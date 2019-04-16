Общество

51 минуту назад

Игорь Артамонов пригрозил главе Ельца помочь ему оптимизировать бюджетные расходы

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#Игорь Артамонов
Игорь Артамонов пригрозил главе Ельца помочь ему оптимизировать бюджетные расходы

Врио губернатора «оцифровал» свое общение с региональными чиновниками.

Сегодня врио губернатора Игорь Артамонов начал «цифровизировать» свое общение с муниципалитетами: традиционные съезды региональных чиновников, от персональных авто которых рябило в глазах у проходящих мимо областной администрации липчан, сменили видеоконференции. Первой ласточкой новой эры стало заседание областной администрации, на которых Игорь Артамонов заслушал руководителей двух ведомств: областного управления дорог и транспорта и областного управления строительства и архитектуры.

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Начальник областного управления дорог и транспорта Валентин Малахов детально рассказал о всех направлениях работы своих подчиненных: от авиаперевозок до ремонта дорог в Лебедянском районе. Кстати, об авиаперевозках. Оказывается, в прошлом году наш международный аэропорт принял и отправил 1047 рейсов, а в этом году количество полетов увеличится аж на двадцать! Игорь Артамонов поинтересовался, пользуются ли спросом у липчан рейсы в Екатеринбург? Если нет, то не лучше ли увеличить количество рейсов в Москву и в Сочи? Валентин Малахов тут же пообещал промониторить ситуацию.

После того, как Валентин Малахов рассказал о том, как обстоят дела с пассажирскими перевозками уже по земле (в год автобусами 453 маршрутов в области перевозятся 117,7 миллионов пассажиров), врио губернатора спросил, почему не пользуются льготами дети-школьники. Мол, на этот счет ему на сайт поступает много обращений. Не обошел вниманием Игорь Артамонов и тему обновления пассажирского транспорта. Очевидно, после ознакомления со статьей на GOROD48 о забастовке водителей задонского ООО «Агеевбус» глава региона попросил главу администрации Задонского района Григория Масолова ответить на вопрос о том, почему людей у него возит убитая техника?

- Все маршруты после забастовки водителей этого частного предприятия мы закрыли с помощью АО «ЛАЛ». Та автобусы, которые вы видели на фотографии, на маршруты уже не выходят. Мы передали предприятию нормальные школьные автобусы с 10-летним пробегом. Во всем виноват недобросовестный перевозчик. Сейчас мы решаем вопрос о смене перевозчика, - ответил Григорий Масолов, явно погрешивший против истины (см. «Нам дали списанные со школ автобусы. Детей, выходит, возить нельзя, а людей можно»?).

В свою очередь, главу региона попросили приобрести новые пассажирские автобусы глава Ельца и главы Становлянского и Тербунского районов (бывший мэр Липецка Сергей Иванов заявил, что на зарплату в 22 тысячи рублей в районе не могут найти желающих работать на транспорте). Игорь Артамонов велел Валентину Малахову срочно передать ему информацию о состоянии автобусного парка перевозчиков всех форм собственности. В то же время, напомнил, что в этом году за счет областного бюджета муниципалитеты получат сразу 197 новых автобусов (из них 30 уже пришли в Елец, а Липецк получит 50 новых машин), Игорь Артамонов обвинил глав муниципалитетов в иждивенческой позиции:

- У нас бюджет - не резиновый. Все средства в нем на этот год уже распределены. Этот год по доходам не будет таким хорошим, как прошлый. Так, в первом квартале упали цены на сталь, и главный налогоплательщик региона перечислил в бюджет на 500 миллионов рублей меньше. А вы привыкли ходить с протянутой рукой! Я лично приеду к вам - с этими словами врио губернатора обратился к главе Ельца Сергею Панову, - и покажу, как оптимизировать бюджетные расходы!

Но оптимизировать расходы необходимо и самому Валентину Малахову. На это начальнику областного управления довольно толсто намекнул главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Олег Снежков. Он спросил у чиновника, почему содержание ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» выросло в этом году до 514 млн рублей, если в прошлом ведомство проело 230 миллионов? Из ответа следовало, что в штат приняты еще 25 человек, а еще агентство приобретает новое оборудование для фотовидеофиксации нарушений ПДД.

