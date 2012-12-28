Липецкая вечЁрка: пришитые пальцы, взятка в миллион $ и новый постамент для «Мужика с полотенцем»

Сегодня, 26 июня, врачи рассказали, как спасли пальцы подростку, стало известно, что обвиняемым во взятке в миллион долларов продлили арест, и в мэрии пояснили, зачем меняют постамент памятнику «Борцам революции».