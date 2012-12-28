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Общество
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сегодня, 19:09
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«Перспектива» стала шестой липецкой УК Липецка, лишенной лицензии в этом году
Жители 58 многоквартирных домов будут вынуждены искать другую «крышу».
— Она разводит руками, говорит, что у нее в штате нет ни слесаря, ни теплотехника! Дошло до безумия! Зачем нам такая управляющая компания? Зачем такая управляющая компания вообще существует? Представители «РИР Энерго» даже спросили, дать ли этой УК своих специалистов, чтобы те отладили циркуляцию горечей воды по внутридомовым сетям!
И вы самом деле, по данным ГИС ЖКХ, у обслуживающей 58 многоквартирных домов организации в графе «рабочие» стоит 0, в графе «инженеры» — 1. И не сказать, что УК находилась в затруднительном материальном положении: по данным все того же ГИС ЖКХ, в 2024 году она получила 3,1 млн рублей чистой прибыли, а в по результатам прошлого года — 5,8 миллиона.
А сегодня липецкий мэр сообщил об отзыве лицензии у этой УК. Теперь Жителям домов, которые та обслуживала, нужно будет в течение месяца найти себе другую «крышу». Если этого не сделать, городской департамент ЖКХ начнет процедуру подбора УК для этих домов, и не факт, что тем, кто сам не смог этого сделать, подыщут приличную управляющую организацию.
Таким образом, «Перспектива» стала шестой с начала года в Липецке, лишенной лицензии ГЖИ по Липецкой области. Ранее, как писал GOROD48, лицензий лишились УК «Зевс», «Триумф-Л», «Лидер», «Флагман», «Нефрит-Л».
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