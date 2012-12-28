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Общество
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сегодня, 15:26
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В Липецке из-за работ на теплосети отключили горячую воду и отопление на двух улицах
В зоне отключения тепла и подачи горячей воды пять домов на улице Меркулова и один — на Водопьянова.
Ограничение будет действовать до завершения работ. Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства.
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