Обеспечивающая жителей Сокола и Сырского Рудника горячей водой и отоплением компания должна за газ.

Сегодня на заседании профильной комиссии Липецкого горсовета в очередной раз вносили изменения в городской бюджет.Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила, что из вышестоящих бюджетов муниципалитет получил 503 млн рублей. Эти средства целевые. 110 миллионов будут выплачены заключившим контракт с Министерством обороны, а также тем, кто привлечет граждан России, иностранцев и лиц без гражданства к службе в армии в зоне проведения СВО. 367 миллионов будут потрачены на защиту объектов критической коммунальной инфраструктуры от воздушной угрозы. Еще 56,8 миллиона рублей с учетом собственных неналоговых доходов города будут выделены МУП «Липецктеплосеть» для, главным образом, погашения долгов за газ.Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев обратил внимание коллег на финансовое состояние МУПа, обеспечивающего жителей Сокола и Сырского Рудника горячей водой и отоплением. Годами депутаты добиваются от департамента ЖКХ сокращения предприятию бюджетных дотаций, но толку было немного. Компания остается планово-убыточной. Вот и сейчас муниципальные энергетики наработали солидные долги за газ, а также за работу подрядчиков.— Мы же не оставим без тепла липчан, — сказала заместитель председателя департамента ЖКХ Ольга Мещерякова.Как выяснилось, к концу года МУПу нужны еще 220 миллионов рублей, чтобы, в том числе, на зарплаты. Мэрия надеется получить эти средства от правительства области.