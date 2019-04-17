Определился подрядчик на капремонт проспекта Победы

Им стала неизвестная липчанам московская организация.

Вчера определился победитель торгов на комплексное благоустройство проспекта Победы. Им стала московская организация "Руслан-1".



На торги подали.свои заявки четыре дорожные организации, одна из которых - липецкая. Две заявки были отклонёны. В итоге победителем аукциона стала московская организация. "Руслан-1" в ходе торгов "упал" на 1% от стартовой цены лота в 952,7 млн рублей.



Работы по комплексному благоустройству проспекта Победы будут продолжаться два года. В этом году подрядчик должен переложить инженерные сети и коммуникации, расширить проезжую часть дороги до шести полос от памятника Танкистов до кольцовой развязки с улицей Водопьянова.

