Женщина клюнула на красивую легенду и стала спонсировать «англичанина».

В отдел полиции №8 Липецка обратилась 70-летняя пенсионерка. Женщина заявила, что стала жертвой крупного мошенничества. С 3 июля по 9 ноября 2026 года злоумышленник похитил у неё 1 708 000 рублей.Аферист познакомился с потерпевшей в социальной сети. Он представился англичанином, сообщил, что сейчас живёт в Ливане и планирует поездку в Турцию. В переписке мужчина вёл себя обходительно и учтиво — это помогло ему завоевать доверие пожилой женщины.Под предлогом временных финансовых трудностей виртуальный знакомый убедил пенсионерку оказать ему помощь. Он обещал впоследствии вернуть гораздо большую сумму — 2 миллиона фунтов. На протяжении более чем четырёх месяцев липчанка неоднократно переводила деньги на разные банковские счета — суммами от 50 до 150 тысяч рублей. В итоге она лишилась всех личных сбережений, снимая средства с накопительных счетов.О том, что происходит, женщина рассказала только сыну — именно он убедил её обратиться в полицию.Следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).