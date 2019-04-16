Общество
58 минут назад
В Липецке собираются тестировать платные перекрестки
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Эксперимент с платными перекрестками, которые помогут решить проблему пробок, планируется провести в России.
Как сообщает РИА Новости, одним из городов проведения эксперимента может стать Липецк.
"В целях избавления от пробок и перевода всего транспорта на подключенный, предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. Это приведет к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть водителей – приблизительно 10%, выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным, чем если проехать по платному маршруту, если там нет пробки", - рассказал РИА Новости представитель Национальной технологической инициативы "Автонет".
Уменьшение трафика в определенные часы в узком месте на 10-20% позволит проехать оставшимся водителям, которые заплатят за проезд ради экономии времени. Идея будет протестирована в рамках проекта "Умный город" в одном из регионов России, который будет определен к 2020 году - скорее всего, платные перекрестки появятся в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске, пояснил собеседник РИА Новости.
Среднемировой негативный эффект от пробок для экономики государства обходится в размере от 4% до 15% потерь ВВП, отмечают в "Автонет". "Посчитать точную цифру практически невозможно. Стояние в пробке означает рост расхода бензина, дополнительную амортизацию транспорта, помехи в рабочем графике людей, которые застряли на дороге", - пояснили в организации.
"Автонет" опирается на проведенный в 2006 году эксперимент с перекрестками в Стокгольме. Тогда правительство установило 23 контрольные точки с лазерными радарами и камерами, деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22%, количество ДТП сократилось на 10%, содержание углекислого газа упало 14%, отметили в "Автонете".
"В целях избавления от пробок и перевода всего транспорта на подключенный, предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. Это приведет к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть водителей – приблизительно 10%, выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным, чем если проехать по платному маршруту, если там нет пробки", - рассказал РИА Новости представитель Национальной технологической инициативы "Автонет".
Уменьшение трафика в определенные часы в узком месте на 10-20% позволит проехать оставшимся водителям, которые заплатят за проезд ради экономии времени. Идея будет протестирована в рамках проекта "Умный город" в одном из регионов России, который будет определен к 2020 году - скорее всего, платные перекрестки появятся в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске, пояснил собеседник РИА Новости.
Среднемировой негативный эффект от пробок для экономики государства обходится в размере от 4% до 15% потерь ВВП, отмечают в "Автонет". "Посчитать точную цифру практически невозможно. Стояние в пробке означает рост расхода бензина, дополнительную амортизацию транспорта, помехи в рабочем графике людей, которые застряли на дороге", - пояснили в организации.
"Автонет" опирается на проведенный в 2006 году эксперимент с перекрестками в Стокгольме. Тогда правительство установило 23 контрольные точки с лазерными радарами и камерами, деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22%, количество ДТП сократилось на 10%, содержание углекислого газа упало 14%, отметили в "Автонете".
33 1372
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