В военном городке может появиться новый стадион и исчезнуть здание «рембазы»

Сегодня два врио - администрации Липецкой области Игорь Артамонов и главы администрации Липецка Евгения Уваркина - объехали военный городок. Поводом стало плачевное состояние этой части Липецка.



Сам муниципалитет не может привести территорию Военного городка в порядок - он находится на балансе министерства обороны. Принципиальное решение о передаче Военного городка Липецку принято, но бумажная волокита затянулась.



Жители городка жаловались Игорю Артамонову и Евгении Уваркиной на убитые дороги, инфраструктуру, которая не выдерживает строительства новых домов, на общую обветшалость строений, на разрушенный стадион и неспешное строительство воинского храма в честь иконы "Благодатное небо".



Проблем у района в центре города действительно выше крыши. В нем - более сорока многоквартирных домов площадью 160 тыс. кв. метров. «Фронтовые» дороги и неухоженные дворы, в отдельных местах трава по пояс и разросшийся как в лесу кустарник, неубранные мешки с мусором. Вот уже несколько лет мэрия не может решить с Министерством обороны вопрос передачи, по сути, цивильной территории муниципалитету. Всякий раз в начале года чиновники говорили, что в конце года Военный городок станет полноценной частью Липецка, но все оставалось как было. Вернее, становилось даже хуже. Злые языки здешних жителей говорят, что пока военные не распродадут все клочки земли застройщикам, вопрос передачи городка мэрии решен не будет.



- Процесс не быстро, но пошел. Сроков называть не буду, но планировкой и межеванием Военного городка, ограниченной улицами Терешковой, Космонавтов, Игнатьева и Липовской, уже занимаются. Когда документы будут полностью готовы, земли общей площадью 32,5 гектара будут четко разделены на федеральные и муниципальные, которые вместе с инфраструктурой и участками потенциальной застройки, в том числе социальными объектами, перейдут к городу, - сказал журналистам Игорь Артамонов.



- Только после этого Военный городок попадет под действие всех муниципальных и федеральных программ, и мы начнем благоустраивать этот район. Игорь Георгиевич задал нам темп, и мы надеемся, что к концу этого года вопрос перехода прав собственности на земли городка от Министерства обороны муниципалитету будет решен, - заметила Евгения Уваркина.



И врио губернатора, и и.о. главы Липецка на территории Военного городка оказались впервые. Увиденное им не понравилось. Во время бесед с военными и местными жителями Игорь Артамонов пообещал найти инвесторов для строительства в военном городке нового стадиона и ускорением работ по возведению православного храма (его начали строить в 2014 году еще при легендарном начальнике авиацентра Александре Харчевском и планируют завершить в 2021 году, в 80-ю годовщину создания авиаполка). На стадион может потребоваться до 20 млн рублей спонсорских средств, а на достройку храма - 28 миллионов.



Кроме того, военные озвучили варианты решения с самой известной «заброшкой» Липецка - зданием т.н. «рембазы», которую местные подростки сделали местом своих опасных игр. Их два. Первый предполагает полный снос здания, второй - сдачу в аренду первых трех его этажей, а затем, за счет арендных платежей, приведения здания в порядок.