- А сколько средств получил бюджет в прошлом году от штрафов за выявленные вами нарушения Правил дорожного движения? - спросил федеральный инспектор.

- Больше 150 миллионов рублей, - ответил Валентин Малахов.

Выслушав информацию о ремонтах дорог в этом году, Игорь Артамонов поинтересовался у Валентина Малахова тем, как его ведомство осуществляет претензионную работу с горе-подрядчиками? Из ответа следовало, что по итогам прошлого года в список недобросовестных подрядчиков попали ООО «Премьера» и ООО «Промтехника» - эти липецкие организации отказались выполнять свои гарантийные обязательства. Также начальник областного управления дорог и транспорта сообщил о двух других организациях, к качеству работы которых есть существенные претензии: это белорусское ООО «Липецкое дорожно-строительное управление 1 г.Рогачев» и липецкое ООО «ЛДСП-1», принадлежавшее беглому депутату областного Совета Михаилу Захарову.



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- После 1 мая эти организации обещают выйти на свои объекты и устранить дефекты, - сказал Валентин Малахов.

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Игорь Артамонов попросил чиновника не жалеть нерадивых подрядчиков и быстро направлять материалы об их деятельности в компетентные органы.

Начальник областного управления архитектуры и строительства Наида Исматулаева была очень краткой. Она доложила о том, как обстоят дела с восстановлением прав обманутых дольщиков. Из ее отчета следовало, что в области 17 объектов незавершенного строительства признаны проблемными, и еще три долгостроя - потенциально проблемными.

- Два дома из этого списка в микрорайоне «Европейский» уже достроены, на семи ведется строительство, по четырем домам прошла смена застройщиков. В этом году мы введем в эксплуатацию шесть объектов и восстановим права 1100 участников долевого строительства, в следующем году достроим еще восемь домов и дадим квартиры 1393 дольщикам, в 2021 году достроим шесть домов, ключей от квартир в которых ждут 468 дольщика, - сказала Наида Исматулаева.

По словам молодого начальника областного управления архитектуры и строительства, пока есть проблемы с двумя домами - на улице 50 лет НЛМК и на улице Богдана Хмельницкого (первый объект - самый старый жилой долгострой Липецка, второй представляет собой только котлован). Но уже на следующей неделе будут найдены пути решения достройки и этих домов.

В свою очередь Игорь Артамонов попросил Наиду Исматулаеву четко информировать всех заинтересованных проблемой обманутых дольщиков лиц - как самих людей, вовремя не получивших жилье, так и политические силы, которые используют эту ситуацию в своих целях.
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#Игорь Артамонов

Комментарии (10)

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Как гость
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Ели пукали

8 минут назад
Не понимай, на кой члэен наиде заниматься дольщиками, пусть проекты лачуг рисует мене 3 этажей к каким привыкла и родню с Соборной уберет
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Несколько осведомлен

18 минут назад
Главному федеральному инспектору по Липецкой области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Олегу Снежкову неполохо бы проверить деятельность АКУ в плане работы специалистов. ЗП начисляется за счет бюджета специалистам, а работу выполняют другую в рабочее время несколько человек (устанавливают тахографы и их ремонтируют) в целях прибыли братьям Симаковым. Вот так господин главный инспектор.
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йко оно

22 минуты назад
Странно ...почему артамонов все больше раздражает.... даже хорошими инициативами
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Гость

23 минуты назад
Та автобусы...... Опять писаки, еб вашу мать, когда научитесь правильно писать?????
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111

25 минут назад
А кто такой Валентин Елфимов???
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гость

26 минут назад
поправьте, начальник управления дорог и транспорта - Валентин Малахов
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Гость

34 минуты назад
Главу Ельца давно пора сменить, там процветает беспредел, коррупция и сплошное беззаконие, причём менять нужно не только главу Ельца...
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Макс

35 минут назад
лучше б он его самого оптимизировал
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Оптимизировать

37 минут назад
Значит своровать ,Все по-путински ,смелее надо воровать!.
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Мы из Ельца

39 минут назад
Панова гнать надо поганой метлой ! Его уже не научишь,он только отнимать умеет и в свой карман складывать и с "шестерками"своими немного делить.
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