Канатная дорога, бассейн под открытым небом и сеть подземелий: какие тайны скрывает Новолипецк
Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары, дестабилизирующие ситуацию в мире
Выходные в Липецке: как и где отпраздновать День матери, бесплатно в музей и автор песен «Алисы»
Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары, дестабилизирующие ситуацию в мире
Выходные в Липецке: как и где отпраздновать День матери, бесплатно в музей и автор песен «Алисы»
Общество
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вчера, 23:37
В Липецкой области вводится желтый уровень
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