В Липецкой области дожди станут тише, но не уйдут до конца

Погода все еще остается прохладнее обычной.





Вечером 26 июня грозовой фронт сместится на восток. 27-29 июня Липецкая область окажется в тылу циклона, центр которого будет располагаться над Средней Волгой, небольшие дожди пройдут лишь местами.Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем местами небольшие дожди. Ветер западный, 7-12 м/сек, днем местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +17 до +22 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +18 до +20 градусов.День 27 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 7 градусов тепла.