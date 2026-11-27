В это время на корте были люди.

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Во вторник под тяжестью снега сложился надувной корт для падел-тенниса на территории фитнес-клуба D13 на улице Зои Космодемьянской,31а.Как рассказали GOROD48 сотрудники клуба, в это время на корте были люди. Судя по рекламной акции, 24 ноября там проходил женский турнир. Говорят, что, к счастью, никто не пострадал.Корты для падел-тенниса на территории клуба построили в феврале этого года, переделав под новомодный вид спорта искусственное футбольное поле.. Получается, надувной купол не выдержал тяжести первого мокрого снега. Напомним, что во вторник в Липецке выпало 9 мм осадков. В переводе на воду — 9 литров на квадратный метр поверхности. Учитывая площадь купола, который поддерживается над кортами давлением воздуха из компрессоров, давление тяжелого мокрого снега измерялось тоннами.В клубе рассказали, что еще несколько дней будут вести демонтаж рухнувшего сооружения. Пообщаться с собственником клуба Кириллом Федоровым не удалось — он находится за границей.Напомним, что подобный инцидент в Липецке уже был: утром 20 декабря 2010 годана улице Минской. Тогда тоже, по счастью, никто не пострадал.