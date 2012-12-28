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сегодня, 19:09
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«Перспектива» стала шестой липецкой УК Липецка, лишенной лицензии в этом году

Жители 58 многоквартирных домов будут вынуждены искать другую «крышу».

Сегодня Госжилинспекция по Липецкой области лишила лицензии на управление многоквартирными домами УК «Перспектива», которую на прошлой неделе раскритиковал глава Липецка Михаил Щербаков. В начале ноября он побывал в нескольких проблемных домах, которые обслуживает «Перспектива» и в своем посте написал, что у него возникли вопросы к ней не только по отоплению. «В некоторых подъездах — откровенная антисанитария». Михаил Щербаков поделился наблюдениями от общения с директором компании Татьяной Заливиной:

— Она разводит руками, говорит, что у нее в штате нет ни слесаря, ни теплотехника! Дошло до безумия! Зачем нам такая управляющая компания? Зачем такая управляющая компания вообще существует? Представители «РИР Энерго» даже спросили, дать ли этой УК своих специалистов, чтобы те отладили циркуляцию горечей воды по внутридомовым сетям!

И вы самом деле, по данным ГИС ЖКХ, у обслуживающей 58 многоквартирных домов организации в графе «рабочие» стоит 0, в графе «инженеры» — 1. И не сказать, что УК находилась в затруднительном материальном положении: по данным все того же ГИС ЖКХ, в 2024 году она получила 3,1 млн рублей чистой прибыли, а в по результатам прошлого года — 5,8 миллиона.

А сегодня липецкий мэр сообщил об отзыве лицензии у этой УК. Теперь Жителям домов, которые та обслуживала, нужно будет в течение месяца найти себе другую «крышу». Если этого не сделать, городской департамент ЖКХ начнет процедуру подбора УК для этих домов, и не факт, что тем, кто сам не смог этого сделать, подыщут приличную управляющую организацию.

Таким образом, «Перспектива» стала шестой с начала года в Липецке, лишенной лицензии ГЖИ по Липецкой области. Ранее, как писал GOROD48, лицензий лишились УК «Зевс», «Триумф-Л», «Лидер», «Флагман», «Нефрит-Л».
ГЖИ
ЖКХ
управляющая компания
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
2 минуты назад
Подумаешь, грязинская УК рулит домами в Липецке. УК ЦКО Жилфондпроект вообще из Саратова, а в Липецке рулит сотней домов!!! В штате 3 сотрудника и те, административный персонал.
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Гагарина 2
7 минут назад
Как ей не иметь прибыль, если деньги собирает и тратит их только на 5 человек управленцев, а еще начали включать в платежку счет за горячую воду, а у нас газовые колонки и упорно не хотели убирать эту сумму. Одно слово - мошенники. А кто учредитель?
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гостья
10 минут назад
Так наказать надо УК, а не просто лицензию отозвать. Плохая работа УК означает большие затраты на капремонт дома.
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Гость
14 минут назад
А прибыль в карман положила
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да уж
26 минут назад
ОГУП ЛОКК был вам плохой, с самым низким тарифом по городу. Что теперь вас не устраивает Господа?
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Коля
41 минуту назад
Ну, что когда очереди КиТа? Сама УК в Грязях, дома разбросаны по всему Липецку. Как ГЖИ давала лицензию с недокомплектом штата и отсутствием техники? Теперь бывший сотрудник ГЖИ у них за директора, только работа лучше не стала. Господин Щербаков, с после разговора с Заливной вас ждут не меньшие впечатления от разговора с Кладовым и Яковлевым, берите с собой Город 48, будет впечатляющий контент.
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Внимание вопрос
41 минуту назад
За что платим ? Кому ? Нет ответа, только тишина.Эх эх!!
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елена
42 минуты назад
интересно, когда же домком лишат лицензии
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Сделать
43 минуты назад
Одну УК на весь город и больше не заморачиваться.Пользы будет больше чем от всех,которые остались в наличии.
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не-а чё
44 минуты назад
Нормальный такой передел рынка. Случайных людей у такого корыта быть не может.
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