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Общество
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сегодня, 20:57
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«Ищем пути решения»: губернатор сообщил о перебоях в поставках бензина
Правительство области обсудит дефицит топлива в ближайшие дни.
«Находимся на связи с руководством компаний, ищем пути решения. В ближайшие дни при необходимости рассмотрим меры, которые помогут стабилизировать отпуск бензина на АЗС», — добавил губернатор.
Напомним, что система «чёт-нечёт» отменена в Липецкой области месяц назад — 21 октября, а уже 10 ноября компания «Роснефть» вернула на своих АЗС лимит в 30 литров на одну заправку.
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