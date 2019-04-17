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сегодня, 11:49

Прокуратура внесла представление главе Задонского района Григорию Мосолову

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#забастовка #водители #Задонск
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Прокуратура внесла представление главе Задонского района Григорию Мосолову

Причиной послужила забастовка водителей, вскрывшая проблемы у перевозчика

Как сообщал GOROD48,  на минувшей неделе забастовали водители автопредприятия ООО «Агеевбус». 

По словам водителей, в «Агеевбусе» - 13 автобусов, в основном «ПАЗики».  И 12 из них - негодные. В их числе четыре автобуса, которые раньше возили школьников. То есть, водителям дали списанные со школ автобусы. 

По словам водителей, эти автобусы починили и покрасили силами работников предприятия.

Между тем, владелец ООО «Агеевбус» Юрий Агеев рассказал GOROD48, что эта техника - не его личная. «ПАЗы» предприниматель арендует у администрации Задонска. На поддержание автобусов в исправном состоянии из бюджета района Агеев получает в год 5,3 млн рублей. Эту сумму он считает недостаточной для качественного ремонта муниципальной техники.
Прокуратура Задонского района организовала проверку по коллективному обращению водителей пассажирских автобусов, принадлежащих ООО "Агеевбус». Заявители жаловались на необеспечение работодателем надлежащих условий труда, а также неудовлетворительное техническое состояние автобусного парка. К проведению проверки  были привлечены все заинтересованные ведомства, в т.ч. администрация района, профильные подразделения администрации области. Функционирование регулярных автобусных рейсов в возникшей кризисной ситуации обеспечивалось силами перевозчика и Управлением дорог и транспорта Липецкой области.

В ходе проверки доводы водителей о неудовлетворительном состоянии пассажирских автобусов подтвердились.
Обследование эксплуатируемых ООО «Агеевбус» пассажирских автобусов выявило  их несоответствие предъявляемым требованиям: из всех автобусов в исправном состоянии находился только один. Большая часть муниципальных автобусов, переданных ООО «Агеевбус», в настоящее время не может эксплуатироваться ввиду наличия технических неисправностей.
Сложившаяся ситуация стала следствием несоблюдения ООО «Агеевбус» взятых на себя обязательств по поддержанию автобусов в исправном техническом состоянии, а также отсутствие контроля со стороны администрации района за эксплуатацией автобусного парка.

Администрацией муниципального района до настоящего времени вопрос о расторжении либо прекращении заключенных с ООО «Агеевбус» договоров аренды, не рассматривался.

В этой связи  в адрес  главы администрации района  прокурор внес представление, сообщает прокуратура Липецкой области. 



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#забастовка #водители #Задонск
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Комментарии (17)

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Как гость
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Ничего не понятно

10 минут назад
Прокуратура вынесла предписание администрации расторгнуть договора. Расторгнут. С другим заключат. Другой возить нас на этих же автобусах и дальше будет?
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Иван

24 минуты назад
Гнать Мосолова к чертям... Чего вы все задонцы боитесь? Чем быстрее опухоль вырезать, тем будет лучше!
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Гость

27 минут назад
Пора уже сажать, усмотреть признаки можно сколь угодно долго,итог любого дела это решение суда..а во вторых,почитайте на досуге учебник ,что такое преступление и из чего оно складывается-состав преступления..ну это так...чтобы грамотно хотя бы писали и не обвиняли голословно. Сразу напишу,я не работаю у Масолова,я не чиновник...
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Пора уже сажать

31 минуту назад
Кроме того, прокуратура усмотрела в действиях администрации признаки коррупции и передала материалы дела для принятия решения руководителю следственного управления Следственного комитета Липецкой области Евгению Шаповалову. и прокуратура также перед боссами отчитывается , так ?
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Пора уже сажать

33 минуты назад
я уже ответил , сведения взяты из открытых источников , всё.
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Пора уже сажать

34 минуты назад
а у нас нет потерпивших , дороги хэровые , нет потерпевших , бетон крошится , нет потерпевших , дерьмо в Дон сливают , нет потерпевших ! А так , да ! Все хорошие ! Это заказ , спец.служб , причём , омериканских , свалить честного и неподкупного чиновника !
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Житель

34 минуты назад
Мосолов- выкрутится. Их семейство выкручивается и не из таких передряг :)
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Гость

34 минуты назад
Пора уже сажать, а что Вы нервничаете то))))отчитался то уже перед своим боссом,бабла хапнул,а дальше трава не расти..вот и вся твоя битва с ветряными мельницами..."борец с коррупцией"хренов...и не надо сразу уходить в общие рассуждения и словоблудия про чиновников...задан конкретный вопрос-нужен конкретный ответ!
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Пора уже сажать

37 минут назад
иди в прокуратуру и всё узнавай ! Сведения взяты из открытых источников ! Слишком часто одни и те же фамилии фигурируют и вовсе , не в плане научных открытий и успешных операций ! Что чиновники делают ? Бабло распределяют , не ?
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Гость

44 минуты назад
Пора уже сажать, Вы в курсе,что по факту то о чем Вы пишите о пропаже техники не подтвердилось?Тут же ясно,что по этой псевдопропаже завели дело,чтобы в его рамках проводить следственные действия направленные уже на Администрацию..широко используемая практика работы следственных органов.Само дело по 158 вообще перспективы не имеет абсолютно
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