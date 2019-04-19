Происшествия

13 минут назад

«Думаю, мой «Мерседес» мог сжечь депутат областного Совета»

10 517
#поджог
«Думаю, мой «Мерседес» мог сжечь депутат областного Совета»

Житель Липецка не видит иной причины поджога его автомобиля.

Загрузка плеера
Как уже сообщал GOROD48, сегодня ночью в Липецке на улице 50 лет НЛМК сгорели три автомобиля: «Мерседес», «Дэу Нексия» и «Киа». Пожар вначале охватил «Мерседес», а потом перекинулся на два других автомобиля.

fa8a2bef0fe04a41d50fb9d9629cb920.jpg

Причину пожара устанавливают дознаватели ГУ МЧС России по Липецкой области.

- Думаю, мой «Мерседес» могли сжечь по приказу депутата областного Совета, моего прежнего работодателя, - рассказал GOROD48 владелец сгоревшей иномарки.

Загрузка плеера


Мужчина по имени Сергей просил не называть его фамилии, опасаясь противоправных действий от своего бывшего начальника, тем более, что идут они, как говорится, по нарастающей.

- Я три года проработал программистом на крупном предприятии, занимающемся производством изделий из металла. Уволился осенью прошлого года и создал уже свою фирму с аналогичным производством. Ушел будто бы спокойно, никто меня не прессовал. А 25 марта этого года на меня в 10 часов утра прямо у моего офиса напали двое в масках. Они распылили перцовый баллончик, избили меня, сели в черный «Хендай Солярис» без номеров и уехали. Я написал заявление о произошедшем в полицию, снял побои. Пока мне не известно, возбуждено ли по этому факту уголовное дело. И вот сегодня ночью сожгли мою машину, причинив мне материальный ущерб в 800-900 тысяч рублей - такова рыночная цена этого автомобиля 2010 года выпуска, - говорит потерпевший.

Сергей разводит руками. Мол, никого никогда не обманывал, никому не хамил. Вся его жизненная история говорит ему, что расправиться с ним мог его бывший начальник:

- В три часа ночи я проснулся от громкого хлопка и яркой вспышки. Посмотрел в окно - а это горит мой «Мерседес»! Я вызывал МЧС и полицию. Рассказал им о своих подозрениях. Жду результатов расследования.

10 517
#поджог

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

1 минуту назад
ммммда, из программистов в бизнесмены с аналогичным профилем. Попахивает жареным по-любому.... Срубил базу компании и поперло, мерседес за 800 тыс., это должно быть только начало
ответить

Kot Begemot

2 минуты назад
Парень наверное увел клиентскую базу у работодателя, когда уходил. вот и мстя пришла
ответить

Гена Бессонов

2 минуты назад
Ох максимка шалнушка, все никак со спичками не наиграется....Инфинити мой помнишь как поджигал?
ответить

Гость

2 минуты назад
Александр, походу Халиман боится этого владельца автомобиля, что-то он о нем накопал
ответить

))))

3 минуты назад
Понятия "депутатская неприкосновенность" и "дуракам закон не писан" - это одно и тоже?
ответить

Женек "Бинладен" Могилевский

4 минуты назад
Максик из Стальнофа опять шалит?
ответить

Александр

4 минуты назад
Стальнофф мстит...
ответить

Оооо дааа

6 минут назад
Это Стальнофф, детка. Повезло, что вместе с ним не сожгли
ответить

Судя по статье

8 минут назад
Он работал у Макса халимончука. Который в своё время избил гену Макарова.
ответить

Кругом так

10 минут назад
Депутаты и чиновники потеряли всю совесть,хотя ее и так не было.На кол их всех!
ответить

Еще в рубрике

36-летний липчанин обворовывал знакомых
#кража
36-летний липчанин обворовывал знакомых

20 минут назад

Происшествия
В Липецкой области серийный угонщик воровал машины, чтобы скрыться призыва
#угон #призыв
12
В Липецкой области серийный угонщик воровал машины, чтобы скрыться призыва

сегодня, 11:35

Происшествия
37-летняя липчанка устроилась продавщицей в кисок и тут же начала воровать из кассы
#растрата
20
37-летняя липчанка устроилась продавщицей в кисок и тут же начала воровать из кассы

сегодня, 10:59

Происшествия
Прокуратура проверяет областную детскую больницу из-за истории о надругательстве над подростком
#насильственные действия
27
Прокуратура проверяет областную детскую больницу из-за истории о надругательстве над подростком

сегодня, 10:30

Происшествия
Поджог «Мерседеса» записала камера наблюдения
#поджог #пожар
44
Поджог «Мерседеса» записала камера наблюдения

сегодня, 10:20

Происшествия
Серийный угонщик попался на краже велосипеда
#кража
9
Серийный угонщик попался на краже велосипеда

сегодня, 09:25

Происшествия