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Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары подрывающие мировую экономику и дестабилизирующие мир
Общество
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сегодня, 09:25
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Интернет-альфонс выудил у 70-летней липчанки все ее сбережения
Женщина клюнула на красивую легенду и стала спонсировать «англичанина».
Аферист познакомился с потерпевшей в социальной сети. Он представился англичанином, сообщил, что сейчас живёт в Ливане и планирует поездку в Турцию. В переписке мужчина вёл себя обходительно и учтиво — это помогло ему завоевать доверие пожилой женщины.
Под предлогом временных финансовых трудностей виртуальный знакомый убедил пенсионерку оказать ему помощь. Он обещал впоследствии вернуть гораздо большую сумму — 2 миллиона фунтов. На протяжении более чем четырёх месяцев липчанка неоднократно переводила деньги на разные банковские счета — суммами от 50 до 150 тысяч рублей. В итоге она лишилась всех личных сбережений, снимая средства с накопительных счетов.
О том, что происходит, женщина рассказала только сыну — именно он убедил её обратиться в полицию.
Следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
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