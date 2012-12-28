Организатор банды налоговиков-мошенников получила четыре с половиной года лишения свободы с отсрочкой
Общество
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37 минут назад
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В Чили погибли инвесторы Цыпины, строившие завод под Ельцом
Бизнесмены недавно подписали соглашение с правительством Липецкой области о налаживании производства влажных кормов для животных.
Цыпины — основатели и владельцы сети зоомагазинов «Четыре лапы». На елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» они построили завод по производству сухих кормов для животных. В этом году Цыпины начали строить вторую очередь завода — по производству влажных кормов. Делами компании в основном занимается их сын Дмитрий, который этим летом презентовал в Ельце проект второй очереди завода.
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