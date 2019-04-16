Общество

22 минуты назад

Константин Власов: Новость о платных перекрестках - федеральный фейк

3 235
#платные перекрестки
Константин Власов: Новость о платных перекрестках - федеральный фейк

Вице-мэр Липецка говорит о том, что и мыслей таких у городских чиновников не было. 

Сегодняшняя федеральная новость о тестировании «платных перекрестков» в ряде городов страны, в том числе и в Липецке, вызвала шквал негодования горожан. Возможно ли такое? Ведь это то же самое, что запретить пешеходам ходить по оживленным улицам под предлогом сокращения трафика! 

- Это какой-то федеральный фейк! - заявил GOROD48 вице-мэр Липецка Константин Власов. - Такого намерения у нас и в планах не было!  

В рамках федерального проекта «Умный город», куда попал и Липецк, предполагается оборудование некоторых светофорных объектов в центре города инновационным оборудованием, которое поможет тестировать беспилотный транспорт, о чем уже писал GOROD48. Других законодательных инициатив на этот счёт в мэрии нет. 




3 235
#платные перекрестки

Комментарии (3)

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Мэр Иванов

1 минуту назад
Даже если раньше не было таких намерений, то теперь точно есть!!!
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Эгоист

5 минут назад
Думаю, если федеральный центр что -- то решит, Власова спрашивать точно не станет.
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Власову

6 минут назад
Почему на подконтрольном Вам пассажирском предприятии трудятся водители-нелегалы?
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