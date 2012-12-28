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сегодня, 16:50
11

За пять лет школьников в Липецке станет меньше почти на девять тысяч

Если в этом году школьников 59 813, то в 2030 году их будет лишь 51 153.

Грустную демографическую картину настоящего и ближайшего будущего нарисовали в департаменте образования администрации Липецка. Рождаемость падает такими темпами, что через пять лет, в 2030-м, в школы, по прогнозу, придут 51 153 ученика.

Пиком демографического роста 20-х годов стал 2023-й, когда школы приняли 62 387 учеников — на 1,7% больше, чем годом ранее. Потом их количество только падало. В прошлом году в Липецке было уже 61 293 школьника, в этом — 59 813.

В следующем году, прогнозно, пороги школ переступят 58 684 ученика. Дальше ситуация ухудшится ещё больше. В 2028 году количество школьников уменьшится до 56 313, в 2029-м — до 53 994, в 2030-м — до 51 153. Таким образом, за пять лет учащихся школ в Липецке станет меньше на 15% по сравнению с этим годом.

В связи с этим в мэрии считают неактуальным строительство новых школ и, следовательно, детских садов. А нужда в них есть, особенно в растущих микрорайонах, таких как «Университетский» и «Европейский», в районе застройки за Быхановым садом, а также на Соколе. В этом году департамент градостроительства и архитектуры, например, сумел найти 8,8 млн рублей на проектирование новой школы в «Университетском», но очевидно, что дети продолжат учиться в две смены в переполненной 29-й школе. Чтобы хоть немного её разгрузить, к 1 сентября этого года, как рассказывал GOROD48, один из трёх корпусов детского сада в «Университетском», на улице Замятина, 1а, спешно переделали под начальную школу, рассчитанную на 200 учеников 1–4 классов.
демография
образование
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Комментарии (11)

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Сначала новые
липчанин
25 минут назад
Стабильность она такая ,в 30м году это через 3 года
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Дворянин
31 минуту назад
Интересно, а что с деревнями останется!...
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1
39 минут назад
Как нам говорили на заводе ЕКЛМН - кому не нравиться - валите отсюда, никого не держим , там за забором очередь стоит на ваше место. И вот прошли 20 лет - и нет ни очереди
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Повышайте
54 минуты назад
зарплату себе а людям как получится то и народ поуменьшится будет одно начальство Не зря же к власти рвутся с таким рвением сами себя кругом выбирают назначают обрекая народ на вымирание Посмотрите какие цены какие налоги и какая зарплата вам это конечно не интересно
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Эксперт
сегодня, 17:11
Потому что Липецк не перспективный город из него уже многие переехали в более нормальные города где более нормальные зарплаты!
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Данков -папа
43 минуты назад
В Грязи и Елец ?
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ага
32 минуты назад
В Грязи и Елец ? В Грязях хоть воздух чище и мусора меньше
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Повышайте
сегодня, 17:08
зарплату себе а людям как получится то и народ поуменьшится будет одно начальство Не зря же к власти рвутся с таким рвением сами себя кругом выбирают назначают обрекая народ на вымирание Посмотрите какие цены какие налоги и какая зарплата вам это конечно не интересно
Ответить
Элиот
сегодня, 17:07
Хорошая новость, учеников меньше, учителей можно сократить. А сэкономленные деньги отправить на доплату добровольцам СВО, тем более что к 2030 году их будет необходимо значительно больше
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чайник
сегодня, 17:06
Меньше народу - больше о два.
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Лука
сегодня, 17:04
Нет будущего.
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