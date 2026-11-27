Заместителя гендиректора агрофирмы задержали по подозрению в коммерческом подкупе на миллион
Происшествия
2596
сегодня, 16:03
14
В Липецке под тяжестью снега сложился надувной корт для падел-тенниса
В это время на корте были люди.
Как рассказали GOROD48 сотрудники клуба, в это время на корте были люди. Судя по рекламной акции, 24 ноября там проходил женский турнир. Говорят, что, к счастью, никто не пострадал.
Корты для падел-тенниса на территории клуба построили в феврале этого года, переделав под новомодный вид спорта искусственное футбольное поле.. Получается, надувной купол не выдержал тяжести первого мокрого снега. Напомним, что во вторник в Липецке выпало 9 мм осадков. В переводе на воду — 9 литров на квадратный метр поверхности. Учитывая площадь купола, который поддерживается над кортами давлением воздуха из компрессоров, давление тяжелого мокрого снега измерялось тоннами.
В клубе рассказали, что еще несколько дней будут вести демонтаж рухнувшего сооружения. Пообщаться с собственником клуба Кириллом Федоровым не удалось — он находится за границей.
Напомним, что подобный инцидент в Липецке уже был: утром 20 декабря 2010 года под тяжестью снега рухнула крыша СК «Ледовый» на улице Минской. Тогда тоже, по счастью, никто не пострадал.
1
3
11
1
11
Комментарии (14)