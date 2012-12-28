Бывший министр региональной безопасности Липецкой области стал чиновником аппарта президента в Калуге
Липецкая вечЁрка: пришитые пальцы, взятка в миллион $ и новый постамент для «Мужика с полотенцем»
Общество
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33 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: пришитые пальцы, взятка в миллион $ и новый постамент для «Мужика с полотенцем»
Сегодня, 26 июня, врачи рассказали, как спасли пальцы подростку, стало известно, что обвиняемым во взятке в миллион долларов продлили арест, и в мэрии пояснили, зачем меняют постамент памятнику «Борцам революции».
На операции, которая длилась четыре часа, выяснилось, что полностью повреждены все сухожилия сгибателей второго, третьего, четвёртого и пятого пальцев, из ран шло кровотечение. Но врачам удалось вернуть подвижность пальцев. Подросток уже идет на поправку.
Врачи рассказали еще об одной приятной новости. В областном перинатальном центре в начале июня родилась тройня: Матвей, Максим, Михаил. Малышей и их маму сегодня выписали. Теперь в семье Горбуновых из Усмани пятеро детей. У мальчиков есть еще две старшие сестры.
Обвиняемым по делу о даче взятки в миллион долларов продлили арест до 10 декабря. Адвокат и его клиент за такую сумму пытались подкупить сотрудников уголовного розыска, чтобы те не проводили оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу о краже имущества клиентов липецкого филиала одного из банков. Но полицейские сообщили об интересном предложении руководству. Получение взятки стало оперативной разработкой.
«А сколько тогда сперли, раз такая взятка всего лишь о не провидении оперативно-розыскных мероприятий? Хотя как без них, они предусмотрены регламентом, можно, конечно, при этом ничего не установить, но это уже другое», — спросил комментатор.
Елецкий городской суд приговорил гражданина к 7,5 года колонии строгого режима за незаконные приобретение, хранение и сбыт заведомо поддельных купюр. Речь идет всего о четырех пятитысячных купюрах. Пустяк, по сравнению с предыдущей новостью.
Ельчанин купил у незнакомца четыре поддельные пятитысячные купюры образца 1997 года. И расплатился ими в павильонах «Русский аппетит» в Ельце и у торгующих вдоль трассы М-4 «Дон» частников — менял поддельные деньги на настоящие.
Памятник «Борцам революции», больше известный в Липецка как «Мужик с полотенцем» переставят на новый постамент. На его изготовление мэрия готова потратить почти семь миллионов рублей.
Если кто подзабыл, то памятник обновили всего три года назад. Но от постамента во всю отваливается плитка. В управлении главного смотрителя решили разобраться почему и пришли к выводу, что проблема в самом постаменте, сделанном из смеси шлака с бетоном, который отторгает обычные цементно-клеевые составы.
Стоит добавить, что памятник открыт в 1967 году. В 2011 году, когда заменили самого «Мужика с полотенцем» на полимерного, качество постамента никого не смутило.
В самом красивом подземном переходе Липецка заканчивают реставрацию мозаики. Этой работой занимаются московские специалисты. На некоторых панно было утрачено до 80% деталей.
К 1 июля — сроку, прописанному в контракте, открыть переход не успеют — потребовалось провести дополнительную гидроизоляцию его перекрытий. На эти работы выделили еще 15 миллионов рублей к первоначальным 20 миллионам. Переход обещают открыть к Дню города.
На проспекте Мира развалилась плитка, уложенная всего семь лет назад. Гарантия на нее закончилась. В мэрии подсчитали, что на новую надо 50 миллионов рублей. Таких денег нет, когда будут — неизвестно.
Чтобы местные совсем не расстраивались, в городской администрации пообещали найти средства на ремонт большими картами убитого выезда на площадь Мира с улицы Спиртозаводской.
Завтра днем в Липецке снова ожидаются небольшие дожди. По прогнозам синоптиков, температура составит от +18 до +20 градусов.
Тем, кто возмущается холодным летом, напомним, что 27 июня 1992 года в Липецке было всего 7 градусов тепла. Правда, в самом теплом 2010 году — аж +38.
И обратите внимание, 27 июня в 9:00 перекроют участок улицы Липовская в районе поворота на улицу Гагарина. Там будут менять трубопровод. Работы планируется завершить в конце июля.
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