Суд первой инстанции вынес решение вернуть кирхе в Ельце первоначальный вид

Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области добилось возврата исторического облика «Кирхи лютеранской» в суде первой инстанции

Фото:

www.oknlo.ru

Решением Елецкого городского суда удовлетворены исковые требования управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области об обязании собственника объекта культурного наследия регионального значения «Кирха лютеранская» разработать научно-проектную документацию на работы по сохранению объекта в соответствии с его историко-культурной ценностью и провести работы в соответствии с разработанной научно-проектной документацией.Как сообщают в Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области, кирха в Ельце была построена в 1904 году для рабочих елецкого пивоваренного завода, которых его владелец немец Карл Кронберг пригласил из Германии. Зданию были приданы черты готики: башни со шпилями, стрельчатые окна, перспективный портал. В начале XXI века в кирхе располагался пивной бар «Ладья», владельцев которого, вероятно, вполне устраивал готический облик.В период с 2010 - 2012 годы собственниками производились работы по перепланировке и внешней отделке здания кирхи под торговые помещения без согласования с уполномоченным органом по охране объектов культурного наследия (Управлением культуры и искусства Липецкой области), в результате которых объект культурного наследия утратил первоначальный внешний вид.Несмотря на утрату первоначального внешнего вида, «Кирха лютеранская» на основании приказа начальника управления культуры и искусства Липецкой области № 320 от 06.07.2016 года включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации за № 481711302780005.Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области не могло смириться с такой ситуацией и обратилось в Елецкий городской суд с исковым заявлением о понуждении собственника разработать научно-проектную документацию и провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с его историко-культурной ценностью. Решением суда первой инстанции исковые требования заявления управления удовлетворены.