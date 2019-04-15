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сегодня, 14:29

Игорь Артамонов: «Никто лузеров не любит. Кто-то любит лузеров? Нет! Девушки любят успешных»

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#Игорь Артамонов
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Игорь Артамонов: «Никто лузеров не любит. Кто-то любит лузеров? Нет! Девушки любят успешных»

Врио губернатора пообщался с липецкими студентами. 

Сегодня врио главы региона Игорь Артамонов посетил Липецкий госпедуниверситет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

На входе в вуз главу региона встретила и.о. ректора Нина Федина. И тут же Игорю Артамонову предложили откушать приготовленные студентками угощения: банановые сырники, рулет из лаваша и клюквенный морс. И.о. губернатора сказал, что не голоден, но кусочек лаваша с начинкой все же съел и морсика выпил.

По ходу экскурсии Игорь Артамонов пообщался с будущими географами (которые в отличие от участников хора, не знавших, откуда родом Франц Шуберт, знали, где находится Баб-эль-Мандебский пролив), выслушал студенческий хор, поговорил с отрядами вожатых (они - такой же бренд Липецкой области, как "липецкая картошка", - заметила Нина Федина) и взошел на свою голгофу: на сцене актового зала он попал в телепередачу "Дома поговорим!", сделав героем ток-шоу, вопросы в котором задавали специально подготовленные люди.

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- Мы специально готовились к этой встрече, - признался ведущий спецвыпуска передачи студенческого телевидения Вячеслав Мелехин.

Перед тем, как усадить гостя в кресло на сцене под софитами, Нина Федина немного рассказала студентам о липецком губернаторе. В одном месте врио губернатора поправил и.о. ректора, сказав, что, увы, не владеет языком программирования Python, как было об этом сказано, хотя и пытался его освоить.

- Я за правду, - отметил Игорь Артамонов.

И тут же врио губернатора дал оценку тому, что увидел. А увидел он, по его словам, достаточно унылое место. Игорь Артамонов сказал, что материальная база вуза могла быть и лучше, и что он обязательно спросит у федеральных властей, почему педуниверситет в Липецке явно недофинансирован.

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Студенты подготовили главе региона несколько видеовопросов. Первый касался цифровизации региона:

- Эта тема модная, но мало кто может что-то дельное в этом направлении предложить и сделать. Но это дорога в ближайшее будущее. Без этого невозможно. Мы начали работу по цифровизации госуслуг в регионе. Мы увеличиваем бюджет под это направление. Темпы цифровизации будут взрывными в ближайшее время, ведь есть такой национальный проект. Все сферы жизни будут охвачены цифровизацией вплоть до спорта и искусства. Все можно оцифровывать. Нужны только средства и специалисты, - ответил Игорь Артамонов.

Спросили врио губернатора и о туризме, мол, что важнее - экотуризм или событийный туризм?

- Важны и экотуризм, и событийный туризм. У нас пока всего один успешный объект туризма - в Скорняково. Мы бы хотели возродить русскую усадьбу. Мы ставим такую задачу - для каждого месяца - свое событие. У нас есть особенная рыбка - бирючок. Почему бы не сделать фестиваль "Липецкий бирючок"? Люблю "Октоберфест" в Мюнхене. Для федеральной земли Бавария этот пивной фестиваль дает колоссальный приток денег. Почему нам не попробовать сделать "Липецкфест"? Река у нас есть, рыба есть, гуси есть. Есть у нас и раки - но нет людей, как в Швеции, чтобы все это правильно организовать. Но я боюсь, что на "Липецкфесте" начнут подмешивать в пиво водку. Ну, культуре еще надо учиться. Мы реконструируем Быханов сад. Уже опасаюсь варваров, которые будут крушить и ломать все. Самогон. Вам про самогон ещё рано говорить... Но, вижу, улыбаетесь, тему знаете...

А вот в вопросах архитектуры Игорь Артамонов оказался не силен. Прямо так и сказал, что не профи:

- Моя задача - подобрать команду, которая может создать в регионе современную архитектурную среду. Я привлек двух архитекторов из ТОП-25 молодых архитекторов России (Ксению Родяшину и Наиду Исматулаеву). Начнем с Липецка первым делом. Сейчас идет бурное обсуждение создания скейтпарка. Городу нужна современная набережная. Тот же Быханов сад и Нижний парк нужно обновить. Эти объекты украсят город и сделают их центрами притяжения. Город откровенно сер. И Елец недалеко ушёл, хотя это - исторический город.

Есть у Игоря Артамонова мечта: вывести регион в лидеры по демографии. Конечно, Северный Кавказ нам не догнать, но улучшить позиции по естественному приросту населения нужно и можно:

- Мы запускаем пилотный проект в Жёлтых Песках для многодетных семей. Шесть лет там ничего не происходило. И вот неделю назад начались работы по созданию там новой инфраструктуры. Задача - поддержать молодые и многодетные семьи. Мы должны стать первым субъектом в стране, чтобы реализовать такой проект. России нужны новые ученые, музыканты, космонавты. Наша задача - чтобы они родились в Липецке.

Игорю Артамонову показался интересным вопрос об удочке и рыбе: что важнее - научится зарабатывать деньги или жить патерналистскими настроениями?

