рублей.
Самым богатым парламентарием оказался «батареечный магнат», Председатель совета директоров елецкого АО «Энергия» Владимир Архипенко. Он отчитался за заработок в 66,7 млн рублей. Кстати, супруга депутата заработала без малого 53 млн рублей.
На втором месте в этой ярмарке тщеславия - коммерческий директор ООО «Трио XXI», соучредитель группы медицинских компаний «Эксперт» Елена Латышева. Сестра-близнец и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной задекларировала 66 млн рублей дохорда. У бизнес-вумен есть свой собственный участок железнодорожного пути, но из движимого имущества - лишь прицеп.
ТОП-3 лидеров липецкого списка «Форбс» среди депутатов областного Совета - фермер Борис Богатиков, который заработал в 2018 году 35,4 млн рублей. В его активах - 500 га пашни, телятник, магазин, склады, промышленные сооружения. Кроме того ему принадлежат автомобиль Chevrolet Niva, грузовой автомобиль «ЗИЛ-131», лодка, самолет (с которого фермер как-то неудачно упал в реку Дон и сломал ногу), несколько единиц тяжелой строительной техники.
В ТОП-3 списка нижней таблицы рейтинга попали внефракционный Олег Хомутинников с доходом в 95 758 рублей (депутату, который хотел бы избраться губернатором, стоит сказать спасибо его жене-кормилице, заработавшей в прошлом году 200 тысяч рублей). На предпоследнем месте - коммунист Татьяна Копылова с 365 тысячами рублей дохода. Третий снизу - «единоросс» Алексей Ульшин, заработавший 396 тысяч рублей.
Примечательно, что объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничестве Михаил Захаров, который увеличил свой доход в 20 раз. Строитель дорог, домов и Дворцов правосудия отчитался о доходе в 12,9 млн рублей, в то время как в 2017 году задекларировал всего 587 тысяч
рублей.
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