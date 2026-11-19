На простые, казалось, вопросы у депутатов и чиновников были разные ответы.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета было очень жарко — депутатыобсуждали с мэрией и энергетиками подготовку Липецка к зиме.Наверное, городским департаментом ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями сделано немало, раз Ростехнадзор выдал муниципалитету паспорт готовности к зиме.В свою очередь, председатель департамента Владимир Яриков привёл достаточно цифр, свидетельствующих о некоем важном вкладе энергетиков в обновление сетей, ремонт котельных и трансформаторных подстанций. Но не стоит бить в ладоши — все затраты на это входят в тариф, и расходы энергетиков оплачивают горожане. Радует лишь то, что «РИР Энерго», МУП «Липецктеплосеть», «РВК-Липецк» и «Липецкэнерго» заявили: та часть тарифной выручки, полученная от населения и предназначенная для ремонтов, освоена полностью. Компании к зиме готовы.Однако заместитель руководителя Госжилинспекции Сергей Музалевских тут же опустил энергетиков с небес на землю. Он нещадно раскритиковал, в частности, липецкий филиал «РИР Энерго» за затягивание сроков подачи горячей воды во время дважды проведённых гидравлических испытаний теплосетей. Приведя в пример значительный рост жалоб липчан на отсутствие горячей воды в срок, он сказал:— Такого шквала жалоб у нас не было никогда!Музалевских сообщил, что после предыдущего отопительного сезона ГЖИ по выявленным нарушениям оштрафовала «РИР Энерго» на 9 млн рублей (ещё 7,4 млн рублей с этой компании взыскал, кстати, департамент развития территории за просроченное благоустройство на местах раскопок).В свою очередь, представитель «РИР Энерго» Виталий Маклаков в очередной раз рассказал, что 800 километров теплосетей в Липецке из 1100 существующих эксплуатируются более 20 лет и все они находятся в плохом состоянии:— Нам уже невозможно, как прежде, менять по 10 метров сгнившей трубы на порыве, поэтому мы меняем по 30–40 метров. Это логично — сроки ремонтов удлиняются. Проблему можно снять лишь через увеличение тарифов для потребителей.Маклаков привёл данные роста числа аварий на теплосетях. Если в 2025 году их было 1390 на весь Липецк, то уже сейчас, в ноябре, — 1497. «И мы будем вынуждены раскапывать сети в местах утечек и в декабре, и в январе, и в феврале!»Госжилинспекция также обследовала 300 многоквартирных домов в Липецке, по которым было больше всего жалоб на плохое качество коммунальных услуг. Виновные УК и ТСЖ получили более 1,3 тысячи предостережений и 83 предписания об устранении выявленных недостатков. 23 «управляшки» ГЖИ хотела проверить документально (документарно, если говорить официально), но так как этот бизнес находится под защитой моратория, введённого ещё в марте 2022 года, прокуратура согласовала проверки лишь трёх компаний — «Привокзальной», «Выбора» и «Технологии ЖКХ». А ещё, как уже сообщал GOROD48, ведомство лишило шесть УК лицензий на управление домами: «Зевс», «Триумф-Л», «Лидер», «Флагман», «Нефрит-Л» и «Перспектива» (последнюю в начале месяца, который не нашёл в компании ни инженеров, ни слесарей, ни уборщиц).Сергей Музалевских также посетовал на «брошенки» — дома, оставшиеся без управления по разным причинам, в том числе из-за лишения УК лицензий. В пример Музалевских привёл 55 домов «Перспективы».— Случись в таких домах какая-то авария, кто будет её устранять? Администрация города будет совершать подвиг? А нам не нужен подвиг. Нам нужна плановая работа по поиску управляющих компаний для домов-«брошенок»!Первый вице-спикер горсовета Борис Понамарёв тут же поинтересовался, а сколько домов в Липецке остаются без управления. Заместитель председателя департамента ЖКХ Алексей Жидков отреагировал незамедлительно: ни одного! А через паузу добавил: «Де-юре».А де-юре от де-факто отличается сильно. Разночтения между ГЖИ и департаментом ЖКХ в том, что по факту в Липецке действительно много домов без УК, но по документам такие дома находятся в разных процедурах по поиску «управляшек». Алексей Жидков рассказал, как это происходит. Как только ГЖИ лишает УК лицензии, департамент ЖКХ обязан тут же уведомить об этом жильцов. Те на общем собрании должны решить, что делать дальше. Если собрание не состоялось или решение не принято, департамент обязан провести открытый конкурс по отбору новой УК с указанием тарифа на её услуги. Если на конкурс не заявилась ни одна УК, департамент своим решением назначает управляющую организацию для временного управления домом. И, кстати, пока мэрия не назначит новую организацию, прежняя УК с отозванной лицензией должна фактически управлять домом.Этот процесс редко идёт гладко. Поэтому департамент ЖКХ, как сказал Жидков, «ведёт оставшиеся без управления дома в ручном режиме», например просит присмотреть за ними другие УК. Но понятно же, что тем это нужно как зайцу стоп-сигнал!Понимая всё это, Борис Понамарёв назвал такой подход формализмом. И с учётом других проблем в сфере ЖКХ заявил:— У нас на бумаге — тысяча проведенных мероприятий! А по факту раскопан весь город!Ему вторил член Совета старейшин при председателе горсовета Фёдор Жигаров. На замечания отреагировал Маклаков из «РИР Энерго». Он сказал, что в начале ноября на счету его компании было 200 раскопок, а сейчас — всего 91. И пообещал к новогодним праздникам восстановить благоустройство на местах всех земельных работ. Мол, где не успеем с асфальтом и плиткой, там заделаем ямы по «зимнему варианту»: землёй, песком и щебнем, а по весне заасфальтируем.Кстати, городской департамент ЖКХ попросил снять с контроля горсовета вопрос о раскопках. Это вывело из себя обычно спокойного первого вице-спикера горсовета Понамарёва:— Когда мэр Липецка перестанет ездить по просроченным раскопкам, тогда и можно будет сказать, что проблема решена, что всё — в норме. Кажется, что мы с департаментом ЖКХ живём в параллельных вселенных!Третья проблема — продолжение «тяни-толкая» между энергетиками и «управляшками» в плане жалоб горожан на холодные батареи. Ещёпотребовала от «Квадры» (теперь «РИР Энерго») подписать дополнительные договоры с УК на два параметра теплоносителя на входах в каждую многоэтажку — по давлению и температуре. Но воз и ныне там! На комиссии выяснилось, что одна УК участвует в таком пилотном проекте с МУП «Липецктеплосеть». И это уже счастье!— Если всё получится, мы будем этот пример тиражировать? — задался вопросом председатель депутатской комиссии Михаил Русаков.— Да, нам нужно создать прецедент! — ответил Борис Понамарёв.А депутат Наталья Щедрина, директор, кстати, управляющей компании, спросила: можно ли УК обойтись без таких допдоговоров с энергетиками, если параметры теплоносителя расписаны по каждому дому в Липецке в ежегодно обновляемой за счёт средств бюджета схеме теплоснабжения города? Зачем обсчитывать все эти параметры по каждому дому и вписывать их в договоры с энергетиками, если всё уже посчитано? И в зале заседания на какое-то время повисла неловкая пауза.