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сегодня, 10:55
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30 литров в бак и запрет на канистры: на АЗС «Роснефти» в Липецкой области вновь ввели ограничения

Заправки других сетей работают без ограничений.

На АЗС «Роснефти» введены ограничения на заправку бензином. Об этом GOROD48 сообщили в региональном министерстве энергетики и тарифов.

По данным министерства, на АЗС отпускают не более 30 литров бензина в бак. Вновь введён запрет на продажу в канистры. Ограничений на дизтопливо нет.

В министерстве пока не знают, вернётся ли на АЗС система «чёт-нечёт». Такое решение находится в компетенции регионального оперштаба.
бензин
АЗС
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Фунтик
2 минуты назад
Классно
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кит
9 минут назад
Аксиома - чет -нечет целесообразен когда очереди начинают мешать движению автотранспорта! из -за размеров -длины
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липчанин
15 минут назад
В чем проблема подождать ? Ведь все когда то проходит , а в магазин можно пешком дойти ,а на работу можно доехать на автобусе как во времена СССР
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кит
24 минуты назад
В Казахстане 92 по 50р сейчас
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кит
33 минуты назад
лыко да мочало ,начинай сначала !
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Буба
49 минут назад
Значит снег не будет чиститься и в этом году)
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Правдолюб
30 минут назад
Снег чистить не будут, но деньги с платных парковок собирать намерены
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смотритель зоопарка
31 минуту назад
но тендеры пройдут и денежные средства будут освоены)
Ответить
смотритель зоопарка
31 минуту назад
в точку
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Шо опять
54 минуты назад
Не долго музыка играла.....
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главбух
57 минут назад
не понял а на остальных заправках не действуют ограничения что ли?
Ответить
...
53 минуты назад
Остальные это частные заправки, там и не было ограничений
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Липчанин
сегодня, 11:22
Очередная стабильность.
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Александр
сегодня, 11:13
Опять ажиотаж и сезонный спрос
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