Общество
51 минуту назад
Игорь Артамонов пригрозил главе Ельца помочь ему оптимизировать бюджетные расходы
10 1096
Врио губернатора «оцифровал» свое общение с региональными чиновниками.
Сегодня врио губернатора Игорь Артамонов начал «цифровизировать» свое общение с муниципалитетами: традиционные съезды региональных чиновников, от персональных авто которых рябило в глазах у проходящих мимо областной администрации липчан, сменили видеоконференции. Первой ласточкой новой эры стало заседание областной администрации, на которых Игорь Артамонов заслушал руководителей двух ведомств: областного управления дорог и транспорта и областного управления строительства и архитектуры.
Начальник областного управления дорог и транспорта Валентин Малахов детально рассказал о всех направлениях работы своих подчиненных: от авиаперевозок до ремонта дорог в Лебедянском районе. Кстати, об авиаперевозках. Оказывается, в прошлом году наш международный аэропорт принял и отправил 1047 рейсов, а в этом году количество полетов увеличится аж на двадцать! Игорь Артамонов поинтересовался, пользуются ли спросом у липчан рейсы в Екатеринбург? Если нет, то не лучше ли увеличить количество рейсов в Москву и в Сочи? Валентин Малахов тут же пообещал промониторить ситуацию.
После того, как Валентин Малахов рассказал о том, как обстоят дела с пассажирскими перевозками уже по земле (в год автобусами 453 маршрутов в области перевозятся 117,7 миллионов пассажиров), врио губернатора спросил, почему не пользуются льготами дети-школьники. Мол, на этот счет ему на сайт поступает много обращений. Не обошел вниманием Игорь Артамонов и тему обновления пассажирского транспорта. Очевидно, после ознакомления со статьей на GOROD48 о забастовке водителей задонского ООО «Агеевбус» глава региона попросил главу администрации Задонского района Григория Масолова ответить на вопрос о том, почему людей у него возит убитая техника?
- Все маршруты после забастовки водителей этого частного предприятия мы закрыли с помощью АО «ЛАЛ». Та автобусы, которые вы видели на фотографии, на маршруты уже не выходят. Мы передали предприятию нормальные школьные автобусы с 10-летним пробегом. Во всем виноват недобросовестный перевозчик. Сейчас мы решаем вопрос о смене перевозчика, - ответил Григорий Масолов, явно погрешивший против истины (см. «Нам дали списанные со школ автобусы. Детей, выходит, возить нельзя, а людей можно»?).
В свою очередь, главу региона попросили приобрести новые пассажирские автобусы глава Ельца и главы Становлянского и Тербунского районов (бывший мэр Липецка Сергей Иванов заявил, что на зарплату в 22 тысячи рублей в районе не могут найти желающих работать на транспорте). Игорь Артамонов велел Валентину Малахову срочно передать ему информацию о состоянии автобусного парка перевозчиков всех форм собственности. В то же время, напомнил, что в этом году за счет областного бюджета муниципалитеты получат сразу 197 новых автобусов (из них 30 уже пришли в Елец, а Липецк получит 50 новых машин), Игорь Артамонов обвинил глав муниципалитетов в иждивенческой позиции:
- У нас бюджет - не резиновый. Все средства в нем на этот год уже распределены. Этот год по доходам не будет таким хорошим, как прошлый. Так, в первом квартале упали цены на сталь, и главный налогоплательщик региона перечислил в бюджет на 500 миллионов рублей меньше. А вы привыкли ходить с протянутой рукой! Я лично приеду к вам - с этими словами врио губернатора обратился к главе Ельца Сергею Панову, - и покажу, как оптимизировать бюджетные расходы!
Но оптимизировать расходы необходимо и самому Валентину Малахову. На это начальнику областного управления довольно толсто намекнул главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Олег Снежков. Он спросил у чиновника, почему содержание ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» выросло в этом году до 514 млн рублей, если в прошлом ведомство проело 230 миллионов? Из ответа следовало, что в штат приняты еще 25 человек, а еще агентство приобретает новое оборудование для фотовидеофиксации нарушений ПДД.
- А сколько средств получил бюджет в прошлом году от штрафов за выявленные вами нарушения Правил дорожного движения? - спросил федеральный инспектор.
