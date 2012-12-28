С другой стороны, мэр Щербаков велел подчиненным уйти от этой практики, пообещав горожанам вскоре создать виртуальную карту Липецка со всеми разрешенными для стоянки автомобилей местами.

Правобережный районный суд Липецка рассматривает жалобу жителя улицы Агрономической Николая Черноусова на постановление административной комиссии Правобережного округа Липецка о штрафе за парковку на газоне. Так как Черноусов водит машину, принадлежащую его работодателю, то штраф наложен на компанию, и он немалый — 10 000 рублей.— Я оспариваю этот штраф не потому, что я получил его как юрлицо, а из принципа, ведь возле своего дома я паркую и личную машину. Я прожил на Опытной всю жизнь. И эта парковка никогда не была газоном! В нашем доме — 48 квартир. Его жители давным-давно сделали у стен палисадник со двора. А с другой стороны вдоль дороги у нас парковка на шесть машин. Ее нам помог отсыпать наш прежний депутат в облсовете, — говорит Николай.Правоту Николая, по его словам, подтверждает его знакомый геодезист. Он рассказал, что парковка у дома на Агрономической входит в зону Т-1 городского Генплана с 60-х годов. В Яндекс-картах она не зеленая. За что же платить штраф?— Я ходил разбираться к председателю административный комиссии Правобережного района Андрею Харламову с претензией и он пообещал, что мне поможет и штраф отменит, но этого не произошло.В суд, куда Николай подал жалобу, не пригласили вторую сторону, ту саму административную комиссию. Судья же, как уверяет Черноусов, его аргументов не слышит, говорит, что он самовольно занял себе место под стоянку.Судебный процесс пока не окончен. Но уже сейчас можно сказать, что правая рука в городской администрации не знает, что делает левая. Одной рукой, мэра города Щербакова, горожанам разрешено оставлять машину там, где парковки давно существуют де-факто: на отсыпанных щебенкой местах у домов. Рукой же департамента развития территорий с приданными ему окружными административными комиссиями липчан продолжают штрафовать. И эти разночтения нервируют водителей.Ранее Михаил Щербаков заверил депутатов горсовета, чтоза стоянки машин на сложившихся стихийно парковках или же на узаконенных решениями общих собраний жителей домов местах. И вот он сообщил об этом публично в МАХ-канале мэрии: парковки запрещены лишь на газонах. За это нарушение Правил благоустройства Липецка по-прежнему будут штрафовать.Если рядом с домом есть места, где, по мнению его жителей, можно обустроить дополнительные места для машин, их можно зарезервировать под парковку по алгоритму, описанному в слайде мэрии. Главное, сообщить о таком желании в городской департамент градостроительства и архитектуры по телефону 23-93-41.А еще мэр пообещал депутатам разместить навсе места, где можно припарковаться без нарушения закона: в микрорайонах, на улично-дорожной сети города, у торговых центров. И это будет сделано к концу года.А GOROD48 хотел напомнить, что такое же указание — узаконить все стихийные парковки, какие только возможно — осенью 2024 года департаменту архитектуры и строительства дал мэр Роман Ченцов. Но эта идея тогда тихо умерла.