- Общество привыкло к рыбе и отвыкло от удочки. Приехав в Липецк, я думал, что людям негде работать на селе. Но потом выяснил, что есть на селе зарплаты по 60-70 тысяч рублей, нет квалифицированных кадров для работы на современной технике, которая дает такую зарплату. Есть программа "Земский доктор" - выпускнику медицинского вуза сразу дают миллион рублей! Профессий много, работы много, желания нет. Необходимо активно вкладывать в себя. Я, например, говорю своему племяннику-студенту, что девушки любят успешных состоятельных людей. Говорю ему: "Ты в себя выкладывай и учись, - а он в Бауманке учится. Если ты хорошо закончишь вуз, то за тобой будет охота работодателей". Никто лузеров не любит. Кто-то любит лузеров? Нет! Девушки любят успешных.

Потом Нина Федина провела свой блиц-опрос врио губернатора. Из него выяснилось, что когда-то любимым чтением Игоря Артамонова была книга "Искусство влияния" Роберта Чалдини. Если бы это было возможно, он хотел бы пересечься с Петром Столыпиным, который хотел сделать Россию великой страной. Три необходимых женщине качества - это скромность, обязательность и загадка. А еще ему нравится барон Мюнхгаузен в исполнении Олега Янковского с его мотивацией ежедневно делать великие дела:

- Я к себе на работу людей немотивированных не беру. Если у человека нет мотивации, ничего хорошего из него не будет.

Обсудили на сцене и "Интаграмм" главы региона. И по ходу рассмотрения фотографий выяснили, что Игорь Артамонов вынужденно полюбил альпинизм - в горы ходило в обязательном порядке все руководство Сбербанка:

- Помню свои впечатления от горы Фишт. Туда шли, все матерились, зачем мы сюда лезем? А потом, спустившись вниз, решили - хотим на Эльбрус.

Показали Игорю Артамонову и фото с его странички в "Инстаграмме". На ней - картинка будущего Быханова сада.

- Когда увидим такую красоту?

- Осенью! - ответил под аплодисменты аудитории Игорь Артамонов.


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#Игорь Артамонов
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Комментарии (51)

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лысый иди пописай

1 минуту назад
Приехав в Липецк, я думал, что людям негде работать на селе. Но потом выяснил, что есть на селе зарплаты по 60-70 тысяч рублей
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Дык +

3 минуты назад
А на фотке тамбовский хор из к/ф "Забытая мелодия для флейты" ?
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Московская, 83

6 минут назад
Мотя! Жги исчо! Петька дрищет!
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Фобос

9 минут назад
ВРИО , ТАК ДЕРЖАТЬ!!!, всякие КОНКУРСЫ ПЕСЕННЫЕ и то , ОТБОР претендентов ИДЁТ ! А здесь , как ? НЕ ЗНАЕТЕ ?
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Фобос

10 минут назад
ВРИО , ТАК ДЕРЖАТЬ!!!, а ВЫ поинтересуйтесь , НАЗНАЧЕНИЯ ВРИО , начиная с ноября 2018 , ПРОЗРАЧНЫ и ЛЕГИТИМНЫ ! Конкурсы были ? Борьба идей , БЫЛА ?
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Трест

12 минут назад
Специально давит что бы все себя лузерам почувствовали.
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Мотя

13 минут назад
У него начальником облсми на Московской, 83 работает директоро м издатдома Игнатов. Учись, Артамонов, как можно делать деньги из воздуха! Медведев выделил 1 миллион на детскую газету, а Игнатов опустил в карман 250 000. И что нам Артманов будет впаривать, если ему не доложили его дристуны- прессек и начальница упавления СМИ области
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гость

14 минут назад
На селе работу за 70 тысяч знаю только несколько это либо на длиномер ,возить пшеницу,свёклу картофель и тд и тп ,и на комбайн .НО это сезонная работа (и за неё всегда хорошо платили ,это тяжкий труд) ,работа примерно 6 месяцев в году ,остальные пол года сидишь в гараже чинишь технику за 8 тысяч и это риали .А теперь подсчитаем :пол года (если техника не сломается) пашешь за 70 тысяч (это в среднем 400 т.р без вычета налога)и пол года за 8 (это 48 т.р)и того 450 делим на 12 получаем 37.5 т.р .И ЭТО ЕСЛИ ТЫ РЕАЛЬНО ВКАЛЫВАЕШЬ!!!! Так что дорогой наш ВРИО ,хватит людям лапшу на уши вешать ,все мы из деревни ,знаем.
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Липчанин

14 минут назад
ВРИО , ТАК ДЕРЖАТЬ!!!, что вы Боже упаси. Мы не ноем, мы всем довольны. А то, что барина нам поменяли, это не наше дело, царю виднее кого ставить. Прежний барин тоже хороший был, а новый ух умный какой, про цифровизации и нанотехнологии все знает. А зарплаты у нас у народа липецкого хорошие, меньше 80 никто не зарабатывает, все у нас хорошо. Чего и вам желаем.
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♣Не понимаю♣

17 минут назад
Все деревенские в город едут и говорят одно и тоже "нет работы", а оказывается работы полно, да за такие приличные бабки. Я балдею. Артамонов переплюнул Королева в плане зарплат на селе, Королев пел 37-40тыс.руб, а при Артамонове уже 70-80тыс.руб.
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