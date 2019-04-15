Общество

42 минуты назад

«Батареечный магнат» заработал больше всех их депутатов областного Совета

12 1162
#доходы
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«Батареечный магнат» заработал больше всех их депутатов областного Совета

А меньше всех получил за год Олег Хомутинников, желающий стать липецким губернатором.

Сегодня депутаты областного Совета отчитались о своих доходах.

Самым богатым парламентарием оказался «батареечный магнат», Председатель совета директоров елецкого АО «Энергия» Владимир Архипенко. Он отчитался за заработок в 66,7 млн рублей. Кстати, супруга депутата заработала без малого 53 млн рублей.

На втором месте в этой ярмарке тщеславия - коммерческий директор ООО «Трио XXI», соучредитель группы медицинских компаний «Эксперт» Елена Латышева. Сестра-близнец и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной задекларировала 66 млн рублей дохорда. У бизнес-вумен есть свой собственный участок железнодорожного пути, но из движимого имущества - лишь прицеп.

ТОП-3 лидеров липецкого списка «Форбс» среди депутатов областного Совета - фермер Борис Богатиков, который заработал в 2018 году 35,4 млн рублей. В его активах - 500 га пашни, телятник, магазин, склады, промышленные сооружения. Кроме того ему принадлежат автомобиль Chevrolet Niva, грузовой автомобиль «ЗИЛ-131», лодка, самолет (с которого фермер как-то неудачно упал в реку Дон и сломал ногу), несколько единиц тяжелой строительной техники.

В ТОП-3 списка нижней таблицы рейтинга попали внефракционный Олег Хомутинников с доходом в 95 758 рублей (депутату, который хотел бы избраться губернатором, стоит сказать спасибо его жене-кормилице, заработавшей в прошлом году 200 тысяч рублей). На предпоследнем месте - коммунист Татьяна Копылова с 365 тысячами рублей дохода. Третий снизу - «единоросс» Алексей Ульшин, заработавший 396 тысяч рублей.

Примечательно, что объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничестве Михаил Захаров, который увеличил свой доход в 20 раз. Строитель дорог, домов и Дворцов правосудия отчитался о доходе в 12,9 млн рублей, в то время как в 2017 году задекларировал всего 587 тысяч
рублей.
12 1162
#доходы
2

Комментарии (12)

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я

2 минуты назад
свой личный участок жд полотна. ну и не хера себе. совсем уже отупели
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Мимо

8 минут назад
Имея такой доход они имеют наглость пользоваться служебным транспортом и прочими льготами? Таки сытый голодного не разумеет... а налог в какой сумме поступил в казну города? Или налогом не облагается? Что-то как-то...
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ь

12 минут назад
хватит ли им этих денег что-бы оплатить ЖКХ?
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Гость

14 минут назад
У этой страны нет будущего!
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Заваркина

14 минут назад
Ничего удивительного. Она на своем прицепе навоз по дачам развозила. Причем чтобы съэкономить сама была вместо тягача этого прицепа. Вот и заработала 66 миллионов рублей.
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Ещё бы

15 минут назад
Не официальные доходы задекларировал каждый чиновник и заплатил с них налоги, глядишь и пенсионный возраст до 50 снизили бы.
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Росстат

16 минут назад
30% НАСЕЛЕНИЯ НЕ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ КУПИТЬ ВТОРУЮ ПАРУ ОБУВИ. НА ДЕТСКИЕ ОПЕРАЦИИ ВСЕМ МИРОМ СОБИРАЕМ ПО КОПЕЙКЕ. "ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ" ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ БОЛЬШЕ 13%.
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Нейтральный

21 минуту назад
Кто-кто, а Архипенко заслужил эти миллионы. В лихоманку 90-х один из немногих кто не дал растащить народное добро и завод уцелел и на оборону страны работает. А батареечными магнатами можно назвать только руководство Город48, которые кроме испорченного воздуха ничего не производят.
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Ленин

22 минуты назад
Эти упыри пьют народную кровь и ею напиваются.
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Мотя

26 минут назад
Доят народ, твари. Доят. Будет ли конец терпению? А пока выпускают пар в виде не согласных с пенс реформой. Директор издательского дома на Московской, 83, Игнатов, который вообще ничего не производит, кроме фейков, умыкнул из гранта Медведева для детской липецкой газеты 250 000 рублей. Взял да и умыкнул, и что тут такого? И такие еще работают в СМИ липецкой области. А от моих комментов дрищут пресс-сек Артамонова и начальница управления по СМИ. Реально дрищут с Игнатовым вместе?
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