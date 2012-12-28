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Общество
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сегодня, 10:55
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30 литров в бак и запрет на канистры: на АЗС «Роснефти» в Липецкой области вновь ввели ограничения
Заправки других сетей работают без ограничений.
По данным министерства, на АЗС отпускают не более 30 литров бензина в бак. Вновь введён запрет на продажу в канистры. Ограничений на дизтопливо нет.
В министерстве пока не знают, вернётся ли на АЗС система «чёт-нечёт». Такое решение находится в компетенции регионального оперштаба.
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