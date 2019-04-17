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Определился подрядчик на капремонт проспекта Победы

17 1053
#Проспект Победы
2

Им стала неизвестная липчанам московская организация.

Вчера определился победитель торгов на комплексное благоустройство проспекта Победы. Им стала московская организация "Руслан-1".

На торги подали.свои заявки четыре дорожные организации, одна из которых - липецкая. Две заявки были отклонёны. В итоге победителем аукциона стала московская организация. "Руслан-1" в ходе торгов "упал" на 1% от стартовой цены лота в 952,7 млн рублей. 

Работы по комплексному благоустройству проспекта Победы будут продолжаться два года. В этом году подрядчик должен переложить инженерные сети и коммуникации, расширить проезжую часть дороги до шести полос от памятника Танкистов до кольцовой развязки с улицей Водопьянова. 
17 1053
#Проспект Победы
2

Комментарии (17)

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Малахову

14 минут назад
Продажная ты шкура, документацию всю подделал под тех кто должен пройти. И думаешь тебе это пройдет , чека не дремлет, выборы пройдут и все сядите
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Ох

17 минут назад
Никто не сомневался что они будут, все было решено давным давно, а тендер это показуха, а у тех кто их проталкивает одни баксы в голове,за прошлые грехи их сажать надо , а они на повышение идут, один в област , другой ждет кресла первого зама в городе вот так
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Офигеть

17 минут назад
Фирма зарегистрирована в жилом доме а учредителя зовут Мальвина!Господа скоро появиться и Буратино который оставит проспект победы с носом
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Опять хачье

20 минут назад
https://sbis.ru/contragents/7728581272/772801001 почитайте кто директор и поймёте плюс отзывы о компании такие же ушлёпки пишут
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Всё как обычно

26 минут назад
Посылать , тебя , Валя , будут , из Руслана-1 , далеко-далеко , вместе с твоей лабораторией ! Валентин Малахов добавил, что закупается современная лаборатория и оборудование к ней. Это позволит контролировать качество исполнения работ на высоком уровне.
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евген

27 минут назад
для начала рельсы надо убрать.
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Руслан-1

31 минуту назад
Липчане, мы вам сразу проспект Победы сделаем с платными перекрестками!
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Непонятно

32 минуты назад
Опять армяне что ли?
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Гость

53 минуты назад
Упал на 1%?это жжж не спроста как говорил винни пух
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Всё как обычно

56 минут назад
В свою очередь вице-спикер городского Совета депутатов, председатель оргкомитета публичных слушаний Николай Двугрошев затронул тему дорожного ремонта. Парламентарий призвал профильные структуры более четко выстраивать требования к подрядчику и повысить ответственность сторон за ненадлежащее качество выполнения работ.
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