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Остекление повреждённых при атаках БПЛА квартир в многоэтажках Липецка восстановят к 1 декабря
Общество
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15 минут назад
Остекление повреждённых при атаках БПЛА квартир в многоэтажках Липецка восстановят к 1 декабря
Работы по восстановлению жилья горожан идут полным ходом.
Заместитель председателя городского департамента ЖКХ Алексей Жидков сообщил, что в домах на самой пострадавшей улице Бунина в 26-м микрорайоне до сих пор работают замерщики окон и балконов. Результаты обмеров получают липецкие производители стеклопакетов. Затем компании изготавливают и монтируют стеклопакеты нужных размеров. Восстановление повреждённых квартир идёт полным ходом и в 26-м микрорайоне, и в микрорайоне «Европейский».
Алексей Жидков рассказал, что к 1 декабря все такие работы будут закончены (пока разбитые окна в пострадавших квартирах закрыты полиэтиленом или забиты фанерой, выделенной департаментом ЖКХ из запасов, созданных как раз для таких целей).
Евгения Фрай также поинтересовалась ценами на стеклопакеты и их монтаж: не завышены ли они, ведь речь идёт о бюджетных деньгах?
Алексей Жидков сказал, что сметы восстановления контура повреждённых квартир составляет МУ «Управление капитального ремонта», а не частные компании.
А у GOROD48 после этого заседания возник вопрос: почему у наиболее пострадавшей от последствий ночного налёта 24 октября многоэтажки на улице Бунина до сих пор в ряд стоят шесть сгоревших дотла машин? Оказалось, что эти машины — вещдоки дела о теракте, возбуждённого ГСУ Следкома России. Как только следственные действия закончатся, остовы сгоревших машин мэрия утилизирует за свой счёт, хотя это обязательство и возложено на владельцев транспорта.
Напомним, что горожане могут рассчитывать на ремонт за счёт бюджета контура квартир: кровли, стен, окон, балконов. Владельцы машин могут получить из городского бюджета до 100 тысяч рублей при частичном ущербе и до 600 тысяч — при полном уничтожении автомобиля. Выплаты проводят в заявительном порядке из резервного фонда администрации Липецка.
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