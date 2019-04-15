Игорь Артамонов: «Никто лузеров не любит. Кто-то любит лузеров? Нет! Девушки любят успешных»

Врио губернатора пообщался с липецкими студентами.

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Сегодня врио главы региона Игорь Артамонов посетил Липецкий госпедуниверситет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.На входе в вуз главу региона встретила и.о. ректора Нина Федина. И тут же Игорю Артамонову предложили откушать приготовленные студентками угощения: банановые сырники, рулет из лаваша и клюквенный морс. И.о. губернатора сказал, что не голоден, но кусочек лаваша с начинкой все же съел и морсика выпил.По ходу экскурсии Игорь Артамонов пообщался с будущими географами (которые в отличие от участников хора, не знавших, откуда родом Франц Шуберт, знали, где находится Баб-эль-Мандебский пролив), выслушал студенческий хор, поговорил с отрядами вожатых (они - такой же бренд Липецкой области, как "липецкая картошка", - заметила Нина Федина) и взошел на свою голгофу: на сцене актового зала он попал в телепередачу "Дома поговорим!", сделав героем ток-шоу, вопросы в котором задавали специально подготовленные люди.

- Мы специально готовились к этой встрече, - признался ведущий спецвыпуска передачи студенческого телевидения Вячеслав Мелехин.



Перед тем, как усадить гостя в кресло на сцене под софитами, Нина Федина немного рассказала студентам о липецком губернаторе. В одном месте врио губернатора поправил и.о. ректора, сказав, что, увы, не владеет языком программирования Python, как было об этом сказано, хотя и пытался его освоить.

- Я за правду, - отметил Игорь Артамонов.

И тут же врио губернатора дал оценку тому, что увидел. А увидел он, по его словам, достаточно унылое место. Игорь Артамонов сказал, что материальная база вуза могла быть и лучше, и что он обязательно спросит у федеральных властей, почему педуниверситет в Липецке явно недофинансирован.





Студенты подготовили главе региона несколько видеовопросов. Первый касался цифровизации региона:

- Эта тема модная, но мало кто может что-то дельное в этом направлении предложить и сделать. Но это дорога в ближайшее будущее. Без этого невозможно. Мы начали работу по цифровизации госуслуг в регионе. Мы увеличиваем бюджет под это направление. Темпы цифровизации будут взрывными в ближайшее время, ведь есть такой национальный проект. Все сферы жизни будут охвачены цифровизацией вплоть до спорта и искусства. Все можно оцифровывать. Нужны только средства и специалисты, - ответил Игорь Артамонов.Спросили врио губернатора и о туризме, мол, что важнее - экотуризм или событийный туризм?- Важны и экотуризм, и событийный туризм. У нас пока всего один успешный объект туризма - в Скорняково. Мы бы хотели возродить русскую усадьбу. Мы ставим такую задачу - для каждого месяца - свое событие. У нас есть особенная рыбка - бирючок. Почему бы не сделать фестиваль "Липецкий бирючок"? Люблю "Октоберфест" в Мюнхене. Для федеральной земли Бавария этот пивной фестиваль дает колоссальный приток денег. Почему нам не попробовать сделать "Липецкфест"? Река у нас есть, рыба есть, гуси есть. Есть у нас и раки - но нет людей, как в Швеции, чтобы все это правильно организовать. Но я боюсь, что на "Липецкфесте" начнут подмешивать в пиво водку. Ну, культуре еще надо учиться. Мы реконструируем Быханов сад. Уже опасаюсь варваров, которые будут крушить и ломать все. Самогон. Вам про самогон ещё рано говорить... Но, вижу, улыбаетесь, тему знаете...А вот в вопросах архитектуры Игорь Артамонов оказался не силен. Прямо так и сказал, что не профи:- Моя задача - подобрать команду, которая может создать в регионе современную архитектурную среду. Я привлек двух архитекторов из ТОП-25 молодых архитекторов России (Ксению Родяшину и Наиду Исматулаеву). Начнем с Липецка первым делом. Сейчас идет бурное обсуждение создания скейтпарка. Городу нужна современная набережная. Тот же Быханов сад и Нижний парк нужно обновить. Эти объекты украсят город и сделают их центрами притяжения. Город откровенно сер. И Елец недалеко ушёл, хотя это - исторический город.Есть у Игоря Артамонова мечта: вывести регион в лидеры по демографии. Конечно, Северный Кавказ нам не догнать, но улучшить позиции по естественному приросту населения нужно и можно:- Мы запускаем пилотный проект в Жёлтых Песках для многодетных семей. Шесть лет там ничего не происходило. И вот неделю назад начались работы по созданию там новой инфраструктуры. Задача - поддержать молодые и многодетные семьи. Мы должны стать первым субъектом в стране, чтобы реализовать такой проект. России нужны новые ученые, музыканты, космонавты. Наша задача - чтобы они родились в Липецке.Игорю Артамонову показался интересным вопрос об удочке и рыбе: что важнее - научится зарабатывать деньги или жить патерналистскими настроениями?- Общество привыкло к рыбе и отвыкло от удочки. Приехав в Липецк, я думал, что людям негде работать на селе. Но потом выяснил, что есть на селе зарплаты по 60-70 тысяч рублей, нет квалифицированных кадров для работы на современной технике, которая дает такую зарплату. Есть программа "Земский доктор" - выпускнику медицинского вуза сразу дают миллион рублей! Профессий много, работы много, желания нет. Необходимо активно вкладывать в себя. Я, например, говорю своему племяннику-студенту, что девушки любят успешных состоятельных людей. Говорю ему: "Ты в себя выкладывай и учись, - а он в Бауманке учится. Если ты хорошо закончишь вуз, то за тобой будет охота работодателей". Никто лузеров не любит. Кто-то любит лузеров? Нет! Девушки любят успешных.Потом Нина Федина провела свой блиц-опрос врио губернатора. Из него выяснилось, что когда-то любимым чтением Игоря Артамонова была книга "Искусство влияния" Роберта Чалдини. Если бы это было возможно, он хотел бы пересечься с Петром Столыпиным, который хотел сделать Россию великой страной. Три необходимых женщине качества - это скромность, обязательность и загадка. А еще ему нравится барон Мюнхгаузен в исполнении Олега Янковского с его мотивацией ежедневно делать великие дела:- Я к себе на работу людей немотивированных не беру. Если у человека нет мотивации, ничего хорошего из него не будет.Обсудили на сцене и "Интаграмм" главы региона. И по ходу рассмотрения фотографий выяснили, что Игорь Артамонов вынужденно полюбил альпинизм - в горы ходило в обязательном порядке все руководство Сбербанка:- Помню свои впечатления от горы Фишт. Туда шли, все матерились, зачем мы сюда лезем? А потом, спустившись вниз, решили - хотим на Эльбрус.Показали Игорю Артамонову и фото с его странички в "Инстаграмме". На ней - картинка будущего Быханова сада.

- Когда увидим такую красоту?



- Осенью! - ответил под аплодисменты аудитории Игорь Артамонов.