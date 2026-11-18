Глава Липецка надеется, что городские коммунальщики проведут должную работу над ошибками.

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Сегодня Липецк завалило снегом. А это значит, что наступил День жестянщика: навигаторы автомобилей горели красным по всему городу: заторы, как правило, были спровоцированы мелкими авариями. А аварии, в свою очередь, вызвали две причины.Об одной из них — низкой культуре водителей — GOROD48 сказал глава Липецка Михаил Щербаков:— В 8 часов я уже видел несколько аварий и буксующие на Петровском спуске машины. Причина — летняя резина. По-хорошему нужно было переобуться ещё в начале ноября. Температура опустилась. Уже были заморозки. Вчера всё было в инее с утра. Всё! Зима! И здравствуй, День жестянщика!Наш коллега, который как раз этим утром ехал по Петровскому спуску, сказал, что дорога не была обработана противогололёдными материалами. Поэтому водители с малым опытом на современных машинах попадали в ловушку системы ESP, которая, чтобы избежать заносов на заснеженной дороге, снижает обороты двигателя, а иногда и вовсе его останавливает. «Эта электронная примочка считает, что ездить по таким дорогам нельзя. Если бы состояние дорог было в норме, автоматика бы не отключала двигатель».Мэра корреспондент GOROD48 встретил на улице Первомайской, где техника МБУ «Управление благоустройства Липецка» убирала снег. На размеченных под парковки крайних полосах дороги это делал трактор, на тротуарах — малая коммунальная машина «Чистик». Мэр был в компании с новым руководителем МБУ Кириллом Коптевым.— Снегопад закончился. Теперь наша задача — убрать все дороги первой категории, те, по которым ходит общественный транспорт, за 3–6 часов. Дороги второй категории, соответственно, нужно убрать за 6–9 часов, дороги в частном секторе — за двое суток. Но сегодня ситуацию нам упростит та же погода: в обед обещают дождь, — сказал Щербаков.Кирилл Коптев доложил мэру, что 22 коммунально-дорожные машины и 10 единиц малогабаритной техники с трёх часов ночи обрабатывали главные дороги пескосоляной смесью. С четырёх утра тротуары расчищают 96 дворников. В семь утра на улицы выехали 14 тракторов, они подметают тротуары и сдвигают снег к краям дорог. Итого в первой зимней уборке использовано 57 единиц техники.— В МБУ для работы в зиму переоборудовали сто машин. Почему остальные в простое?— Мы не использовали тяжёлую технику — бульдозеры, грейдеры, снегоуборщики. Сегодня не тот снегопад, для которого она предназначена.Корреспондент GOROD48, который живёт в «Европейском», спросил Кирилла Коптева, чистили ли утром улицу Свиридова?— Как я уже сказал, по технологии уборки на дороги вначале вносят противогололёдные материалы. Это было сделано и на улице Свиридова. Потом, когда снег, как говорится, заквасится, на улицы выезжают тракторы и лопатами сдвигают образовавшуюся кашу к краям дорог, — ответил директор МБУ.Будет ли мэрия заключать договоры со сторонними организациями — такая практика в Липецке появилась после снежного коллапса 15 декабря 2024 года?— До конца этого года будем убирать город силами МБУ. В декабре проторгуем контракты с подрядчиками на уборку города. На это мы зарезервировали уже 67 миллионов рублей. Это сопоставимо с подобными затратами прошлого года, — ответил мэр.Михаил Щербаков надеется, что городские коммунальщики проведут должную работу над ошибками. «Я уже показал коллегам слабые места». Глава города ещё раз обратился к горожанам пользоваться при возможности в непогоду общественным транспортом. А за первую зимнюю уборку города поставил коммунальщикам тройку с плюсом.Водитель автобуса Александр выехал в свой первый рейс по 332-му маршруту в 5:08. По его словам, он удивился, когда увидел в такую рань разбрасывающую песок дорожную машину. «А снег тогда ещё и не шёл!» Но первые тракторы на дорогах увидел в 9 утра. Узнав, какую оценку поставил своим подчинённым мэр, сказал, что он с ней полностью солидарен.