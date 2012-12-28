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Общество
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сегодня, 20:30
Председателем Липецкого областного суда назначен Игорь Мальчиков
До этого Игорь Мальчиков работал в Москве.
«С февраля 2019 года Игорь Владимирович занимал должность заместителя председателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Напомним, ранее кандидатуру Игоря Мальчикова поддержала Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
Должность председателя областного суда оставалась вакантной с 13 июля, когда в почётную отставку ушёл занимавший её с 2021 года Александр Карташов.
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