Канатная дорога, бассейн под открытым небом и сеть подземелий: какие тайны скрывает Новолипецк
Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары, дестабилизирующие ситуацию в мире
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Чтоб параллельным пересечься, их надо криво провести
Итоги. Ноябрь
Девушку обнаружили случайные прохожие. Полицейские позже задержали 27-летнего водителя. Школьницу с тяжелейшими травмами пытаются спасти врачи. А сбившего ее липчанина по обвинению по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряжённое с оставлением места ДТП) поместили под домашний арест.
Всегда у нас в России в моде
пожары или половодье
24 ноября крупный пожар вспыхнул под Ельцом на площадке ОЭЗ «Липецк». Пламя охватило 6 000 кв. метров складов завода по производству удобрений. Пожар тушили больше 18 часов. А «В Чили погибли инвесторы Цыпины, строившие завод под Ельцом». Бизнесмены недавно подписали соглашение с правительством Липецкой области о строительстве все на той же елецкой площадке региональной экономзоны второй очереди завода по выпуску кормов для домашних животных.
В этом месяце Липецк и пригороды пережили несколько атак БПЛА. 19 ноября во время очередного налета повреждения получили более 20 домов и несколько автомобилей в Косыревском территориальном отделе Липецкого округа. Осколом в руку была ранена 53-летняя женщина. Ранее, 5 ноября, из больницы «Липецк-Мед» выписали 37-летнюю Веронику, единственную выжившую при падении БПЛА 26 августа на коттедж в селе Косырёвка (её 13-летний сын и 55-летний отец погибли на месте, а 55-летняя мать умерла в реанимации от тяжелейших ожогов).
А Липецк до сих пор не оправился от атак беспилотников 22 и 24 октября. Мэрия обещает восстановить к 1 декабря остекление многоэтажек в 26-м микрорайоне и на улице Кривенкова в «Европейском». Хуже всего пришлось высотке ЖК «Атмосфера»: в ней пострадало не только остекление 10 квартир. На этой неделе Михаил Щербаков проверил, как в жилом доме ведутся восстановительные работы. А у одного дома на улице Бунина до сих пор стоят шесть сгоревших дотла машин, которые стали вещдоками уголовного дела о теракте, возбуждённого ГСУ Следкома России. Владельцы уничтоженных машин могут рассчитывать на выплату из городского бюджета в 600 тысяч рублей.
Облсовет принял закон о мерах социальной поддержки граждан, пострадавших в результате ЧС природного и техногенного характера. Единовременная материальная помощь составит 15 675 рублей на человека для тех, чьё жильё попало в зону чрезвычайной ситуации.1 567 500 рублей составит выплата в случае гибели человека, её разделят поровну между членами его семьи. Между тем «На защиту объектов критической инфраструктуры от атак БПЛА в Липецке выделили 367,5 млн рублей». И еще 110 миллионов — на единовременные выплаты тем, кто заключит до конца года контракты с Минобороны и рекрутёрам, убедившим заключить такие контракты.
А еще суд оштрафовал 25-летнюю липчанку, владелицу канала в мессенджере, за публикацию последствий октябрьских налётов беспилотников. Кстати, 26 ноября «Председателем Липецкого областного суда назначен Игорь Мальчиков». До этого он работал заместителем председателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции (эта должность оставалась вакантной с 13 июля, когда в почётную отставку ушёл занимавший её с 2021 года Александр Карташов).
Вот завела ж судьба-чертовка
на эту платную парковку!
16 ноября в Липецке заработали 2696 новых платных машиномест плюсом к тем, что уже были в центре города. В первый день нововведения «Ставшие платными обочины опустели — водители привыкают к новым правилам». Но, как выяснил GOROD48, «Все платные парковки второго этапа оборудуют камерами наблюдения в декабре». Опрошенные нами водители по-разному отнеслись к этой истории, назвав ее «Обдираловкой» и «возможностью припарковаться».
Живущие в зоне действия платных парковок липчане могут оформить резидентские соглашения за 1 951 рубль, чтобы без проблем ставить машины рядом со своим домом. В декабре «Для резидентов платных парковок в Липецке создадут 7 квартальных зон». А в следующем году глава Липецка Михаил Щербаков пообещал ввести месячные и годовые абонементы для всех желающих за фиксированную стоимость парковаться где угодно.
