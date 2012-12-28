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Происшествия
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сегодня, 19:36
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Сбивший на улице Лутова 15-летнюю девочку водитель помещён под домашний арест
Под ним он проведёт два месяца — время предварительного следствия.
В отношении водителя, напомним, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряжённое с оставлением места ДТП (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ). По данным GOROD48, водитель сотрудничает со следствием.
Школьницу житель Липецка сбил вечером 24 ноября, когда она возвращалась от репетитора, и, протащив её около 50 метров, поехал дальше по своим делам. Девушку нашли случайные прохожие. Сейчас она находится в состоянии комы, у неё тяжёлая черепно-мозговая травма, ушибы головного мозга и лёгких, переломы рёбер. Врачи областной детской больницы борются за её жизнь.
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