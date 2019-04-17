Происшествия
сегодня, 11:49
Прокуратура внесла представление главе Задонского района Григорию Мосолову
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Причиной послужила забастовка водителей, вскрывшая проблемы у перевозчика
Как сообщал GOROD48, на минувшей неделе забастовали водители автопредприятия ООО «Агеевбус».
По словам водителей, в «Агеевбусе» - 13 автобусов, в основном «ПАЗики». И 12 из них - негодные. В их числе четыре автобуса, которые раньше возили школьников. То есть, водителям дали списанные со школ автобусы.
По словам водителей, эти автобусы починили и покрасили силами работников предприятия.
Между тем, владелец ООО «Агеевбус» Юрий Агеев рассказал GOROD48, что эта техника - не его личная. «ПАЗы» предприниматель арендует у администрации Задонска. На поддержание автобусов в исправном состоянии из бюджета района Агеев получает в год 5,3 млн рублей. Эту сумму он считает недостаточной для качественного ремонта муниципальной техники.
Прокуратура Задонского района организовала проверку по коллективному обращению водителей пассажирских автобусов, принадлежащих ООО "Агеевбус». Заявители жаловались на необеспечение работодателем надлежащих условий труда, а также неудовлетворительное техническое состояние автобусного парка. К проведению проверки были привлечены все заинтересованные ведомства, в т.ч. администрация района, профильные подразделения администрации области. Функционирование регулярных автобусных рейсов в возникшей кризисной ситуации обеспечивалось силами перевозчика и Управлением дорог и транспорта Липецкой области.
В ходе проверки доводы водителей о неудовлетворительном состоянии пассажирских автобусов подтвердились.
Обследование эксплуатируемых ООО «Агеевбус» пассажирских автобусов выявило их несоответствие предъявляемым требованиям: из всех автобусов в исправном состоянии находился только один. Большая часть муниципальных автобусов, переданных ООО «Агеевбус», в настоящее время не может эксплуатироваться ввиду наличия технических неисправностей.
Сложившаяся ситуация стала следствием несоблюдения ООО «Агеевбус» взятых на себя обязательств по поддержанию автобусов в исправном техническом состоянии, а также отсутствие контроля со стороны администрации района за эксплуатацией автобусного парка.
Администрацией муниципального района до настоящего времени вопрос о расторжении либо прекращении заключенных с ООО «Агеевбус» договоров аренды, не рассматривался.
В этой связи в адрес главы администрации района прокурор внес представление, сообщает прокуратура Липецкой области.
По словам водителей, в «Агеевбусе» - 13 автобусов, в основном «ПАЗики». И 12 из них - негодные. В их числе четыре автобуса, которые раньше возили школьников. То есть, водителям дали списанные со школ автобусы.
По словам водителей, эти автобусы починили и покрасили силами работников предприятия.
Между тем, владелец ООО «Агеевбус» Юрий Агеев рассказал GOROD48, что эта техника - не его личная. «ПАЗы» предприниматель арендует у администрации Задонска. На поддержание автобусов в исправном состоянии из бюджета района Агеев получает в год 5,3 млн рублей. Эту сумму он считает недостаточной для качественного ремонта муниципальной техники.
Прокуратура Задонского района организовала проверку по коллективному обращению водителей пассажирских автобусов, принадлежащих ООО "Агеевбус». Заявители жаловались на необеспечение работодателем надлежащих условий труда, а также неудовлетворительное техническое состояние автобусного парка. К проведению проверки были привлечены все заинтересованные ведомства, в т.ч. администрация района, профильные подразделения администрации области. Функционирование регулярных автобусных рейсов в возникшей кризисной ситуации обеспечивалось силами перевозчика и Управлением дорог и транспорта Липецкой области.
В ходе проверки доводы водителей о неудовлетворительном состоянии пассажирских автобусов подтвердились.
Обследование эксплуатируемых ООО «Агеевбус» пассажирских автобусов выявило их несоответствие предъявляемым требованиям: из всех автобусов в исправном состоянии находился только один. Большая часть муниципальных автобусов, переданных ООО «Агеевбус», в настоящее время не может эксплуатироваться ввиду наличия технических неисправностей.
Сложившаяся ситуация стала следствием несоблюдения ООО «Агеевбус» взятых на себя обязательств по поддержанию автобусов в исправном техническом состоянии, а также отсутствие контроля со стороны администрации района за эксплуатацией автобусного парка.
Администрацией муниципального района до настоящего времени вопрос о расторжении либо прекращении заключенных с ООО «Агеевбус» договоров аренды, не рассматривался.
В этой связи в адрес главы администрации района прокурор внес представление, сообщает прокуратура Липецкой области.
17 1249
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Иван
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