Заместителя гендиректора агрофирмы задержали по подозрению в коммерческом подкупе на миллион
Канатная дорога, бассейн под открытым небом и сеть подземелий: какие тайны скрывает Новолипецк
Липецкая вечЁрка: какой бензин исчезает с заправок, рухнувший корт и приворот на начальника
Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары, дестабилизирующие ситуацию в мире
Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары, дестабилизирующие ситуацию в мире
Выходные в Липецке: как и где отпраздновать День матери, бесплатно в музей и автор песен «Алисы»
Происшествия
274
сегодня, 15:23
3
Спасатели вытащили собаку из четырёхметрового колодца в Яковлевке
Животное провело в ловушке неизвестное время, но обошлось без травм.
По информации спасателей, животное не пострадало.
1
0
0
7
2
Комментарии (3)