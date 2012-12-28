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Общество
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сегодня, 16:11
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Мэр предложил липчанам пересесть на общественный транспорт: к утру город занесёт снегом
Высота снежного покрова может составить до 25 сантиметров.
МБУ уже ночью выведет на расчистку снега всю свою технику, в том числе грейдеры и бульдозеры, которые не были задействованы при первом снегопаде на прошлой неделе. Главная задача — избежать транспортного коллапса, обеспечить проезд по магистральным дорогам автобусов.
«Прошу горожан завтра утром максимально воздержаться от использования личного транспорта, добираться до работы общественным», — обратился к липчанам через GOROD48 Михаил Щербаков.
Метель в Липецкую область принесет южный циклон. Как ранее рассказала GOROD48 синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова, с полуночи и весь завтрашний день ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а также налипание снега и ветер со скоростью до 17 метров в секунду. Такой сильный ветер сохранится 24 и 25 ноября.
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