Общество
сегодня, 08:56
Определился подрядчик на капремонт проспекта Победы
17 1053
Им стала неизвестная липчанам московская организация.
Вчера определился победитель торгов на комплексное благоустройство проспекта Победы. Им стала московская организация "Руслан-1".
На торги подали.свои заявки четыре дорожные организации, одна из которых - липецкая. Две заявки были отклонёны. В итоге победителем аукциона стала московская организация. "Руслан-1" в ходе торгов "упал" на 1% от стартовой цены лота в 952,7 млн рублей.
Работы по комплексному благоустройству проспекта Победы будут продолжаться два года. В этом году подрядчик должен переложить инженерные сети и коммуникации, расширить проезжую часть дороги до шести полос от памятника Танкистов до кольцовой развязки с улицей Водопьянова.
На торги подали.свои заявки четыре дорожные организации, одна из которых - липецкая. Две заявки были отклонёны. В итоге победителем аукциона стала московская организация. "Руслан-1" в ходе торгов "упал" на 1% от стартовой цены лота в 952,7 млн рублей.
Работы по комплексному благоустройству проспекта Победы будут продолжаться два года. В этом году подрядчик должен переложить инженерные сети и коммуникации, расширить проезжую часть дороги до шести полос от памятника Танкистов до кольцовой развязки с улицей Водопьянова.
17 1053
Малахову
Ох
Офигеть
Опять хачье
Всё как обычно
евген
Руслан-1
Непонятно
Гость
Всё как обычно