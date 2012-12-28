На улице Космонавтов водители наблюдали езду без правил.

В вашем браузере отключен JavaScript

На красный свет светофора, перед автобусом, машиной на одной полосе и еще двумя автобусами на сопредельной полосе, выехала белая машина со второстепенной дороги у дома №9 на улице Космонавтов.Авторы видео возмущены до предела и желают, чтобы «героя» нашла Госавтоинспекция.