Программа последнего осеннего уикенда.





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В субботу, 28 ноября, температура днём составит от =4 до –6 градусов, а в воскресенье, 29 ноября – уже от –5 до –7 градусов. При этом оба выходных пройдут без существенных осадков.









– б–р им. Павла Шубина, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8а.









Праздник мам в этом году выпал на 29 ноября. В этот день в 17:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) пройдёт концерт «Мамино сердце» (12+).





Гостей ждут выступление ансамблей танца «Раздолье», «Родничок», «Гармония», «Ритм», «Шейки», эстрадного коллектива «Кураж», проникновенный вокал Ольги и Евгения Поляковых, образцовый театр танца «Созвездие КиТ» и многие другие.









Здесь и вверху фото vk.ru/ocknt





Выбери профессию из того, что есть

28 ноября в 11:00 в Центре опережающей профессиональной подготовки (ул. Механизаторов, 10) любой подросток сможет пройти профдиагностику (12+).









Варя с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном конкурсе страны. Её партнером становится молодой танцор и знаменитый блогер Ник, однако не все разделяют их желание танцевать вместе. Перед финалом конкурса раскрывается главная тайна Вари, которая идёт вразрез с нормами танцоров. Рейтинг на «Кинопоиске» – 8,2.













17:00 – «Липецкая земля» (6+)









Фото vk.ru/museum48group





10:00 и 12:00 – «Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+)





В воскресенье на выставке «От скифов до славян» можно будет параллельно поиграть в VR–игру «Гроза степей». Бесплатно!

28 ноября в 18:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) пройдёт концерт двух талантливых музыкантов (12+).









Фото vk.ru/culturmus48

28 ноября в 19:01 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3–й этаж) покажут спектакль «И все заверте–лось» (12+).









Фото vk.ru/vprachechnuyu

29 ноября в 11:00 в парке Победы начнётся акция «Выходи гулять» с любимой мамой» (0+).













Фото vk.ru/parki48lip

29 ноября в 16:00 любителей чтения ждут в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Циолковского, 15/3). Будут обсуждать роман Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» и его знаменитую экранизацию (12+).









Кадр из фильма

К слову, в фильме не всё снято так, как написано в книге. Вход свободный.





Шашка, пляски

29 ноября в 15:00 в той же библиотеке состоится и праздник русского танца (6+).













Одна из организаторов Мария Фисюн, фото vk.ru/mariafesune

Постановка липецкого режиссёра Олега Пономарёва по сказке Р. Киплинга.









История грузинской свахи, которая ловко выпутывается из весьма щекотливой ситуации.









По субботам усиливаем настроение выходного дня музыкой и танцами, сегодня – в исполнении ансамбля бального танца «Гармония», руководителем которого является Фарида Узикова. На сцене ОЦКНТ юные таланты исполнили композицию «Латина».Видео сняли Аркадий и Максим Свиридовы, Сергей Рыжков.28 ноября счастье провести субботний день без электричества с 9:00 до 17:00 испытают:– ул. XX Партсъезда;– ул. А.Г. Стаханова, 26;– ул. Дарвина;– ул. им. Димитрова;– ул. им. Чапаева;– ул. К. Маркса;– ул. Красная;– ул. Маяковского;– ул. Салтыкова–Щедрина, 154б;– ул. Студёновская;– ул. Энергетическая;– пр–т им. 60–летия СССР, 37, 41;29 ноября с 9:00 до 17:00 самопожертвование в потёмках ждёт:– ул. XX Партсъезда;– ул. Дарвина;– ул. им. Димитрова;– ул. им. Чапаева;– ул. К. Маркса;– ул. Красная;– ул. Маяковского;– ул. Салтыкова–Щедрина, 154б;– ул. Студёновская;– ул. Энергетическая.А уже в 16:30 в фойе начнётся развлекательная программа, в которую войдут: благотворительная ярмарка, фотовыставки, ростовые куклы, праздничная фотозона.В 16:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) начнётся аналогичный концерт «Мы славим женщину»Старшеклассник сможет сам что–то сделать по 5–7 профессиям: поработать со слесарным инструментом, соединить трубы газопровода, перевязать рану, замесить тесто для булочек и т.п. Организаторы уверяют, что сразу станет понятно – к чему лежит душа. Странно только, что перечень специальностей такой узкий и все они – из области профтехобразования.Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на выходных устраивает показы подросткового ромкома «Ритмы мечты». Россия, 2025. Режиссёр Ирина БоровскаяАлиса Меняйкина, Эдуард Меняйкин, Матвей Кулагин, Виктор Хориняк.Сеансы 28 и 29 ноября в 12:00 и в 15:00.Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) на выходных организует экскурсии по выставкам за символическую цену.11:00 и 13:00 «Между лесом и степью. От скифов до славян»15:00 – «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны»14:00 – «Старый город» (6+)16:00 – «Пётр I и Липецкий край» (6+)И да – 29 ноября мамы с детьми могут посетить музей без покупки билета.Дмитрий Дубров — фронтмен «Plotnik82», лауреат Грушинского фестиваля, автор песен, которые исполняют звёзды рок-группы «Алиса», «АнимациЯ». Подыграет ему на флейте Алла Лужецкая, в прошлом участница «Fleur».Постановка липецкого режиссёра Бориса Бужова (Медведева) по рассказам Аркадия Аверченко, Надежды Тэффи, Михаила Зощенко, Ильфа и Петрова, Михаила Жванецкого, Альфреда Бэрриджа и Джорджа Карлина. Главное, не забывать, что чистый смех помогает красоте спасать мир.28 ноября в 11:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) начнётся V международный фестиваль детских и молодежных цирковых коллективов «Новое поколение»Профессиональное жюри будет оценивать мастерство участников в номинациях: акробатика, клоунада, гимнастика, эквилибристика, жонглирование, дрессура, воздушная гимнастика и оригинальный жанр.А зрителей пустят бесплатно.В честь праздника мам. Весёлые танцы, зажигательные конкурсы, аниматоры и ростовые куклы.На мероприятии организуют несколько мастер-классов: по казачьей лезгинке, по фланкировке шашкой и даже по искусству хороводов.28 ноября в 11:00 в Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) покажут спектакль «Маугли. Сердце джунглей»29 ноября в 11:00 смотрите «Аленький цветочек» (6+).Роман Коновалов по сказке С. Аксакова. Бесконечно добрая история о любви и самопожертвовании.28 и 29 ноября в 18:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакль «Ханума»Кроме того, в театре приготовили на выходные и два детских спектакля: 28 ноября в 11:00 – «Невероятные приключения Элли в волшебной стране»29 ноября в 11:00 – «Гуси-лебеди»