- Больше 150 миллионов рублей, - ответил Валентин Малахов.
Выслушав информацию о ремонтах дорог в этом году, Игорь Артамонов поинтересовался у Валентина Малахова тем, как его ведомство осуществляет претензионную работу с горе-подрядчиками? Из ответа следовало, что по итогам прошлого года в список недобросовестных подрядчиков попали ООО «Премьера» и ООО «Промтехника» - эти липецкие организации отказались выполнять свои гарантийные обязательства. Также начальник областного управления дорог и транспорта сообщил о двух других организациях, к качеству работы которых есть существенные претензии: это белорусское ООО «Липецкое дорожно-строительное управление 1 г.Рогачев» и липецкое ООО «ЛДСП-1», принадлежавшее беглому депутату областного Совета Михаилу Захарову.
- После 1 мая эти организации обещают выйти на свои объекты и устранить дефекты, - сказал Валентин Малахов.
Игорь Артамонов попросил чиновника не жалеть нерадивых подрядчиков и быстро направлять материалы об их деятельности в компетентные органы.
Начальник областного управления архитектуры и строительства Наида Исматулаева была очень краткой. Она доложила о том, как обстоят дела с восстановлением прав обманутых дольщиков. Из ее отчета следовало, что в области 17 объектов незавершенного строительства признаны проблемными, и еще три долгостроя - потенциально проблемными.
- Два дома из этого списка в микрорайоне «Европейский» уже достроены, на семи ведется строительство, по четырем домам прошла смена застройщиков. В этом году мы введем в эксплуатацию шесть объектов и восстановим права 1100 участников долевого строительства, в следующем году достроим еще восемь домов и дадим квартиры 1393 дольщикам, в 2021 году достроим шесть домов, ключей от квартир в которых ждут 468 дольщика, - сказала Наида Исматулаева.
По словам молодого начальника областного управления архитектуры и строительства, пока есть проблемы с двумя домами - на улице 50 лет НЛМК и на улице Богдана Хмельницкого (первый объект - самый старый жилой долгострой Липецка, второй представляет собой только котлован). Но уже на следующей неделе будут найдены пути решения достройки и этих домов.
В свою очередь Игорь Артамонов попросил Наиду Исматулаеву четко информировать всех заинтересованных проблемой обманутых дольщиков лиц - как самих людей, вовремя не получивших жилье, так и политические силы, которые используют эту ситуацию в своих целях.
Начальник областного управления дорог и транспорта Валентин Малахов детально рассказал о всех направлениях работы своих подчиненных: от авиаперевозок до ремонта дорог в Лебедянском районе. Кстати, об авиаперевозках. Оказывается, в прошлом году наш международный аэропорт принял и отправил 1047 рейсов, а в этом году количество полетов увеличится аж на двадцать! Игорь Артамонов поинтересовался, пользуются ли спросом у липчан рейсы в Екатеринбург? Если нет, то не лучше ли увеличить количество рейсов в Москву и в Сочи? Валентин Малахов тут же пообещал промониторить ситуацию.
После того, как Валентин Малахов рассказал о том, как обстоят дела с пассажирскими перевозками уже по земле (в год автобусами 453 маршрутов в области перевозятся 117,7 миллионов пассажиров), врио губернатора спросил, почему не пользуются льготами дети-школьники. Мол, на этот счет ему на сайт поступает много обращений. Не обошел вниманием Игорь Артамонов и тему обновления пассажирского транспорта. Очевидно, после ознакомления со статьей на GOROD48 о забастовке водителей задонского ООО «Агеевбус» глава региона попросил главу администрации Задонского района Григория Масолова ответить на вопрос о том, почему людей у него возит убитая техника?
- Все маршруты после забастовки водителей этого частного предприятия мы закрыли с помощью АО «ЛАЛ». Та автобусы, которые вы видели на фотографии, на маршруты уже не выходят. Мы передали предприятию нормальные школьные автобусы с 10-летним пробегом. Во всем виноват недобросовестный перевозчик. Сейчас мы решаем вопрос о смене перевозчика, - ответил Григорий Масолов, явно погрешивший против истины (см. «Нам дали списанные со школ автобусы. Детей, выходит, возить нельзя, а людей можно»?).
