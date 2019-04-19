Происшествия
13 минут назад
«Думаю, мой «Мерседес» мог сжечь депутат областного Совета»
Житель Липецка не видит иной причины поджога его автомобиля.
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Как уже сообщал GOROD48, сегодня ночью в Липецке на улице 50 лет НЛМК сгорели три автомобиля: «Мерседес», «Дэу Нексия» и «Киа». Пожар вначале охватил «Мерседес», а потом перекинулся на два других автомобиля.
Причину пожара устанавливают дознаватели ГУ МЧС России по Липецкой области.
- Думаю, мой «Мерседес» могли сжечь по приказу депутата областного Совета, моего прежнего работодателя, - рассказал GOROD48 владелец сгоревшей иномарки.
Мужчина по имени Сергей просил не называть его фамилии, опасаясь противоправных действий от своего бывшего начальника, тем более, что идут они, как говорится, по нарастающей.
- Я три года проработал программистом на крупном предприятии, занимающемся производством изделий из металла. Уволился осенью прошлого года и создал уже свою фирму с аналогичным производством. Ушел будто бы спокойно, никто меня не прессовал. А 25 марта этого года на меня в 10 часов утра прямо у моего офиса напали двое в масках. Они распылили перцовый баллончик, избили меня, сели в черный «Хендай Солярис» без номеров и уехали. Я написал заявление о произошедшем в полицию, снял побои. Пока мне не известно, возбуждено ли по этому факту уголовное дело. И вот сегодня ночью сожгли мою машину, причинив мне материальный ущерб в 800-900 тысяч рублей - такова рыночная цена этого автомобиля 2010 года выпуска, - говорит потерпевший.
Сергей разводит руками. Мол, никого никогда не обманывал, никому не хамил. Вся его жизненная история говорит ему, что расправиться с ним мог его бывший начальник:
- В три часа ночи я проснулся от громкого хлопка и яркой вспышки. Посмотрел в окно - а это горит мой «Мерседес»! Я вызывал МЧС и полицию. Рассказал им о своих подозрениях. Жду результатов расследования.
Причину пожара устанавливают дознаватели ГУ МЧС России по Липецкой области.
- Думаю, мой «Мерседес» могли сжечь по приказу депутата областного Совета, моего прежнего работодателя, - рассказал GOROD48 владелец сгоревшей иномарки.
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Мужчина по имени Сергей просил не называть его фамилии, опасаясь противоправных действий от своего бывшего начальника, тем более, что идут они, как говорится, по нарастающей.
- Я три года проработал программистом на крупном предприятии, занимающемся производством изделий из металла. Уволился осенью прошлого года и создал уже свою фирму с аналогичным производством. Ушел будто бы спокойно, никто меня не прессовал. А 25 марта этого года на меня в 10 часов утра прямо у моего офиса напали двое в масках. Они распылили перцовый баллончик, избили меня, сели в черный «Хендай Солярис» без номеров и уехали. Я написал заявление о произошедшем в полицию, снял побои. Пока мне не известно, возбуждено ли по этому факту уголовное дело. И вот сегодня ночью сожгли мою машину, причинив мне материальный ущерб в 800-900 тысяч рублей - такова рыночная цена этого автомобиля 2010 года выпуска, - говорит потерпевший.
Сергей разводит руками. Мол, никого никогда не обманывал, никому не хамил. Вся его жизненная история говорит ему, что расправиться с ним мог его бывший начальник:
- В три часа ночи я проснулся от громкого хлопка и яркой вспышки. Посмотрел в окно - а это горит мой «Мерседес»! Я вызывал МЧС и полицию. Рассказал им о своих подозрениях. Жду результатов расследования.
Гость
Kot Begemot
Гена Бессонов
Гость
))))
Женек "Бинладен" Могилевский
Александр
Оооо дааа
Судя по статье
Кругом так