Пока же «В Липецке продолжают штрафовать за стоянки машин в местах, ставшими парковками де-факто», хотя Михаил Щербаков и велел подчиненным уйти от этой практики. Кстати, мэр пообещал горожанам виртуальную карту Липецка со всеми разрешенными для стоянки автомобилей местами.
Мы понимаем лишь старея,
что значит слово «батарея»
Начавшийся еще в октябре отопительный сезон уже преподнес сюрпризы. В ночь на 5 ноября на улице Гагарина в Липецке «Лада Веста» въехала в коммунальный раскоп. А днем на улице Литаврина беременная 19-летняя липчанка провалилась ногами в промоину с кипятком из лопнувшей трубы. С ожогами второй степени её госпитализировали. К счастью, ожоги не сказались на здоровье будущей мамы и ей ребенка. В компании «РИР Энерго» заявили, что окажут липчанке всю необходимую помощь. И уточнили, что в этом году лопнувшая труба успешно прошла гидравлические испытания, а по результатам экспертной оценки получила разрешение на эксплуатацию в течение трех лет.
Официально Липецк к зиме готов. Ростехнадзор даже выдал город соответствующий паспорт. Но как только дошли до деталей, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморёв схватился за голову:
— У нас на бумаге — тысяча проведенных мероприятий! А по факту раскопан весь город! Кажется, что с департаментом ЖКХ мы живём в параллельных вселенных!
Нормальный отопительный сезон в Липецке так и не начался. Жители десятков домов жалуются губернатору и мэру на холод в квартирах. Госжилинспекция лишила лицензий уже шесть «управляшек», но толку немного, ведь фактически прежде хоть как-то обслуживаемые дома становятся «брошенками» со всеми вытекающими последствиями. Изрядно достала всех со своими ямами и «РИР Энерго». В этом году её уже оштрафовали за просроченное благоустройство на 11 миллионов рублей (на треть больше, чем в 2025-м). Но глава Липецка резонно заметил, что «Горожанам ни холодно, ни жарко от наших штрафов», и предложил энергетикам предоставить ему график ликвидации ям и траншей. «РИР Энерго» затребованную бумагу мэру передала, а он — GOROD48.
А еще «Накануне зимы депутатов горсовета встревожила ситуация в МУП «Липецктеплосеть». Компания должна за газ, а также за работу подрядчиков. Пока мэрия выделила МУПу 56,8 млн рублей, но до конца года предприятию нужны еще 220 миллионов! Взять их пока неоткуда.
Пусть лучше на асфальте лужа,
чем снег в лицо, метель и стужа
17 ноября «Мэрия заверила горсовет о готовности Липецка к зиме». А 18 ноября «Липецк проснулся в снегу». К вечеру почти вся снежная красота растаяла, но глава города Щербаков успел сделать свои выводы о готовности муниципальных коммунальщиков к зиме, поставив им за работу «тройку с плюсом» в надежде, что те проведут должную работу над ошибками.
Оказалось, что МБУ «Управление благоустройства Липецка» не хватает 40% водителей и механизаторов, поэтому управление может работать только в две смены. Проблемой остаётся дефицит техники: при нормативе в 543 машины у МБУ их лишь 100, причём половина старше семи лет. Своими силами МБУ может убрать основные городские магистрали после снегопада за шесть часов. Покрыть потребности в технике при обильных снегопадах муниципалитет собирается, как и в прошлом году, за счёт договоров со сторонними организациями.
Вечером 23 ноября мэр предложил липчанам пересесть на общественный транспорт: к утру следующего дня город должно было замести снегом. Неблагоприятный прогноз обещал до 25 сантиметров снежного полкрова, но Бог миловал: 24 ноября «В Липецке выпало 9 миллиметров осадков». Но и этого было достаточно для введения режима повышенной готовности: в городе под тяжестью снега сломались 23 дерева, которые упали на 22 автомобиля, а жители Дачного, Матырского, Новой Жизни, Казинки остались без света и воды из-за поврежденных электросетей (к пятнице упавших деревьев было уже 60). «В Липецке под тяжестью снега сложился надувной корт для падел-тенниса» — в это время на корте были люди. Тающий снег затопил 15-й сектор Городского кладбища — прохожие наблюдали плавающих среди могил уток. «Депутаты Липецкого горсовета поставили мэрии за уборку Липецка кто двойку, а кто пятёрку».
