Общество

58 минут назад

В Липецке собираются тестировать платные перекрестки

33 1372
#транспорт #пробки
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В Липецке собираются тестировать платные перекрестки

Эксперимент с платными перекрестками, которые помогут решить проблему пробок, планируется провести в России. 

Как сообщает РИА Новости, одним из городов проведения эксперимента может стать Липецк.

"В целях избавления от пробок и перевода всего транспорта на подключенный, предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. Это приведет к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть водителей – приблизительно 10%, выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным, чем если проехать по платному маршруту, если там нет пробки", - рассказал РИА Новости представитель Национальной технологической инициативы "Автонет".

Уменьшение трафика в определенные часы в узком месте на 10-20% позволит проехать оставшимся водителям, которые заплатят за проезд ради экономии времени. Идея будет протестирована в рамках проекта "Умный город" в одном из регионов России, который будет определен к 2020 году - скорее всего, платные перекрестки появятся в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске, пояснил собеседник РИА Новости.

Среднемировой негативный эффект от пробок для экономики государства обходится в размере от 4% до 15% потерь ВВП, отмечают в "Автонет". "Посчитать точную цифру практически невозможно. Стояние в пробке означает рост расхода бензина, дополнительную амортизацию транспорта, помехи в рабочем графике людей, которые застряли на дороге", - пояснили в организации.

"Автонет" опирается на проведенный в 2006 году эксперимент с перекрестками в Стокгольме. Тогда правительство установило 23 контрольные точки с лазерными радарами и камерами, деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22%, количество ДТП сократилось на 10%, содержание углекислого газа упало 14%, отметили в "Автонете".


33 1372
#транспорт #пробки
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Комментарии (33)

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Фобос

1 минуту назад
skrip, НЕ СОВСЕМ ТАК , кого не устраивает , те лежат на диванах , а ГОЛОСОВАЛИ те , кто к БЮДЖЕТНОЙ КОРМУШКЕ присосался и ИЖЕ с ними !
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Еэ

1 минуту назад
И еще платный воздух в парках нужно ввести ибо не х.й единопидо..сов обкрадывать быдло этакое у них и так вечно ''денег нет'', но вы держитесь!!!
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Olgerd

2 минуты назад
Тупой ублюдок.
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Дык +

2 минуты назад
Чинуши, а давайте посмотрим сначала на соседей, где проведут такой эксперимент. Вот, если они через год не поколотят инициаторов такого дебилизма, то можно будет и здесь поэкспериментировать. Одна пернатая с...ь 20 лет эксперименты проводила по всем идиотским идеям, теперь новые экспериментаторы от колхоза появились!
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фОБОС

2 минуты назад
Мама Стифлера, УТЕШАЕТ одно , как сказал один УМНЫЙ человек , кроме СЛОВОБЛУДИЯ от НЕЁ ничего не исходит !
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Olgerd

3 минуты назад
Крузак 200,
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Липецк

4 минуты назад
Во гении. Что заплатять - деньги потеряют, что в пробке простоят - бензин пожгут. Для нас все тоже - одни траты.
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Мама Стифлера

4 минуты назад
Парнокопытова сейчас зубами уцепится в эту идею. Она же кукушкой поехала на всяких цифровищациях и "умных идеях"
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липчанка

7 минут назад
Нынешние ещё хлеще прежних!
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Житель

9 минут назад
Больше ничего не могут сделать только сдирать последнюю шкуру с народа. Какая тварь это придумала -на площадь и на кол. Скорее всего едрос.
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