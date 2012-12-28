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Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары подрывающие мировую экономику и дестабилизирующие мир
Общество
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41 минуту назад
Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары подрывающие мировую экономику и дестабилизирующие мир
Переселенка всего лишь хотела работать мастером по кератину и заказала необходимые расходники из Липецка.
«Свои волосы я доверяю лишь одному мастеру — Лере из Липецка, я прошла у нее обучение и подумала, что если хочу практиковаться, мне нужно взять те инструменты, на которых я училась, и привезти их в Германию. На тот момент санкции вводились только так, но я перепроверила информацию, что посылки из России в Германию все-таки шли. Плюс я обращалась в компанию, которая оформляла мне посылку, где мне объяснили, что по их опыту посылки также успешно доходят из России в Европу, если ничего не изменится. Однако уже в 2025 году я получила ответ, что посылку конфискуют», — рассказала Наталья.
В посылке были силиконовый коврик, пластиковые расчёски, утюжок, баночки с кератином и шапочка для сушки волос.
Вместо груза Наталья получила уведомление от немецкой таможни: посылку конфискуют, поскольку «эти товары приносят значительную выгоду России и дестабилизируют ситуацию в мире». Женщину попросили приехать на таможню и забрать часть отправления. Там ей вернули только пластиковые расчёски и силиконовый коврик, а утюжок, шапочку для сушки и баночки с кератином оставили себе, пояснив, что именно они и подрывают мировую стабильность.
Наталья не поняла ситуации — она ведь заплатила деньги — и написала несколько жалоб на таможню. В ведомстве разозлились и сообщили: раз она не согласна, в отношении неё заводится уголовное расследование с обвинением в нарушении внешней торговли. Женщина переживала и ждала окончания разбирательства, которое должно было показать, насколько утюжок и шапочка дестабилизируют обстановку в мире. Лишь через полтора года немецкая прокуратура завершила расследование и признала Наталью невиновной.
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