Кстати, 23 ноября «В мэрию вернулся Павел Звонарёв». Покинувший администрацию во время мэрства Романа Ченцова Звонарёв снова возглавил департамент дорожного хозяйства, осиротевший в начале месяца, после ухода по собственному желанию Александра Суворина, которого экс-мэр нашел в воронежских Лисках.
Нам вскоре то, что и бесплатно,
не по карману может стать
Липецк с надрывом заканчивает финансовый год. Но следующий станет еще треднее. Доходов едва хватит на финансирование защищенных статей бюджета. Более того, мэрия разработала стресс-сценарий действий, если доходов станет еще меньше.
По этой же причине глава Липецка Михаил Щербаков начал масштабное сокращение муниципальных служащих.
— Можно сказать, что мы сокращаем порядка 30% муниципальных служащих. Можно по-другому — оптимизируем 2 900 штатных единиц из существующих 11 тысяч, — рассказал мэр GOROD48.
Щербаков заявил о раздутых штатах мэрии и подведомственных ей учреждений. Ожидаемый экономический эффект реформы — 100 миллионов рублей. Половина этих денег останется в бюджете, вторая пойдёт на повышение зарплат оставшимся сотрудникам. Цель мэра — поднять доходы руководителей среднего звена. Ориентир — средняя зарплата по городу по крупным и средним предприятиям, которая, по статистике, сейчас составляет 97 тысяч рублей.
То, что нужно внимательно следить за каждым бюджетным рублем, показала анекдотичная история со строительством пешеходного моста на Карьере. Омские строители криво вбили четыре сваи подряд. «Не могли остановится!» — так объяснил GOROD48 умопомрачение подрядчик.
«Мэрия Липецка сократила расходы на содержание дорог, ремонты и озеленение в 2027 году». В следующем году на посадку деревьев выделено в 439 раз меньше средств, чем на снос! Ни копейки не выделено на текущие и капитальные ремонты. Официально заявлено, что новых школ и детсадов в Липецке стоить не будут: демографическая яма становится все глубже. В 2019-м в Липецке родились 4 720 детей, в 2020-м — 4 447, в 2021-м — 4 199, в 2022-м — 3 840, в 2023-м — 3 822, в 2024-м — 3 720. Этот год был последним, когда были опубликованы такие сведения — Росстат их засекретил. Но уже известно, что «За пять лет школьников в Липецке станет меньше почти на девять тысяч». Если в этом году в школы пошли 59 813 учеников, то в 2030 году их будет лишь 51 153.
«Треть работающих в Липецкой области получают меньше 45 тысяч рублей». Эксперты РИА Новости поместили наш регион на 53 место в стране по уровню зарплат. Как выяснил GOROD48, липчане экономят на общественном транспорте и еде. Также горожане стараются меньше тратить на одежду и лекарства. Тех, кто совсем не экономит, совсем немного. Тем временем на своей прямой линии губернатор Игорь Артамонов заявил, что из-за сложностей с доходами бюджета область уже не может жить на широкую ногу.
Как удивительно природа
нас щедро обделила всем!
10 ноября на АЗС «Роснефти» вновь ввели ограничения: не более 30 литров бензина в бак и запрет на продажу в канистры. А 26 ноября губернатор сообщил о перебоях в поставках бензина. «Находимся на связи с руководством компаний, ищем пути решения. В ближайшие дни при необходимости рассмотрим меры, которые помогут стабилизировать отпуск бензина на АЗС».
На следующий день GOROD48 выяснил: «На АЗС «Лукойла», «Газпрома» и «Тебойла» пока заправляют до полного бака». Но 92-й и 95-й бензин исчезали на глазах. Если в пятницу в очередях на заправки стояло по 30-40 машин, то вчера хвосты к АЗС стали минимум вдвое длиннее.
Систему «чёт-нечёт» в Липецкой области отменили 21 октября. Похоже, в декабре она вернется. Кстати, уже 1 декабря «Проезд в общественном транспорте Липецка подорожает сразу на 8 рублей». По безналу поезд будет стоить 43 рубля, за наличку — на три рубля больше.
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