В Липецком горсовете прошли первые слушания проекта бюджета следующего года.

Администрация Липецка внесла на рассмотрение Горсовета проект бюджета на 2027 год. То, что он будет очень сложным, рассчитанным на выполнение в первую очередь социальных обязательств и первоочередных задач муниципалитета, GOROD48. Первыми же свои вопросы главному финансисту мэрии по особенностям верстки бюджета смогли задать члены комиссии горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию.По доходам бюджет-2027 на 835 миллионов рублей меньше первоначально свёрстанного городского бюджета этого года, по расходам — на миллиард (в течение года параметры бюджета меняются).Продемонстрировав соответствующий слайд, Татьяна Григорова сказала, что город ждёт от федерального центра ещё миллиард рублей, которые были обещаны Липецку ранее, но пока не доведены муниципалитету (из-за сложностей с федеральным бюджетом, возможно, всей этой суммы город не получит. — Прим.).— Мы уже отказались от части первоначально запланированных не первоочередных расходов. Мы не собираемся брать коммерческие кредиты на погашение дефицита бюджета, размер которого мы уменьшили до 200 миллионов рублей (в этом году дефицит бюджета превысил 1,2 миллиарда. — Прим.), — сказала в своём вступительном слове Татьяна Григорова.Собственные доходы города составят 9,3 млрд рублей. И это — оптимистический вариант (этот год мэрия прогнозно закончит с собственными доходами в 9 миллиардов). Плюсом к этому году городская казна получит, предположительно, 851 миллион рублей налога на доходы физических лиц, 33 миллиона — налога на имущество физических лиц, 14 миллионов земельного налога. Других собственных доходных источников у муниципалитета нет: определённая под приватизацию муниципальная недвижимость, как правило, не пользующиеся спросом помещения. Поэтому мэрия делает ставку на сборы с платных парковок и разного рода штрафов. За счёт этого муниципалитет планирует заработать 121 миллион рублей — на 36 миллионов больше, чем в этом году.Если говорить о расходах, то их львиная доля, 92%, будет распределена по нескольким статьям.На содержание муниципальных учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, иных подведомственных учреждений потратят 15,4 миллиарда. На софинансирование нацпроектов заложены 1,9 миллиарда рублей, на перевозку пассажиров по городским маршрутам — 871 миллион рублей, на питание воспитанников детских садов и учеников школ — 551 миллион. Отдельная статья расходов — содержание МУП «Липецктеплосеть». Пока мэрия нашла возможность выделить компании, отапливающей Сокол и Сырский Рудник, 251 миллион рублей, но этой суммы предприятию хватит до мая.Также Татьяна Григорова рассказала комиссии горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию о софинансировании мэрией на 171 миллион рублей нацпроектов, в которых участвует город. Федеральный взнос в них — 749 миллионов. Самой большой муниципальной стройкой, которую финансирует правительство области, станет, на что запланировано потратить в 2027 году 624 миллиона рублей. На ремонт и содержание дорог, в который вложится и субъект, потратят 149 миллионов, на антитеррористическую защищённость учреждений образования — 80 миллионов, на обновление канализационных сетей — 53 миллиона, на реконструкцию теплотрасс и котельных МУП «Липецктеплосеть» — 42 миллиона, на обновление коммунальных коммуникаций в Военном городке — 11 миллионов. А вот на благоустройство общественных пространств, по сути, город получит всего 13 миллионов. Мизер, с учётом того, что в этом году на эти же цели мэрия потратила в 16 раз больше — 212 миллионов.Спикер горсовета Евгения Фрай попросила Татьяну Григорову рассказать, на чём ещё администрация города собирается сэкономить. Из ответа следовало, что на содержании дорог и на озеленении. А вот на текущий и капитальный ремонт зданий, новое оборудование для учреждений образования мэрия не даст ни копейки! Более того, по указанию правительства области администрация Липецка разработала стресс-сценарий, предусматривающий обрубание расходов уже по ряду обязательных расходов муниципалитета.Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморёв обратил внимание на то, что в следующем году муниципалитет получит 31 миллион рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду. Он спросил, можно ли потратить часть этих средств на посадку деревьев? Оказалось, нет. Эти деньги можно расходовать лишь на ликвидацию мусорных свалок, вывоз веток и шин с контейнерных площадок. Борис Понаморёв огорчился:— Получается, мы тратим бюджетные средства на то, что кто-то нарушает закон! Мы скоро под сто миллионов будем тратить на содержание контейнерных площадок!А что делать, если средств на фотовидеофиксацию нарушений Правил благоустройства города у муниципалитета нет, а законопослушность, как было отмечено, воспитывается штрафами.— Куда водителям сдавать старые шины, если их нельзя оставлять на контейнерных площадках? — спросил Борис Понаморёв у заместителя председателя департамента развития территории мэрии Татьяны Инютиной.— Оставлять в автосервисах., — ответила чиновница.— Мой избирательный округ попал в зону действия второго этапа платных парковок. Жители спрашивают, смогут ли они рассчитывать на софинансирование установки шлагбаумов во дворах? — спросила депутат Наталья Щедрина (по существующей муниципальной программе городская администрация софинансирует 90% таких работ. — Прим.).— Мы пока заложили в бюджет 2,5 миллиона на эти цели, хотя установка шлагбаумов не является нашими полномочиями. Но при стресс-сценарии, если он состоится, средств на эту субсидию не будет, — ответила Татьяна Григорова.