В свою очередь, главу региона попросили приобрести новые пассажирские автобусы глава Ельца и главы Становлянского и Тербунского районов (бывший мэр Липецка Сергей Иванов заявил, что на зарплату в 22 тысячи рублей в районе не могут найти желающих работать на транспорте). Игорь Артамонов велел Валентину Малахову срочно передать ему информацию о состоянии автобусного парка перевозчиков всех форм собственности. В то же время, напомнил, что в этом году за счет областного бюджета муниципалитеты получат сразу 197 новых автобусов (из них 30 уже пришли в Елец, а Липецк получит 50 новых машин), Игорь Артамонов обвинил глав муниципалитетов в иждивенческой позиции:
- У нас бюджет - не резиновый. Все средства в нем на этот год уже распределены. Этот год по доходам не будет таким хорошим, как прошлый. Так, в первом квартале упали цены на сталь, и главный налогоплательщик региона перечислил в бюджет на 500 миллионов рублей меньше. А вы привыкли ходить с протянутой рукой! Я лично приеду к вам - с этими словами врио губернатора обратился к главе Ельца Сергею Панову, - и покажу, как оптимизировать бюджетные расходы!
Но оптимизировать расходы необходимо и самому Валентину Малахову. На это начальнику областного управления довольно толсто намекнул главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Олег Снежков. Он спросил у чиновника, почему содержание ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» выросло в этом году до 514 млн рублей, если в прошлом ведомство проело 230 миллионов? Из ответа следовало, что в штат приняты еще 25 человек, а еще агентство приобретает новое оборудование для фотовидеофиксации нарушений ПДД.
- А сколько средств получил бюджет в прошлом году от штрафов за выявленные вами нарушения Правил дорожного движения? - спросил федеральный инспектор.
- Больше 150 миллионов рублей, - ответил Валентин Малахов.
Выслушав информацию о ремонтах дорог в этом году, Игорь Артамонов поинтересовался у Валентина Малахова тем, как его ведомство осуществляет претензионную работу с горе-подрядчиками? Из ответа следовало, что по итогам прошлого года в список недобросовестных подрядчиков попали ООО «Премьера» и ООО «Промтехника» - эти липецкие организации отказались выполнять свои гарантийные обязательства. Также начальник областного управления дорог и транспорта сообщил о двух других организациях, к качеству работы которых есть существенные претензии: это белорусское ООО «Липецкое дорожно-строительное управление 1 г.Рогачев» и липецкое ООО «ЛДСП-1», принадлежавшее беглому депутату областного Совета Михаилу Захарову.
- После 1 мая эти организации обещают выйти на свои объекты и устранить дефекты, - сказал Валентин Малахов.
Игорь Артамонов попросил чиновника не жалеть нерадивых подрядчиков и быстро направлять материалы об их деятельности в компетентные органы.
Начальник областного управления архитектуры и строительства Наида Исматулаева была очень краткой. Она доложила о том, как обстоят дела с восстановлением прав обманутых дольщиков. Из ее отчета следовало, что в области 17 объектов незавершенного строительства признаны проблемными, и еще три долгостроя - потенциально проблемными.
- Два дома из этого списка в микрорайоне «Европейский» уже достроены, на семи ведется строительство, по четырем домам прошла смена застройщиков. В этом году мы введем в эксплуатацию шесть объектов и восстановим права 1100 участников долевого строительства, в следующем году достроим еще восемь домов и дадим квартиры 1393 дольщикам, в 2021 году достроим шесть домов, ключей от квартир в которых ждут 468 дольщика, - сказала Наида Исматулаева.
По словам молодого начальника областного управления архитектуры и строительства, пока есть проблемы с двумя домами - на улице 50 лет НЛМК и на улице Богдана Хмельницкого (первый объект - самый старый жилой долгострой Липецка, второй представляет собой только котлован). Но уже на следующей неделе будут найдены пути решения достройки и этих домов.
В свою очередь Игорь Артамонов попросил Наиду Исматулаеву четко информировать всех заинтересованных проблемой обманутых дольщиков лиц - как самих людей, вовремя не получивших жилье, так и политические силы, которые используют эту ситуацию в своих целях.
10 1096
Ели пукали
Несколько осведомлен
йко оно
Гость
111
гость
Гость
Макс
Оптимизировать
Мы из Ельца