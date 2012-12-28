Регион вновь подвергался двойной опасности.

Ночью в Липецкой области вводили красные уровни в связи с угрозой БПЛА и ракет.Ракетная опасность провозглашалась около 4 часов утра, действовала меньше 10 минут. Высший уровень угрозы атаки беспилотников длился с 23:39 и до 05:45, когда был отменён. Жёлтый уровень прекратил действие в 06:31.Позже из сообщения Министерства обороны РФ мы узнаем, были ли сбиты беспилотники в небе над регионом в ночь с субботы на воскресенье.