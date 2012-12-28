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Общество
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сегодня, 11:29
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Из локтя раненной при атаке БПЛА женщины достали металлический осколок
Состояние раненой относительно удовлетворительное.
«Пациентка получила осколочное ранение локтевого сустава металлическим осколком 0,3 на 0,3 сантиметра. К счастью, ранение легкое. Инородное тело извлекли. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение. Состояние раненой относительно удовлетворительное», — рассказала министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.
Напомним, ночью над Липецкой областью были сбиты 18 беспилотников. Обломки БПЛА упали на населённые пункты Липецкого округа. В нескольких домах повреждены крыши и остекление. Повреждения также получили автомобили.
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