Небольшой снег пройдет лишь местами.

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области начнет расти, осадки прекратятся, небольшой снег ожидается 29 ноября лишь местами.Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -7 до -12 градусов, днем – от -3 до -8 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -8 до -10 градусов, днем – от -5 до -7 градусов.День 29 ноября стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 24 градусов мороза.