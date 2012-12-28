Липецкая вечЁрка: опровержение слухов, эвакуация автомобилей и как избавиться от осенней хандры
Общество
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сегодня, 16:50
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За пять лет школьников в Липецке станет меньше почти на девять тысяч
Если в этом году школьников 59 813, то в 2030 году их будет лишь 51 153.
Пиком демографического роста 20-х годов стал 2023-й, когда школы приняли 62 387 учеников — на 1,7% больше, чем годом ранее. Потом их количество только падало. В прошлом году в Липецке было уже 61 293 школьника, в этом — 59 813.
В следующем году, прогнозно, пороги школ переступят 58 684 ученика. Дальше ситуация ухудшится ещё больше. В 2028 году количество школьников уменьшится до 56 313, в 2029-м — до 53 994, в 2030-м — до 51 153. Таким образом, за пять лет учащихся школ в Липецке станет меньше на 15% по сравнению с этим годом.
В связи с этим в мэрии считают неактуальным строительство новых школ и, следовательно, детских садов. А нужда в них есть, особенно в растущих микрорайонах, таких как «Университетский» и «Европейский», в районе застройки за Быхановым садом, а также на Соколе. В этом году департамент градостроительства и архитектуры, например, сумел найти 8,8 млн рублей на проектирование новой школы в «Университетском», но очевидно, что дети продолжат учиться в две смены в переполненной 29-й школе. Чтобы хоть немного её разгрузить, к 1 сентября этого года, как рассказывал GOROD48, один из трёх корпусов детского сада в «Университетском», на улице Замятина, 1а, спешно переделали под начальную школу, рассчитанную на 200 учеников 1–4 классов.
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