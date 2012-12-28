Канатная дорога, бассейн под открытым небом и сеть подземелий: какие тайны скрывает Новолипецк
Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары, дестабилизирующие ситуацию в мире
Выходные в Липецке: как и где отпраздновать День матери, бесплатно в музей и автор песен «Алисы»
Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары, дестабилизирующие ситуацию в мире
Выходные в Липецке: как и где отпраздновать День матери, бесплатно в музей и автор песен «Алисы»
Происшествия
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сегодня, 19:55
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Белое авто рвануло наперерез автобусам на красный свет
На улице Космонавтов водители наблюдали езду без правил.
Авторы видео возмущены до предела и желают, чтобы «героя» нашла Госавтоинспекция.
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