Константин Власов: Новость о платных перекрестках - федеральный фейк

Вице-мэр Липецка говорит о том, что и мыслей таких у городских чиновников не было.





- Это какой-то федеральный фейк! - заявил GOROD48 вице-мэр Липецка Константин Власов. - Такого намерения у нас и в планах не было!



В рамках федерального проекта «Умный город», куда попал и Липецк, предполагается оборудование некоторых светофорных объектов в центре города инновационным оборудованием, которое поможет









Сегодняшняя федеральная новость о тестировании «платных перекрестков» в ряде городов страны, в том числе и в Липецке, вызвала шквал негодования горожан. Возможно ли такое? Ведь это то же самое, что запретить пешеходам ходить по оживленным улицам под предлогом сокращения трафика!- Это какой-то федеральный фейк! - заявил GOROD48 вице-мэр Липецка Константин Власов. - Такого намерения у нас и в планах не было!В рамках федерального проекта «Умный город», куда попал и Липецк, предполагается оборудование некоторых светофорных объектов в центре города инновационным оборудованием, которое поможет тестировать беспилотный транспорт , о чем уже писал GOROD48. Других законодательных инициатив на этот счёт в мэрии нет.