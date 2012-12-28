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Общество
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сегодня, 15:31
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Проезд в общественном транспорте Липецка подорожает сразу на 8 рублей
Такого сильного подорожания еще не было.
«Перевозчики просили поднять стоимость до 50 и 55 рублей соответственно, но региональное министерство торговли утвердило меньшие суммы. Причина повышения — рост расходов на топливо, запчасти и зарплаты водителей», — сообщает правительство области.
Напомним, пока проезд в общественном транспорте Липецка стоит 35 рублей по карте, 40 рублей — за наличный расчет. В последний раз цены на проезд поднимались 1 июня 2026 года.
В Ельце с 1 декабря по карте проезд будет стоить 37 рублей, за наличный расчет — 42 рубля.
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